Historischer Mord: Dieser grausame Fall steckt hinter dem Gedenkkreuz an der FS16 bei Attenkirchen

Dieses Gedenkkreuz an der Kreisstraße FS16 zwischen Attenkirchen und Gütlsdorf erinnert an ein grausames Gewaltverbrechen vom 3. November 1855. © Hans Sedlbauer

Ein Mord an einer jungen Frau erschüttert 1855 die Region um Attenkirchen. Heimatforscher Ernst Keller hat die Tat und die Ermittlungen von einst neu recherchiert.

Attenkirchen – Mit der Digitalisierung ihrer Bestände gestattet uns die Bayerische Staatsbibliothek München einen Blick durch das Schlüsselloch der Geschichte, der bislang kaum oder nur beschränkt der Heimatforschung zugänglich war. Auf diese Weise können heute längst vergessene Begebenheiten und Personen wieder an das Tageslicht befördert werden. Eine dieser Geschichten, die damals weit über die Grenze der Gemeinde Attenkirchen für viel Aufsehen gesorgt hatte, begann einen Tag nach Allerseelen 1855.

Etwa auf halber Strecke zwischen Attenkirchen und Gütlsdorf, unweit der heutigen Kreisstraße FS 16, macht ein Spaziergänger am Sonntagnachmittag, den 4. November 1855, eine grauenvolle Entdeckung: Zwischen kleinen Bäumen, Sträuchern und hohem Gras liegt eine Frauenleiche. Die sofort herbeigerufene Gendarmerie gibt zu Protokoll, dass sich der Fundort der Leiche „einen Büchsenschuss (242 Schritte; Anm. d. Red.)“, also 164 Meter, seitwärts der Vizinalstraße (Verbindungsstraße) in der so genannten Pfaffenloher Hecke befinde. Bald stellt sich heraus: Bei der Leiche handelt es sich um die 25-jährige Gütlerstochter Katharina Müller von Gütlsdorf.

Königliches Landgericht Moosburg schickt Kommission zum Tatort

Nachdem der Platz um die Leiche abgesperrt und bewacht ist, erscheint am nächsten Tag eine Kommission des Königlichen Landgerichts Moosburg. Sie bestätigt die Identität der Frau und notiert in ihrem Bericht, dass Katharina Müller vollständig bekleidet vorgefunden worden sei und man ihr „nicht das Mindeste von den Habseligkeiten entwendet habe. Um den Mund war viel geronnenes Blut, der linke Schuh lag etwas von ihren Füßen entfernt gegen die Vizinalstraße zu.“ Den anderen Schuh habe man erst später entdeckt, und zwar „vier bis sechs Schuh (zirka 1,50 Meter) entfernt in einem mit Gras und Gesträuch bedeckten Erdaufwurf“.

Auf dem mittleren Anwesen lebte die Näherin Katharina Müller. Im Alter von 25 Jahren fiel die Frau einem Mörder zum Opfer. © Bildband Gemeinde Attenkirchen

Weil die Sohlen mit Lehm beschmutzt waren, sei davon auszugehen, dass Katharina Müller erst auf der Vizinalstraße und dann auf dem feuchten Grasboden gegangen sein muss. Dies bedeute, sie habe freiwillig die Straße verlassen und sei zusammen mit einer Person, die sie kannte und der sie ihr Vertrauen schenkte, von ihrem Weg abgegangen.

Dort habe der Mörder dann „zu so später Abendzeit, entfernt von der ohnehin wenig begangenen Straße, leicht und ohne Furcht vor Entdeckung“ seine Tat begehen können.

Obduktion offenbart Schwangerschaft

Noch am 4. November 1855 nimmt Gerichtsarzt Dr. Schneider eine Obduktion der Leiche vor. Sein Gutachten lautet:

„1) Die Katharina Müller ist eines gewaltsamen Todes gestorben, und zwar durch Stick- und Schlagfluss (Lähmung durch Atemnot), in notwendiger und unmittelbarer Folge einer Erdrosselung durch die Hände eines Dritten, nach vorgängigem kurzem Kampf mit dem Mörder.

2) Die Katharina Müller war zur Zeit ihres Todes in regelmäßiger Schwangerschaft, welche das sechste Monat bereits überschritten, aber das Ende des siebten noch nicht erreicht hatte.“

Nach all diesen Erwägungen folgert die Kommission, „dass der Mörder niemand anderer gewesen sein könne, als ihr Liebhaber, der vielleicht gerade wegen dieser Schwangerschaft, die man nicht mehr länger verheimlichen konnte, die Ermordung der jungen Frau beschloss, um der Schande, als Vater genannt zu werden, zu entgehen“.

Die grauenvolle Tat spricht sich herum wie ein Lauffeuer. Und es dauert nicht lange, dann wird dem Gericht ein Hauptverdächtiger genannt: der „Steffelgütler“ und Jagdpächter Joseph Graf von Gütlsdorf.

