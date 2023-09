Mittagsbetreuung für Attenkirchens Grundschüler wird deutlich teurer - Soziale Komponente soll abfedern

Teilen

Die Gemeinde Attenkirchen muss die Gebühren für die Mittagsbetreuung an der Grundschule erhöhen. (Symbolbild) © Christopher Neundorf/IMAGO

Die Kosten für die Mittagsbetreuung an der Grundschule Attenkirchen drohen aus dem Ruder zu laufen. Der Gemeinderat sah deshalb nun Handlungsbedarf.

Attenkirchen – Übermäßig belasten will man die Eltern in Sachen Mittagsbetreuung an der Attenkirchener Grundschule nicht. Das war Konsens in der bereits mehrfach im Gemeinderat geführten Debatte über den Erlass einer neuen Gebührensatzung. Es war von einer „Härtefallregelung“ und von einer Art Kriterienkatalog die Rede, wonach etwa Alleinerziehende, Bezieher von Bürgergeld oder auch Wohngeld entlastet werden sollen. Finanziell schlechter gestellte Eltern sollen weniger oder günstigsten Falls gar nichts bezahlen. „Ob es sich um eine Ermäßigung oder einen Erlass handelt, muss individuell vonseiten der Verwaltung geprüft werden“, wie es in einer Darstellung des Sachverhalts hieß. Und es sei ein entsprechender Antrag zu stellen.

Dass man nicht umhinkommt, die Gebühren für die Mittagsbetreuung zu erhöhen, daran ließ Bürgermeister Mathias Kern in der Sitzung keine Zweifel aufkommen. Er sprach von „galoppierenden Personalkosten“ und gab zu bedenken, dass die letzte Anpassung über drei Jahre her sei. Aktuell ist die Mittagsbetreuung noch eine freiwillige Leistung, ab 2026 aber gesetzliche Pflicht. Kern räumte ein, dass man bei den Gebühren im Vergleich zu anderen Gemeinden im Landkreis „vorne mit dabei“ sei. Gleichzeitig machte er deutlich, dass man bei der eingeführten sozialen Komponente mit Vorreiter sei. Orientiert hatte man sich dabei an einem Modell der Gemeinde Langenbach.

Kinder kommen „mit gemachter Hausaufgabe“ heim

Die Referentin für Kindergarten und Schule, Veronika Wiesheu (WIR), verteidigte die Gebührenerhöhung. „Man muss dazu sagen, was man dafür kriegt in Attenkirchen“, erklärte Wiesheu. Man dürfe nicht vergessen, dass die Kinder „mit gemachter Hausaufgabe“ heim kämen. Von etwa 100 Grundschulkindern nutzen zur Zeit gut 60 die Mittagsbetreuung. Die Einnahmen dafür belaufen sich aktuell auf etwa 45.000 Euro. Dem stehen Ausgaben in Höhe von insgesamt 183.000 Euro gegenüber – Tendenz steigend, wie Kern betonte. Deshalb vertrat er auch die Ansicht, dass man sich diese Rechnung künftig jedes Jahr anschauen müsse. Allein tragen muss die Kommune die Kosten für die Mittagsbetreuung nicht. Wie VG-Geschäftsleiter Eugen Altmann auf FT-Nachfrage mitteilte, gibt es für die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben eine staatliche Förderung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nach der nun beschlossenen Gebührenerhöhung, die am 1. Januar in Kraft tritt, zahlen Eltern für ein Kind und eine tägliche Betreuungszeit an vier bis fünf Tagen pro Woche bis 14.45 Uhr künftig 78 statt wie bisher 65 Euro im Monat. Bei einer maximalen Betreuungszeit bis 16.45 Uhr sind statt 117 Euro nun 140 Euro fällig. Abschließend sagte Kern zur Gebührenerhöhung: „Wir haben versucht, im Rahmen unserer Möglichkeiten das Beste zu machen.“

Großen Wert legte man im Rat auch darauf, dass die Anpassung in Abstimmung mit der Leitung der Mittagsbetreuung und dem Elternbeirat der Schule erfolgt ist.

Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.