Ein Highlight für die ganze Familie: Kleidermarkt Attenkirchen feiert am Sonntag 30. Geburtstag

Von: Andreas Beschorner

Ein Jubiläum steht für das erfolgreiche Team des Attenkirchener Kleidermarkts am kommenden Sonntag an: Im mittlerweile 30. Jahr werden wieder gebrauchte, qualitativ hochwertige Textilien und Spielsachen für wenig Geld angeboten. © privat

Seit mittlerweile 30 Jahren gibt es den Kleidermarkt Attenkirchen. Und auch am kommenden Sonntag werden dazu wieder haufenweise Kunden erwartet.

Attenkirchen – Diesen Sonntag findet in der Attenkirchener Mehrzweckhalle der Kleidermarkt statt. Und zwar nicht irgendeiner: Es ist ein Jubiläumskleidermarkt. Denn seit mittlerweile 30 Jahren gibt es die Veranstaltung, die zur festen Institution geworden ist. Das Freisinger Tagblatt hat Mitorganisatorin Verena Mayer dazu befragt.

Was war vor 30 Jahren der Anlass, den Kleidermarkt ins Leben zu rufen?

Verena Mayer: Er entstand in einer Zeit, in der das Internet noch in den Kinderschuhen steckte und die digitale Vernetzung faktisch noch nicht existierte. Wer Kinderkleidung brauchte, musste in ein Fachgeschäft gehen. Ein Markt für gebrauchte Kleidung war so gut wie noch nicht vorhanden. Das Interesse an gut erhaltener, gebrauchter Kleidung bestand damals in erster Linie aus finanzieller Sicht. Familien konnten beim Kauf gebrauchter Kleidung einfach Geld sparen. Leider waren die wenigen Kleidermärkte und Basare damals noch sehr unübersichtlich und unorganisiert.

Das sollte sich dann ändern...

Nachdem der Elternbeirat des Kindergartens Attenkirchen im Herbst 1992 einen Flohmarkt im Kindergarten durchgeführt hatte, beschlossen einige Eltern, einen Kleidermarkt zu organisieren, bei dem die Waren sortiert nach Größen und Art angeboten werden. Der erste Kleidermarkt war sehr gut besucht und schlug ein wie eine Bombe. Bereits nach kurzer Zeit musste die Anzahl der Verkaufsplätze und Artikel beschränkt werden.

Ist der Kleidermarkt heute und in den vergangenen Jahren wichtiger geworden? Stichwort: Flüchtlinge, Wirtschaftskrise.

Gebrauchte Kleidung zu kaufen, ist heute mittlerweile nicht nur normal, sondern gewinnt aus dem Gedanken der Nachhaltigkeit und dem Schutz der Umwelt heraus immer mehr an Bedeutung. Wir tragen dazu bei, dass weniger neu produziert werden muss. Aus diesem Grund kommen viele Kunden zu uns. Gleichzeitig spielt natürlich der finanzielle Aspekt angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage eine größere Rolle. Die Menschen müssen mehr auf ihren Geldbeutel schauen. Wir haben Familien, die ihre Kinder für das folgende Halbjahr komplett über Kleidung und Spielsachen von uns ausstatten. Und da wir ein sehr umfangreiches Sortiment und hochwertige Kleidung anbieten können, ist das auch leicht möglich.

Ich erinnere mich gern an eine hochschwangere Kundin, die an jedem Kleidermarkt mit ihrer Familie einkauft. Über und über mit Taschen beladen, stand sie letztes Jahr an der Kasse. Sie erzählte mir, dass der Kleidermarkt jedes Halbjahr das Highlight für die ganze Familie ist. Die Kinder dürfen sich ein Spielzeug aussuchen, der Papa sitzt im Café beim Kaffee und die Mama arbeitet ihre Einkaufsliste ab. Gerade für Flüchtlinge hat sich unser Markt als wichtige Anlaufstelle entwickelt. Wir haben gemerkt, dass gerade hier jeder Cent zählt. Außerdem bekommt man bei uns vom Schwangerschaftsratgeber bis hin zur coolen Jeansjacke für Teenager alles an einem Ort. Immer mehr kommunizieren wir auf Englisch oder auch mal mit Händen und Füßen.

Wie genau läuft Ihr Markt eigentlich ab?

