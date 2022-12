Glasfaser-Internet rückt näher: Attenkirchener erhalten Infos zum Breitbandausbau

Schnelles Internet fürs Surfen, Telefonieren und moderne TV-Geräte: Das verspricht die Glasfasertechnik, die für Haushalte in Attenkirchen angeboten wird. (Symbolbild) © Sina Schuldt

Wann können die Attenkirchener über modernes Glasfaser-Internet verfügen? Diese Frage und weitere Details wurden jetzt in einer Bürgerversammlung behandelt.

Attenkirchen – Glasfaser für Attenkirchen: So lautete das Thema einer Bürgerversammlung am Donnerstag. Rund 70 Interessierte waren in den Bürgersaal gekommen, wobei Bürgermeister Mathias Kern mutmaßte, dass das Blitzeis wohl weitere Besucher abgehalten habe. Die brennende Frage lautete: Wann, für wen und wie wird das schnelle Internet in der Gemeinde umgesetzt?

Rede und Antwort stand Tom Weller von der Telekom, die die Ausbaupläne vorantreibt. Und zwar in allen vier Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Zolling. Dabei ist es dem Verhandlungsgeschick auf VG-Ebene zu verdanken, dass ein ziemlich guter Deal für alle Mitgliedsgemeinden zustande kam. Denn spätestens bis 2025 sollen alle Attenkirchener Hausbesitzer die Möglichkeit haben, sich mit Glasfaser versorgen zu lassen. Und das ohne Preisaufschlag, der normal bei 799,96 Euro veranschlagt sei, wie es hieß.

Vor rund 70 Bürgern klärte Attenkirchens Ortschef Mathias Kern (M.) zum Breitbandausbau auf. Spätestens 2025 soll jeder die Chance auf den Glasfaseranschluss erhalten. © Hellerbrand

Dass nicht alle zeitgleich in den Genuss des schnellen Internets kommen, machten sowohl Bürgermeister Mathias Kern als auch Tom Weller deutlich. Denn das Projekt werde VG-weit in Angriff genommen, weshalb die Umsetzung in der jeweiligen Gemeinde in mehreren Etappen durchgeführt wird.

In Attenkirchen wird im kommenden Jahr mit dem östlichen Teil des Hauptorts begonnen, also mit dem Bereich rechts von der Bundesstraße, quasi die „Kirchenseite“. Bereits nach dem Ende der Frostperiode würden die Bagger dort zu Werke gehen, kündigte Weller an. Sukzessive sollen in den Straßenzügen die verschiedenen Kästen aufgebaut oder erneuert sowie die Glasfaserleitungen verlegt werden, die dann Zug um Zug das schnelle Internet nutzbar machen. Neben der Leitung wird das Glasfaser dann auch noch in die jeweiligen Gebäude an den Hausübergabepunkt verlegt.

Infos aus erster Hand: Auch Kriegervereinsvorsitzender Günther Schmitz (r.) hatte Fragen, die Tom Weller (l., Telekom) und Klaus Stampfl vom Service-Partner beantworteten. © Hellerbrand

Von dort aus gewährt die Telekom noch kostenlos 20 Meter Kabelverlegung bis zur jeweiligen Anschlussdose, jedoch hat der Häuslebesitzer den Leitungsweg hierzu entsprechend vorzuverlegen. Nach dem ersten Teil in Attenkirchen mit 430 Haushalten kommen im zweiten Abschnitt im Jahr 2024 dann die Ortsteile wie Thalham, Wimpasing oder Pfettrach mit 800 Abnehmern zum Zug. Im Jahr 2025 sieht der Zeitplan die noch ausstehenden Gebiete Attenkirchens vor.

Einzigartig nannte Tom Weller dabei die Vermarktung in Attenkirchen, denn die Zeichnung der Verträge geschehe hier auch mittels der drei Vereine SpVgg, Narrhalla und Kriegerverein. Jede Zusage zum Glasfaseranschluss, die über Zeichnung beim Vorsitzenden erfolge, beschere dem jeweiligen Verein nämlich die Summe von 24,90 Euro. Um ja niemandem den Glasfaseranschluss zu verwehren, sollen Telekom-Mitarbeiter dennoch die übrig gebliebenen Haushalte im Vorfeld anpeilen. Denn eigentlich sei es eine „einmalige Sache“, so Mathias Kern, dass spätestens 2025 jedes Gebäude Attenkirchens die Chance gehabt habe, kostenlos an schnelles Internet zu kommen.

Martin Hellerbrand

