Grundschule Attenkirchen jetzt digital noch besser aufgestellt

Von: Nico Bauer

Stellten die digitalisierten Klassenzimmer von Attenkirchen vor: (v. l.) Rektorin Isabella Böhme, EDV-Experte Niko Böhme und Bürgermeister Mathias Kern. © Bauer

Die Grundschule Attenkirchen hat ihre Transformation hin zu mehr Digitalisierung erfolgreich abgeschlossen. Die Investitionskosten waren dabei nicht unerheblich.

Attenkirchen – Als Corona kam, wurden die Schulen mit dem unvorbereiteten Start in den Fernunterricht vor gigantische Herausforderungen gestellt. Auch in der Gemeinde Attenkirchen – wo man den Weg in die Zukunft nun weiter ausgebaut hat. Nach einigen Maßnahmen sind nun alle Klassenzimmer digitalisiert worden. Die Lehrer haben mit den 110 Schülern in sechs Klassen nun perfekte Arbeitsbedingungen.

Niko Böhme ist nicht nur der Sohn von Attenkirchens Rektorin Isabella Böhme, sondern auch EDV-Fachmann. Als solcher bastelte er an der bestmöglichen Lösung für die Digitalisierung der Grundschule. Er legte dabei großen Wert darauf, dass man beispielsweise mit einem Dokumentenscanner einzelne Geräte hat, die im Falle von Defekten auch mit überschaubarem (Kosten-) Aufwand austauschbar sind. Interaktive Whiteboards haben beispielsweise den Nachteil, dass hier ganze Einheiten teuer neu gekauft werden müssen. Bei der Vorstellung des Systems betonte Niko Böhme, dass man nun gut aufgestellt sei: „Wenn doch noch einmal ein Lockdown kommt, dann können wir sofort loslegen.“

Rektorin Isabella Böhme sagt stolz, dass man sich bereits 2016 auf den digitalen Weg gemacht habe und nun von den neuen Möglichkeiten profitiere. So gibt es eine Cloud (Online-Speicher; Anm. d. Red.), in der einmal gekauftes Unterrichtsmaterial immer wieder von allen abgerufen werden kann, und in der Lehrer ihre Inhalte Kollegen zur Verfügung stellen können. Mit der eigenen Sammlung sei man gut aufgestellt und habe die Sicherheit, „dass wir hier auch geschützt sind vor dem bösen Internet“.

Besser vorbereitetfür den Ernstfall

Auch Bürgermeister Mathias Kern betonte die Bedeutung der abgeschlossenen Digitalisierung: „Wir mussten nicht bei Null beginnen und haben nun ein gutes Angebot für unsere Kinder. Das ist entscheidend.“ Ihm war es wichtig, dass die Schule von Herausforderungen wie dem Fernunterricht zu Beginn des ersten Lockdowns nicht mehr so überrascht werde.

Bei Kosten von 120.000 Euro hat die Gemeinde 67.000 Euro Zuschüsse erhalten. Dazu kommen dann weitere 42.000 Euro Kosten für den Glasfaseranschluss der Schule, die nun auch über schnelles Internet verfügt. Während des Ausbaus wurden 400 Meter Kanäle installiert, 8970 Meter EDV-Kabel verlegt, 150 Datenanschlüsse und sowie ein Datenschrank installiert. Den Schülern und Lehrern stehen 44 PC zur Verfügung. Auch wenn man nun für Fernunterricht bestens gerüstet ist, verzichtet man im Herbst doch liebend gerne auf einen neuen Lockdown, lautete die einhellige Meinung.

