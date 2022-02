Die Geschichte Attenkirchens wird aufgearbeitet: Gemeinde plant Ortschronik - inklusive Bürger-Aufruf

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Hat viel Arbeit vor sich: Florian Gränzer (l.) wurde von Bürgermeister Mathias Kern zum ehrenamtlichen Gemeindearchivar berufen. © Beschorner

Eine Chronik über Attenkirchen soll in den kommenden Jahren entstehen. Dafür wurden jetzt die Aufgaben verteilt und ein Team zusammengestellt.

Attenkirchen – Im Jahre 830 wurde Attenkirchen erstmals urkundlich erwähnt. 1192 Jahre später geht man nun daran, die Geschichte aufzuarbeiten. Eine Art Geschichtswerkstatt wurde ins Leben gerufen und Florian Gränzer zum ehrenamtlichen Gemeindearchivar berufen. Mittelfristig soll daraus eine Ortschronik entstehen, zu deren Erstellung sich BR- und ARD-Korrespondent Michael Mandlik bereiterklärt hat.

Digitalisierte Familienalben

Fotografien, die an wichtige (und weniger wichtige) Familienereignisse erinnern, wollte Florian Gränzer langfristig für sich und die Nachwelt erhalten. Und deshalb ist der 55-Jährige daran gegangen, all die Dokumente aus den Familienalben und Schachteln zu digitalisieren. Da waren auch Bilder von Festen aus längst vergangenen Zeiten dabei, die Gränzer dann an die Leute verteilt hat, die auf den „antiken“ Fotos zu sehen waren. Und so stieg in ihm die Idee auf, das auf die gesamte Gemeinde auszudehnen.

Bürger könnten doch ihre fotografischen oder urkundlichen Schätze bringen, die würden dann digital gesichert, die Bürger könnten erzählen, eine Videoaufnahme würde mitlaufen – alles, um Geschichte festzuhalten und dann auch wieder einem breiteren Kreis und der Nachwelt vorzustellen. Gränzer hatte diese Idee, so erzählt er, Bürgermeister Mathias Kern vorgetragen. Dieser nahm die Idee sofort auf und es wurde ein Team aus sechs Personen zusammengestellt, das sich diesen Aufgaben widmen wird.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Gränzer selbst ist von Beruf Informatiker, die Gemeinde hat inzwischen die Anschaffung der notwendigen Hardware – Laptop, Scanner & Co. – beschlossen. Welche Software man für solche Zwecke am besten hernimmt, das wird Gränzer mit Freisings Stadtarchivar Florian Notter besprechen. Wenn alles bereit ist – im Frühjahr soll es soweit sein –, wird man die Bürger aufrufen, ihre Geschichtsdokumente zu bringen. Gränzer und sein Team werden sie dann sichten und entscheiden, was davon digitalisiert wird. Bis dahin wird sich Gränzer vor allem mit den Gemeindeunterlagen beschäftigen, die in einem feuersicheren Aktenschrank im Keller der Gemeindekanzlei ein etwas trostloses Dasein fristen.

Ruhestands-Projekt für örtlichen Journalisten

Wenn alles mal so läuft, wie sich das Gränzer und Kern vorstellen, dann wird das eine der Grundlagen für eine Chronik des Orts Attenkirchen darstellen, zu deren Erstellung Michael Mandlik verpflichtet werden konnte. Der hiesige Journalist geht in rund einem Jahr in Rente. Wie Kern verrät, will sich Mandlik dann daran machen, die Geschichte Attenkirchens zu dokumentieren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.