Tränen der Rührung gekullert: Narrhalla Attenkirchen präsentiert Kinderprinzenpaar

In Attenkirchen gibt es nicht nur ein neues Prinzenpaar, sondern auch neue Junior-Herrscher. Der Inthronisationsball der Kinder und Jugend war ein rauschendes Fest.

Attenkirchen – In der Mehrzweckhalle von Attenkirchen fand am Freitag der Inthronisationsball des Kinderprinzenpaars Silia I. und Leon I. statt – also bereits einen Tag vor den erwachsenen Regenten Karin I. und Bernhard I. Auch beim Nachwuchs marschierte der komplette Hofstaat mit Kinder- und Teeniegarde, die Hofdamen und die Jung-Elfer, die Kinder-Kasperl sowie der Hofmarschall mit ein. Der 2. Bürgermeister der Gemeinde, Hermann Lachner, wünschte den jungen Narren „einen wunderschönen Fasching 2020“ und überreichte einen Blumenstrauß an die Prinzessin sowie einen guten Tropfen an den Prinzen – „natürlich alkoholfrei“, wie Lachner betonte.

+ Silia I. und Leon I. präsentierten sich und ihren gekonnten Prinzenwalzer. © Stefan Heyl

Den jungen Regenten liegen die Narren-Gene im Blut

In der Antrittsrede freuten sich die beiden Herrscher, dass sie die Ersten seien, die im neuen Jahrzehnt in Attenkirchen tanzen dürften. Weiter berichteten sie, dass ihnen die Narren-Gene im Blut liegen würden, denn sowohl die Eltern der Prinzessin als auch die des Prinzen waren vor einigen Jahren, als es in Attenkirchen noch keine Narrhalla gab, bereits in Nandlstadt als Prinzenpaare aktiv.

Dann legte das Junior-Paar mit den bürgerlichen Namen Silia Schäffler und Leon Heyl ihren Prinzenwalzer „Never enough“ mit hoheitlichem Taktgefühl aufs Parkett, während bei einigen Gästen die Tränen vor lauter Rührung flossen. Die vom Publikum geforderte Zugabe war dann ein Mix aus „Crazy for you“ von David Hasselhoff und „Barbie Girl“ von Aqua – passend zum Motto „90er Jahre“. Die anschließende Ordensverleihung wurde von der Band Volle Power begleitet, die selbst Premiere feierte: Es war der erste offizielle Auftritt der neu gegründeten Gruppe.

Nach kurzer Umkleidepause konnten die Besucher den Auftritt der Kinder- und Teenie-Showtanzgruppe mit Hebefiguren bestaunen, bei dem auch das junge Herrscherpaar teilweise mittanzte. ft

Gut zu wissen

Die nächsten Termine sind auf www.narrhalla-attenkirchen.de zu finden.

