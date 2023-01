Narrhallesen-Rat regiert in Attenkirchen: Sitzungen nur noch nach flüssiger „Betäubung“ halten

Närrische Gemeinderatssitzung

„Kapitän“ Mathias Kern musste den Bürgermeisterstuhl räumen, als die Narrhallesen den Attenkirchener Gemeinderat übernahmen.

Attenkirchen – Eine „Fischerphilharmonie“ mitten im Ortskern, die Anpassung von Sitzungsterminen und eine überfällige Gebietsreform um den Ortsteil Gütlsdorf endlich zum Hauptort der Gemeinde Attenkirchen zu erheben: Jede Menge Stoff für närrische Träume gab es bei der 1. Närrischen Gemeinderatssitzung am Montagabend im Bürgersaal in Attenkirchen. Die Crew der Narrhallesen enterte den Sitzungssaal mit vielen Anregungen an die Kommunalpolitiker im Gepäck.

Das gibt es nicht alle Tage zu sehen: Im Kapitänsoutfit nahm Attenkirchens Bürgermeister Mathias Kern am Montag am Gemeinderatstisch im Bürgersaal Platz. Eine neue Fraktion hatte sich diesmal für die Sitzung angemeldet: die „Blauen“. Deren Beschlussvorschläge hatten es in sich. Attenkirchens Narrhalla-Präsident Max Lobmeier erklärte, wie sich die Faschingsfraktion in der Kommunalpolitik einbringen wolle – konstruktiv nämlich.

Die göttliche Eingebung

Von der Verlegung der Sitzungstermine des Gemeinderats auf den frühen Samstagmorgen war die Rede. Die Zeit zwischen drei Uhr morgens und Sonnenaufgang wäre besonders geeignet, da seien die Narrhallesen sowieso unterwegs. Ob sich jedoch die göttliche Eingebung zu solch unchristlicher Zeit einstelle? Unter zwei Promille Alkohol-Betäubungsstadium dürfe jedenfalls keiner teilnehmen, meinten die Narren unisono.

Wie die längst überfällige Erhebung des Ortsteils Gütlsdorf zum Hauptort in der Gemeinde funktioniere? Ganz einfach: Mit dem Frontlader ziehen die Landwirte das Dorf in Richtung Attenkirchen. Auf den frei werdenden Platz könnte der Ortsteil Schmidhausen nachrücken – ob der „auftretenden Nähe“ zu Gütlsdorf.

Die „Fischerphilharmonie“

Ein Veranstaltungshaus mit Ton und Licht, vergleichbar einem berühmten Hamburger Konzerthaus, das wäre doch auch etwas für Attenkirchen. „Elbphilharmonie“ dürfe es nicht heißen, dafür fehle der dazugehörige Fluss. Warum nicht eine andere großartige Architektur realisieren? Mit glasklarer Akustik und ausreichend Platz. Denn dann könne man es zwischenzeitlich auch als Feuerwehrhaus nutzen mit sechs Einfahrten für die Einsatzfahrzeuge. Wie es heißen soll: „Fischerphilharmonie“, meinte Lobmeier, in Anspielung auf 3. Bürgermeister Sepp Fischer.

Ehrensache, dass sich die in Faschingsverkleidung erschienen Gemeinderäte auf den lustigen Spaß einließen.

Ehrensache, dass sich die in Faschingsverkleidung erschienen Gemeinderäte auf den lustigen Spaß einließen. Vorschlag von Grünen-Rat Thilo Mittag: „Wir haben zwar keine Elbe, aber einen Bach, genauer gesagt ein Bachfeldhaus.“ Das könne man zur Philharmonie weiterentwickeln.

Rasantes Ergebnis

Das rasante Programm, das Garde, Kinderprinzenpaar sowie Prinzessin Jessica I. und Prinz Kevin II. sowie die beiden Narrhalla-Kasperl im Vorfeld der Närrischen Gemeinderatssitzung hingelegt hatten, konnte sich sehen lassen. Die heitere Abstrafung der Kommunalpolitiker war jedoch von nur kurzer Dauer. Nachdem sich die Narrhallesen auf den Plätzen der Gemeinderäte einstimmig für die vorgetragenen Beschlüsse ausgesprochen hatten, fasste der Bürgermeister zusammen: „Es ist alles gesagt. Die Sitzung ist beendet.“

Fröhlich weiter gefeiert wurde jedoch nach dem offiziellen Teil noch. Schließlich mussten auch alle Krapfen verdrückt werden, die für die Sitzung zur Stärkung gereicht worden waren. Maria Martin