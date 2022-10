Hallertauer Bierfestival-Bilanz: 40.000 Gläser in drei Tagen eingeschenkt - Sieger-Bier steht fest

Der Brauer des Sieger-Biers „Gupf 2“, Steffen Rieger, die Geschäftsführer des Brauhauses Germering Holger Dietz und Harald Heitmeir sowie Bürgermeister Mathias Kern (v. l.) bei der Übergabe der Bierfestival-Trophäe. © Fischer

Das 6. Hallertauer Bierfestival war ein Erfolg auf ganzer Linie: Attenkirchens Bürgermeister Mathias Kern und Cheforganisator Bernhard Nieder zogen jetzt Bilanz.

Attenkirchen – Die Ergebnispräsentation im Sportheim der Spielvereinigung Attenkirchen konnte sich sehen lassen, die Zufriedenheit mit dem Verlauf des 6. Hallertauer Bierfestivals war groß: Im Beisein von Organisatoren und Vereinsvertretern sprach Bürgermeister Mathias Kern am Freitag „von einem sehr erfolgreichen Fest und drei schönen Tagen“. Der Festivalbeauftragte Bernhard Nieder und die komplette Lenkungsgruppe hätten „viel Zeit, Engagement und Herzblut reingesteckt“, sagte Kern. Nicht zu vergessen die zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer der örtlichen Vereine. „Es war ein Riesenerfolg, Chapeau!“ schloss der Gemeindechef seine Dankesworte.

Sieger aus der Heimat

Nicht genug der guten Nachrichten. Denn, wie Kern sichtlich erfreut bekannt gab, stammt der Brauer des Sieger-Biers aus dem Wettbewerb „Hallertauer Liebling“, Steffen Rieger, aus dem einheimischen Pfettrach. Voller Stolz überreichte Kern dann die Trophäe an die beiden Chefs von Rieger – die Geschäftsführer vom Brauhaus Germering, Harald Heitmeir und Holger Dietz. Die konnten ihr Glück kaum fassen, dass sie mit ihrem „Gupf 2“, einem hellen, unfiltrierten Kellerbier, den ersten Platz beim Publikums-Voting belegt hatten. „Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir gewonnen haben“, sagte Heitmeir. „Der Steffen hat gesagt, da müsst ihr unbedingt hin“, erinnerte sich der Geschäftsführer. „Und dann haben wir gewusst, warum. Irrsinnig, was ihr da auf die Beine gestellt habt“, schwärmte Heitmeier. „Wenn es nach uns geht, sind wir in zwei Jahren wieder dabei.“

Ein Prosit auf das Hallertauer Bierfestival 2022: Im Sportheim der SpVgg Attenkirchen fand jetzt die Ergebnispräsentation zu der Großveranstaltung statt. Fotos: FISCHER © Fischer

Blieben noch die Eckdaten der sechsten Auflage zu nennen: Laut Nieder hat man vom 24. bis zum 26. Juni gut 100 Hektoliter beziehungsweise 40 000 Glas Bier ausgeschenkt. 26 Brauereien seien vertreten gewesen. Die Besucherinnen und Besucher hatten die Wahl zwischen 55 Biersorten. 13 Vereine hätten sich beteiligt, was in etwa 500 freiwilligen Helferinnen und Helfern entspreche.

Das Musikprogramm, das vom örtlichen Kunst- und Kulturverein Tutuguri zusammengestellt worden war, war Nieder zufolge ebenfalls aller Ehren wert. 30 Gruppen mit 200 Musikern sorgten für Unterhaltung.

Vereine profitieren

Nach Abzug aller Aufwendungen und Kosten habe man knapp 30.000 Euro an die Vereine ausschütten können – in Form von Geld und Gutscheinen. Ganze Arbeit haben dem Vernehmen auch die Feuerwehr und der Bauhof geleistet. Nicht zu vergessen der in der Lenkungsgruppe für Werbung und Sponsoring zuständige Alexander Herzog. Apropos: Kern zeigte sich hocherfreut über die Hopfenverwertungsgenossenschaft (HVG), die als Hauptsponsor fungiert hat. „Was passt besser zu einem Bierfestival als ein Zusammenschluss von Hopfenbauern?“, unterstrich Kern.

Alexander Fischer