Männer meiden ihn, Frauen fürchten ihn

Er ist 48 Jahre alt, seit 28 Jahren verheiratet und Vater von sieben zum Teil erwachsenen Kindern. Eine Zeitung bezeichnet ihn als „zweiten Don Juan, von den Männern gemieden und von den Weibern und Mädchen gefürchtet“. Sein „ausschweifender und ehebrecherischer Lebenswandel“ sei allgemein bekannt, so auch seine mehr oder weniger erzwungene Beziehung zu der „unbescholtenen und sittsamen Katharina“.

Als Joseph Graf am Samstag, den 10. November 1855, wie gewohnt im Wirtshaus zu Attenkirchen gerade Platz nehmen will, spricht ihn die Wirtin an und bittet ihn in das Nebenstüberl zu kommen. Er folgt der Wirtin und sieht sich unversehens von mehreren Gendarmen eingekreist. Sichtlich geschockt, blass und stotternd lässt er sich von Brigadier Fischer widerstandslos festnehmen.

„Auf dem Transporte war der höchst robuste und rohe Mann so gebrochen, dass er kaum noch gehen konnte“ – wie die „Bayerische Landbötin“ schreibt.

Der Weg führt zunächst nach Au, ehe man ihn letztlich in der Fronfeste Moosburg inhaftiert.

Mehreren Bauern in die Fenster geschossen

Nachdem sich Joseph Graf gefasst hat und jede Beteiligung an dem Mord vehement abstreitet, ermittelt das Königliche Landgericht fieberhaft im Umfeld des mutmaßlichen Täters. Die fehlenden Beweise für den Mord sind aber gar nicht so einfach zu erbringen. Bei den meisten Befragungen stößt das Gericht auf eine Mauer des Schweigens. Ein findiger Journalist erkennt schließlich die Lage und nennt die Probleme beim Namen:

„Wer nicht freiwillig sich dem Unmenschen hingab, wurde mit Gewalt gezwungen. Niemand wagte, eine Anzeige zu machen, denn er schoss mehreren Bauern in die Fenster und war deshalb allgemein gefürchtet, sodass man sich von ihm viel gefallen lassen musste.

Diese Furcht war so groß, dass der Bauer Graßl, als er erfuhr, dass seine Frau bei Gericht über die von Graf erlittene Notzucht ausgesagt hatte, dieselbe durchprügelte und sie wieder vor Gericht brachte, wo sie ihre Aussage zurücknahm. Im Jahre 1851 zum Beispiel lebte Graf im offenen Konkubinat (nicht heimliche Beziehung) mit einer Hirtentochter, so dass seine Ehefrau vor seinen Misshandlungen von Haus und Hof flüchten musste, nur weil sie dieses unsittliche Verhältnis nicht dulden wollte.“ Das Königliche Landgericht Moosburg habe den Beschuldigten daraufhin wegen „lebensgefährlicher Bedrohung seines Weibes“ mit einer hohen Strafe belegt.

„Der Wollustzügellos ergeben“

In einem anderen Fall sei er der „Faltlgütlerin“ Kollmannsberger, die sich missbilligend zu seinem Lebensstil geäußert hatte, aufgelauert und habe am helllichten Tage eine Ladung seines Schrotgewehres auf sie abgefeuert. Am Schluss seines Berichts vermerkt der Journalist: „Die Rücksicht gegen unsere Leser verbietet uns, näher auf die zahlreichen Verführungen dieses der Wollust zügellos ergebenen Menschen, vor dem kein Weib mehr sicher ist, einzugehen.“

Mit viel Geschick gelingt es dem Untersuchungsrichter schließlich doch noch, ein paar Zeugen zu finden, deren Aussage für eine Anklage ausreichten.

Am 24. und 25. Juli 1856 kommt es zum Prozess vor dem Schwurgericht von Oberbayern in München. Die Anklage lautet: „Verbrechen des qualifizierten Mordes“.

Gleich zu Beginn macht der Präsident das Publikum darauf aufmerksam, dass bei diesem Prozess so manches Anstoß erregen könne und dem einen oder anderen die Schamesröte in das Gesicht treiben würde. Deshalb bitte er die anwesenden jungen Leute, vor allem aber die weiblichen Zuhörer, den Saal wieder zu verlassen. Eine Zeitung schreibt: „Mehrere Mädchen vom Lande mit Kopftüchern entfernten sich sofort, ein halbes Dutzend Weibspersonen von München aber blieben ganz ungeniert sitzen.“

Ehemänner in Sorge vor Racheakten

Von den insgesamt 40 Zeugen sind 13 Frauen und Mädchen geladen, „auf deren Sittlichkeit Graf Angriffe gemacht und meistenteils seine Absicht auch erreicht hat“. Einstimmig berichten sie, dass sie sich aus Furcht vor ihm hingegeben hätten. Sogar ihre zum Teil eingeweihten Ehemänner seien aus Angst vor Racheakte nicht eingeschritten.

