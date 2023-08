„Gefahr einer Verunstaltung“: Attenkirchens Gemeinderäte wollen Neubau von Pfensionspferdehof verhindern

Teilen

Nahe Attenkirchen würden private Antragsteller gerne einen Pensionspferdehof errichten. Doch im Gemeinderat stößt das Vorhaben auf großen Widerstand. (Symbolbild) © Thomas Warnack

Ein geplanter Pensionspferdehof wird in Attenkirchen kontrovers debattiert: Obwohl das Vorhaben soziale Motive hat, fürchtet mancher „massive Beeinträchtigungen“.

Attenkirchen – Bekommt Attenkirchen einen Pensionspferdehof rund 400 Meter östlich von Staudhausen? Geht es nach dem Gemeinderat, dann nicht – denn bei zwei Gegenstimmen wurde das Vorhaben abgelehnt. Grund: Bei der Realisierung dieses Projekts mit Betriebsleiterwohnhaus und weiteren Anlagen für Bildung und Betreuung im Rahmen der tiergestützten und sozialen Landwirtschaft an dieser exponierter Lage im Außenbereich sieht die Gemeinde von der Erschließung bis zur Beeinträchtigung durch den Eingriff in die Landschaft zu große Probleme.

Im rot markierten Bereich befindet sich der Standort, an dem die Bauwerber ihr Vorhaben realisieren wollen. © Grafik: Forster / Bildquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung

Zum Sachverhalt: Mit dem Antrag auf Vorbescheid wollten die privaten Bauwerber ausloten, inwieweit die Neugründung an dieser Stelle möglich wäre. Das ambitionierte Bauvorhaben beinhaltet die Neugründung eines Pensionspferdehofs, neben einem 9,5 auf elf Meter großen Betriebsleiterwohnhaus sind hierzu auch noch eine Reithalle auf 873 Quadratmetern Fläche, eine Tribüne (36 m2), ein offener Reitplatz (800 m2), eine Maschinenhalle (347 m2), ein Mehrzweckgebäude (83 m2), ein Pferdestall (320 m2) sowie ein Mitarbeiter- und Schulungsgebäude (294 m2) vorgesehen. Weil das Konzept auch einen Wald- und Naturkindergarten vorsieht sowie eine Kooperation mit der Lebenshilfe, sind auch hierfür verschiedene Flächen für diese Zwecke eingeplant. Neben der rund zwei Hektar überplanten Hoffläche seien dazu bereits benachbarte, landwirtschaftliche Grundstücke langfristig angepachtet worden, hieß es im Gemeinderat.

Auf starke Besucherresonanz stieß in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Attenkirchen der Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines landwirtschaftlichen Pensionspferdehofs im Außenbereich. © Hellerbrand

Der Antrag stieß in der Sitzung auf großes Interesse. Über 30 Besucher saßen dicht gedrängt im Saal, wo Bürgermeister Mathias Kern „das größte Bauvorhaben in meiner Zeit“ dann Punkt für Punkt abarbeitete. Dies galt vor allem den sieben Fragen der Bauwerber an die Kommune, wie deren Haltung in „bauplanungsrechtlicher“ Sicht sei. Die Antworten waren deutlich, dürften den Bauwerbern jedoch nicht gefallen haben. Denn akribisch hatte sich die Verwaltung mit den einhergehenden Problemen auseinandergesetzt. Etwa dem Bereich der Erschließung des Grundstücks, zu dem aktuell nur zwei Feldwege führen.

„Natürliche Eigenart der Landschaft massiv beeinträchtigt“

Auf größte Bedenken stieß der Eingriff in die Natur, der laut Bürgermeister „die natürliche Eigenart der Landschaft massiv beeinträchtigt“. Ferner stehe der Antrag im Gegensatz zum Gebot, Vorhaben in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzenden und den Außenbereich schonenden Weise auszuführen, so der Ortschef. Kern wörtlich: „Es wird die Gefahr einer Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbilds für diesen exponierten und durch seine weithin sichtbare Lage prägenden und bisher unbelasteten Landschaftsbereich gesehen“.

Dort, wo aktuell bereits drei Weidehütten stehen, wollen die Antragsteller 400 Meter von Staudhausen sowie 700 Meter von Pfettrach (im Hintergrund) entfernt ihren Pensionspferdehof realisieren. © Hellerbrand

Zwar müsse das Landratsamt in Abstimmung mit dem Landwirtschaftsamt, das die generelle Privilegierung prüfe, das Vorhaben ohnehin abschließend beurteilen, jedoch sah das Gemeindeoberhaupt bei erstmaliger Genehmigung weitere Bauten und eine „Splittersiedlung“ auf Attenkirchen in diesem Bereich zukommen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In der Diskussion sprachen sich Gemeinderäte wie Anton Westermeier oder 2. Bürgermeister Hermann Lachner (BG) eindeutig dagegen, Thilo Mittag und Walter Schlott (GoL) klar dafür aus. Letztgenannter hob den Mehrwert des Projekts aus sozialer Sicht bezüglich Kinderbetreuung und Behindertenarbeit hervor. In diesem Punkt hatte aber Verwaltungsgeschäftsführer Eugen Altmann bereits zuvor interveniert – denn maßgeblich für eine Privilegierung im Außenbereich sei hier im Paragraf 35 der Bauordnung der Aspekt Landwirtschaft.

Martin Hellerbrand

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.