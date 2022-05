Große Resonanz auf Attenkirchens Bürger-Umfrage: Das wünscht sich die Bevölkerung (nicht)

2400 Fragebögen wurden an die Gemeindebürger von Attenkirchen verschickt, nach einer ehrenamtlichen Auswertung wurden nun im Bürgersaal die Ergebnisse veröffentlicht. Das Fazit: Die Bevölkerung hat eine Menge drängender Anliegen. © Lorenz

Um zu erfahren, welche Themen die Attenkirchener umtreiben, hat die Gemeinde 2400 Fragebögen verschickt. Nun wurden die Ergebnisse veröffentlicht.

Attenkirchen – Womit sind die Attenkirchener in ihrer Gemeinde eigentlich zufrieden, mit was unzufrieden, und was sollte dringend von den politischen Kräften auf den Weg gebracht werden? Um das herauszufinden, hat Bürgermeister Mathias Kern (WIR) im vergangenen Jahr rund 2400 Fragebögen in seiner Kommune verteilen lassen, deren Auswertung nun am Mittwoch im Bürgersaal vorgestellt wurde. Ein deutliches Nein aus dieser Umfrage hatte kürzlich sogar schon Konsequenzen.

42 Prozent machten mit

Weil die Befragung ehrenamtlich konzipiert und ausgewertet worden sei, habe es mit der Vorstellung der Ergebnisse laut Kern jetzt einfach ein wenig länger gedauert. Dennoch sei er überaus zufrieden, dass knapp 1000 Umfragezettel wieder zurück ins Rathaus geflattert seien – was einer Bürger-Beteiligung von rund 42 Prozent entspricht. Die Hälfte der Teilnehmer stammt dabei aus Attenkirchen selbst, dicht gefolgt von Bürgern aus Thalham.

Wohnen treibt viele um

Was viele wohl am stärksten umtreibt: Fast ein Drittel der Befragten wollen ihre Wohnsituation verändern, die meisten von ihnen am liebsten schon innerhalb der nächsten drei Jahre. 171 Attenkirchener wollen ein eigenes Haus bauen, dafür fehlt allerdings 132 Bürgern noch ein passender Baugrund. Überdurchschnittlich häufig wurde der Wunsch nach einem Eigenheim übrigens in Attenkirchen selbst und in Gütlsdorf geäußert. 42 Personen würden gern ein Haus kaufen, 53 eine passende Mietwohnung beziehen.

Bei der Vorstellung des neuen Dorfblatts, in dem die Umfrage veröffentlicht ist: Gemeinderat Thilo Mittag, Mathias Kern und Mitwirkende Birgitt Marten-Mittag (v. l.). © Lorenz

Um Baugrundstücke zu schaffen sei deshalb laut Kern vor allem das Baugebiet Weihersdorfer Feld ein äußerst wichtiger Faktor, damit man die Leute im Ort halten könne. Vorteil dieses Baugebiets: Eine schnelle Umsetzung sei möglich, da es dort viele einheimische Grundstückseigentümer gebe. Da der demografische Wandel auch vor Attenkirchen nicht Halt macht, müsste sich die Gemeinde aber auch um seniorengerechtes Wohnen verstärkt Gedanken machen – wie zugleich auch um beispielsweise genossenschaftlichen Wohnungsbau, also andere Formen wie eben nur das klassische Einfamilienhaus.

Zu wenig Angebot

Während in puncto Wohnraum ein klarer Bedarf herausgelesen werden konnte, waren sich die Attenkirchener in der Frage, ob die Ortsgestaltung per se nun schön sei oder nicht, eher uneins. Während 42 Prozent die Gestaltung der Gemeinde als einladend empfinden, können 46 Prozent damit gar nichts anfangen. 200 Befragten gefällt vor allem der Bereich im Dreigestirn Kirche, Alter Wirt und Schindele sowie die kurzen Wege innerorts, nur wenigen reicht hingegen das kulturelle Angebot und das Vereinsleben.

B301-Lösung gefordert

An erster Stelle der gewünschten Verbesserungsvorschläge: eine Lösung in der Causa Bundesstraße 301 mit den fehlenden Übergängen, zu viel Verkehr, Lärm und Gefahrenlagen. Hier wünschen sich knapp 50 Prozent der Befragten eine Ortsumfahrung – relativ egal, ob nun westlich oder östlich. Kern betonte allerdings auch, dass vor allem in Attenkirchen direkt Wohnende eine solche Umfahrung gerne hätten, keineswegs aber Bürger aus den Ortsteilen, die unter Umständen dadurch mehr Verkehr abbekommen würden.

Wunsch nach Tempo 30

Was auch ganz weit oben auf dem Wunschzettel steht: Tempo 30 in Attenkirchen und weitere Kreisverkehre auf der B301 zur Tempo-Reduktion. „Wir werden eine Lösung brauchen“, so Kern, der jedoch gleichzeitig auch eines prognostizierte: „Das wird aber dauern.“ Grund: Vieles sei laut dem Bürgermeister „eine zähe Geschichte“, die vor allem Geduld benötige. Und auch der Tunnel unter Attenkirchen kam wieder aufs Tableau, der für Kern zwar grundsätzlich eine gute Idee sei, aber gleichzeitig halt auch eine unbezahlbare. Unterführungen hingegen könnten, jedenfalls an manchen Stellen, eine machbare Lösung sein, die im Rat diskutiert werden müsse.

Ein Dorfladen fehlt

Was für zahlreiche Bürger in Attenkirchen ebenfalls fehlt: eine Apotheke und ein Dorfladen. Einen Supermarkt im Ort, wie in den Nachbargemeinden Nandlstadt und Au, wollen allerdings 58 Prozent der Befragten eher nicht in Attenkirchen haben. Interessenten dafür hätte es aber erst kürzlich gegeben, wie der Rathauschef erzählte, allerdings habe die Gemeinde aufgrund der Bürgerbefragung einem Supermarkt „auf der grünen Wiese“ kein Grünes Licht gegeben. Außerdem ein in der Umfrage häufig bemängeltes Thema: Es gibt zwar genügend Spielplätze im Ort, allerdings sei die Ausstattung eher unattraktiv gestaltet.

Thema Windenergie

In puncto Umwelt und Energie haben sich bei der Umfrage 81 Prozent für mehr Photovoltaikanlagen auf Dächern ausgesprochen, jedoch nur 34 Prozent für eine Windkraftanlage in Attenkirchen. Um das dringende Thema Energiewende voranzutreiben, habe sich laut Mathias Kern vor kurzem auch der Arbeitskreis Energie im Rathaus gegründet, der sich unter anderem mit Windkraft-Energie und der Photovoltaik-Bestückung gemeindeeigener Gebäude beschäftigen werde. „Wenn die 10H-Regel fällt“, und dessen ist sich Kern sicher, „kommen morgen Investoren und wir können nicht mehr mitreden.“ Einer der rund 30 Gäste machte es zum Schluss der Versammlung kurz und bündig: „Ich weiß nicht, warum sich jeder gegen diese Windräder wehrt – wir brauchen doch den Strom.“

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.