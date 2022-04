Gemeinde will Winterdienst-Mobil kaufen - Forderung nach Elektro-Version löst Debatte aus

Den Winterdienst möchte Attenkirchen im Ortsteil Thalham künftig selbst regeln. Doch dafür braucht es noch das passende Gerät. (Symbolbild) © dpa

Attenkirchen kümmert sich künftig selbst um den Winterdienst und Laubarbeiten im Ortsteil Thalham. Das nötige Fahrzeug sorgte allerdings für Debatten im Gemeinderat.

Attenkirchen – Der Winterdienst im Attenkirchener Ortsteil Thalham gestaltet sich seit Längerem schwierig. Die Firma, die bisher damit beauftragt war, hatte der Gemeinde signalisiert, dass an einer weiteren Zusammenarbeit in diesem Gebiet kein Interesse mehr besteht. Deshalb stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung darüber ab, ob die anfallenden Arbeiten vom Bauhof ausgeführt werden sollen.

„Wir haben seit April bereits eine zusätzliche Person eingestellt“, erklärte Bürgermeister Mathias Kern eingangs. „Wenn wir für die Wintermonate noch eine Aushilfe auf geringfügiger Basis miteinbinden, dann ist das personell machbar.“ Bis dahin herrschte im Gremium Einigkeit. Diskussionen gab es jedoch, als es um die Anschaffung des benötigen Fahrzeugs ging. Um den Winterdienst und zusätzliche Laubarbeiten im Herbst leisten zu können, muss die Gemeinde einen Schmalspurenträger sowie eine Kehrmaschine beschaffen.

Gemeinderat der Grünen offenen Liste fordert Elektro-Fahrzeug für Winterdienst

Der Schmalspurenträger, der im Winter mit dem neuesten Stand der Technik und ausreichend Ladefläche für Salz überzeugt, sei „das passendste Fahrzeug für Thalham“, wie Kern erklärte. Die Kosten für die nötigen Anschaffungen würden sich auf 185.000 Euro belaufen.

Gemeinderat Walter Schlott (GoL) plädierte darauf, stattdessen ein Elektro-Fahrzeug anzuschaffen. Hierzu wolle er im Beschluss vermerken lassen, dass ein E-Mobil, wenn verfügbar, auch um zehn Prozent teurer sein dürfe als das vergleichbare Verbrenner-Fahrzeug.

Attenkirchener Bürgermeister spricht von „Schaufensterantrag“

Mathias Kern warf jedoch sofort ein, dass es ein solches Fahrzeug bisher nicht auf dem Markt gebe. „Falls es etwas annähernd Vergleichbares gibt, dann macht man technische Einbußen und sprengt gleichzeitig komplett den finanziellen Rahmen.“ Auch Gemeinderätin Eva-Maria Rieger (UWG) versicherte ihrem Ratskollegen, dass die Technik in diesem Punkt noch längst nicht weit genug sei: „Es gibt derzeit einen Prototypen, wir brauchen aber was für den kommenden Winter, da können wir nicht noch ewig warten, bis wir was bestellen.“

Schlott jedoch war überzeugt davon, dass sich ein passendes Fahrzeug finden lässt. „Ich will es nicht mit der Abstimmung schon kategorisch ausschließen“, so der GoL-Rat. Bei einer Abstimmung über die Änderung der Ausschreibung war lediglich Schlotts Parteikollege Thilo Mittag seiner Meinung, die weiteren Gemeinderäte lehnten den „Schaufensterantrag“, wie Bürgermeister Kern es bezeichnete, ab.

Letztlich stimmte das Gremium einstimmig dafür, den Winterdienst und zusätzliche Laubarbeiten in Thalham künftig selbst zu übernehmen und die dafür benötigten Anschaffungen zu tätigen.

Pascale Fuchs

