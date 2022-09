Glasfaseranschlüsse für Attenkirchener: Schnell sein lohnt sich, lautet der Rat aus der Gemeinde

Schnelles Internet fürs Surfen, Telefonieren und moderne TV-Geräte: Das verspricht die Glasfasertechnik, die für Haushalte in Attenkirchen angeboten wird. (Symbolbild) © dpa

Die Telekom bietet in Attenkirchen Haushalten einen Glasfaseranschluss an. Im Gemeinderat wurde nun von kommunalen Verantwortlichen für die Maßnahme geworben.

Attenkirchen – In zwei Bauabschnitten werden die vier Mitgliedsgemeinden der VG Zolling – Attenkirchen, Haag, Wolfersdorf und Zolling – demnächst an ein modernes Telekommunikationsnetz angeschlossen: Die Telekom bietet rund 6000 Haushalten Glasfaseranschlüsse an.

Vielen Bürgern sei der Vorteil eines solchen Anschlusses möglicherweise noch nicht bewusst, meinte Attenkirchens Bürgermeister Mathias Kern in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Montag. In seinem Bericht riet der Gemeindechef den Bürgern, ihre Zustimmung zu einer solchen Verbesserung der Infrastruktur zu geben. Es gehe nämlich nicht nur darum, die Kabel auf Gemeindegrund zu verlegen – für die Anschlüsse direkt ins Haus benötige die Firma die Genehmigung der Hauseigentümer. Wenn diese ihre Zustimmung gäben, könne die Immobilie derzeit sogar kostenlos an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Gemeinde Attenkirchen will Bürger bald informieren

Diese Infos müssten schnell an die Bevölkerung gehen, meinte Gemeinderat Sepp Fischer (UWG). Bürger, deren Grundstücke im östlichen Bereich von Attenkirchen liegen und damit im ersten Bauabschnitt bedacht werden sollen, können sich für die Produktbestellung bereits vormerken lassen. Zum Beginn des Monats November gebe es dazu Infos von den Mitarbeitern der ausführenden Firmen. Auch die Gemeinde werde baldmöglichst informieren, versprach Kern. Darüber hinaus könnten die Mitglieder der örtlichen Vereine als Multiplikatoren fungieren.

„Es gibt vielleicht Menschen, die sich mit dem Ganzen überfordert fühlen“, befürchtete Gemeinderätin Evi Rieger (UWG). Denjenigen müssten Informationen an die Hand gegeben werden. „Man muss die Glasfaseranschlüsse auch noch nicht sofort nutzen“, erklärte VG-Verwaltungsleiter Eugen Altmann. Sie installieren zu lassen, sei in jedem Fall sinnvoll. Denn wenn man die eigene Immobilie derzeit an das Glasfasernetz anschließen lasse, erfolge dies kostenlos. Wer erst später Interesse habe, müsse dafür zahlen. Schnelles Internet gehöre heute zur Daseinsvorsorge und sei für private Haushalte und Gewerbetreibende ein Standortfaktor.