Die Termine sind meist schon ein Jahr im Voraus bekannt. Wir haben einen Kleidermarkt im Frühjahr und einen im Herbst. Drei Wochen vor dem Termin können sich Interessierte online einen Verkaufsplatz buchen. Der gesamte Informationsaustausch läuft bei uns mittlerweile über unsere Internetseite und ein digitales Buchungssystem auf www.kleidermarkt-attenkirchen.de sowie über soziale Medien. Die Verkäufer registrieren ihre Artikel eigenständig auf ihrem Verkäufer-Account online, drucken sich die Etiketten aus und versehen jeden einzelnen Artikel damit. Am Kleidermarktwochenende geht es dann richtig rund. Freitag ab 14 Uhr beginnt in der Mehrzweckhalle der Aufbau. Die Qualitätsstandards wollen wir bewusst hochhalten, denn wir sind keine Altkleidersammlung. Trotz der günstigen Preise sollen unsere Kunden sich auf gute Qualität verlassen können. Am Samstag kommt dann jedes Teil an seinen endgültigen Platz. Ebenfalls ab 14 Uhr arbeiten die Mitarbeiterinnen, bis schließlich gegen 18 Uhr alles aufgebaut ist. Sonntag sind dann die Helfer bereits um 8 Uhr da. Ab 8.30 Uhr geht es los. Hier dürfen schwangere Kundinnen einkaufen. Ab 9.30 Uhr kommen die Kuchenspender. Ab 10 Uhr sind die Pforten für alle geöffnet. Bis 12 Uhr sind nun alle Mitarbeiter eingespannt.

Was hat es mit dem Café auf sich?

Das ist eine Besonderheit bei uns. In einer Ecke der Mehrzweckhalle können wir dank unserer fleißigen Kuchenspender eine sehr große Auswahl an süßen Köstlichkeiten anbieten. Dazu gibt es noch warme Leberkässemmeln, Kaffee und Getränke. Von 18 bis 18.30 Uhr holen die Verkäufer ihre Kisten und den Erlös ihres Verkaufs wieder ab. 15 Prozent der Summe behalten wir als Provision ein. Dieses Geld und der Erlös aus dem Café werden abzüglich der Kosten gespendet. Pünktlich um 18.30 Uhr ist die Mehrzweckhalle dann wieder leer.

Wie viele Artikel wechseln den Besitzer?

Jedes Halbjahr werden rund 8000 Artikel zum Verkauf angeboten. Davon werden im Durchschnitt 45 Prozent verkauft. Über 500 ehrenamtliche Stunden werden an jedem Kleidermarktwochenende geleistet.

Was sind die „Renner“?

Das ist ganz unterschiedlich. Im Frühjahr sind Tracht und festliche Kleidung für Kommunion et cetera sowie Fußballbekleidung recht beliebt. Im Herbst sind es Schneeanzüge und -jacken. Generell können wir sagen, dass bei Kleidung bekannte Marken wie Engelbert Strauß und Trollkids oder im Spielzeugbereich Bruder und Lego schnell vergriffen sind.

Wie groß ist Ihr Team und wer gehört dazu?

Das Kleidermarkt-Team umfasst zirka 35 Frauen und Moritz Weinberger, der sich um alles rund um Homepage, Computer und Kassensystem kümmert. An jedem Tag des Kleidermarktwochenendes sind 25 bis 30 Mitarbeiterinnen im Einsatz. Das sind Frauen, die Kinder haben und den Mehrwert des Kleidermarkts selbst kennen. Die Begeisterung, gemeinsam etwas so Großartiges auf die Beine zu stellen, das so vielen Menschen nutzt, ist es, weshalb sie jedes Halbjahr ein Wochenende ihrer Zeit geben. Das Team hat bewusst keinen Vorsitz, da die Erfahrung und die Ideen eines jeden Mitarbeiters gleichwertig in jeden Kleidermarkt einfließen sollen. Vielmehr gibt es einige Aufgabenbereiche, die fest vergeben sind. In der heutigen Zeit sollte das Wir im Vordergrund stehen. Wir können diese Welt zu einem noch schöneren Ort machen, indem wir uns selbst ein wenig zurücknehmen und mehr für die Gemeinschaft tun. Jeder kann ein bisschen seiner Zeit für gemeinnützige Zwecke einsetzen. Der Kleidermarkt bietet hierfür die perfekte Gelegenheit.

Braucht man und gibt es Unterstützung von Seiten der Gemeinde?

Die Gemeinde unterstützt den Kleidermarkt durch die kostenlose Bereitstellung der Mehrzweckhalle und der Schulküche samt Equipment. Außerdem dürfen wir einen Teil unserer Ausstattung in der Tennishalle lagern. Durch die Erlöse des Kleidermarkts können wir eher die Gemeinde unterstützen. Jedes Jahr werden regionale Einrichtungen und Vereine mit Spenden von uns unterstützt. Das waren in den letzten 30 Jahren über 25.000 Euro.

Gut zu wissen Der Kleidermarkt in der Mehrzweckhalle Attenkirchen findet am kommenden Sonntag, 5. März, von 10 bis 12 Uhr statt. Einlass für werdende Mütter ist bereits ab 8.30 Uhr. Im Kleidermarkt-Café gibt es selbstgebackene Kuchen, Muffins und Torten zum Mitnehmen für die Kaffeetafel zu Hause oder als kleine Pause während des Einkaufs vor Ort. Kuchen- und Tortenspender können bereits um 9.30 Uhr mit dem Einkauf starten. Es werden nur vollständige und selbstgebackene Kuchen angenommen. Weitere Details und Infos auf kleidermarkt-attenkirchen.de.