Ein Prozessbeobachter beschreibt den ersten Auftritt des Joseph Graf vor Gericht:

„Schon das Erscheinen des Angeklagten im Saale machte auf die Zuhörer einen ungünstigen Eindruck; lange über die Stirne herabhängende Haare entstellen die überdies unangenehme Gesichtsbildung noch mehr.“

Katharina Müller hingegen sei „eine ganz brave, sittsame Person“ gewesen und habe keinen unmoralischen Umgang mit Mannspersonen gepflegt. Dann geht es um den Tathergang.

Am Allerseelentag 1855 – so berichtet der Journalist – arbeitet die ledige 25-Jährige aus Gütlsdorf im Landgericht Moosburg in Figlsdorf auf der Stör (im Haus des Kunden) als Näherin. Dabei wird sie von ihrem Lehrmädchen Maria Eckart aus Attenkirchen unterstützt. Weil sie mit ihrer Arbeit nicht fertig werden, übernachten sie beim Kunden und treten erst am Abend des nächsten Tages gemeinsam ihre Heimreise an. Als sie in dem knapp vier Kilometer entfernten Attenkirchen ankommen, schlägt die Turmuhr gerade „Viertel über 6 Uhr“. Maria, die hier wohnt, begibt sich zu ihrem Elternhaus, während Katharina alleine weitermarschiert.

Das Gesichtim Verborgenen

Gegen halb sieben Uhr abends will auch sie zuhause sein. Bald darauf begegnen ihr vier Näherinnen. Sie grüßen freundlich und eine, Maria Steffel, fragt, ob sie sich denn alleine bei der Dunkelheit nicht fürchte. Katharina verneint und geht weiter. Wie sich herausstellt, sind die Näherinnen – außer dem Mörder – die letzten Zeugen, die Katharina lebend gesehen haben. Wenige Minuten später treffen die Mädchen plötzlich auf einen „starken Mann mit einer dunklen Jägerjoppe, das Gewehr über die Achsel tragend“. Er geht an ihnen vorbei ohne aufzuschauen und ohne ihren Nachtgruß zu erwidern. Im Gegenteil, er versucht in den Boden zu starren, um sein Gesicht zu verbergen. Bei seinem schnellen Schritt – so die Näherinnen – müsse er die Katharina nach wenigen Metern eingeholt haben.

Die Kreisstraße Attenkirchen-Gütlsdorf in einer früheren Aufnahme. © Bildband Gemeinde Attenkirchen

Dass es sich bei dem Mann um Joseph Graf gehandelt habe, bezeugen nun zwei der Nähmädchen, die ihn beim Abführen nach Au durch die Gendarmerie zufällig gesehen und wiedererkannt hätten.

Nach Aussage eines weiteren Zeugen habe Katharina ihre Schwangerschaft aus Scham immer verheimlicht. Nur dem Mathias Bauer, einem Bruder ihres Schwagers, habe sie gestanden, wer der Vater sei, und dass Graf 300 Gulden für ihr Schweigen geboten habe, andernfalls müsse sie mit allem rechnen; es sei denn, sie würde etwas einnehmen, „damit sie davon abkomme“.

Versuchte Bestechung nach der Verhaftung

Schwer belasten den Angeklagten seine Bestechungsversuche. Selbst nach seiner Verhaftung habe Joseph Graf noch versucht, Zeugen zu bestechen, die ihm ein Alibi für die Tatzeit (zwischen Viertel nach sechs und sieben Uhr abends) verschaffen. Wie Gerichtsdiener Becker aussagt, habe er insgesamt drei Briefe im Auftrag von Graf geschrieben, allerdings in Absprache mit dem Untersuchungsrichter, in denen er seine Frau und seinen Sohn Simon auffordert, verschiedenen Leuten Geld zu geben, vor allem seinem Nachbarn Martin Lohmaier, damit sie bezeugen, er sei zur fraglichen Zeit bei ihnen gewesen.

Graf selbst behauptet, er habe am Samstag, den 3. November 1855, auf dem Rückweg von der Jagd den Gangsteig (Pfad) von Roggendorf nach Staudhausen und dann den Kirchenweg nach Gütlsdorf genommen, sodass er gar nicht auf die Vizinalstraße gekommen sei.

Nachdem letztendlich Pfarrer Bahngruber von Attenkirchen Fakten vorträgt, die Graf der Lüge überführen, wird zum Ende der Beweisaufnahme der wichtigste Zeuge gehört.

Mathias Haberl, Grafs Zellengenosse in der Fronfeste, wiederholt seine bereits beeidigte Aussage, wonach ihm der Angeklagte die Wahrheit „gebeichtet“ und ihn gefragt habe, ob es nicht besser wäre, seinen Sohn Simon des Mordes zu bezichtigen, weil dieser beim Militär sei und man ihn deshalb nur zu lebenslänglich verurteilen würde, während es ihm „den Kopf koste“. Obwohl Joseph Graf nach wie vor die Tat hartnäckig leugnet, steht für die Geschworenen das Urteil fest: „Schuldig wegen des Verbrechens des qualifizierten Mordes!“ Der Schwurgerichtshof schließt sich ihrem Wahrspruch an und verurteilt den Angeklagten zum Tode. Dieser nimmt den Spruch „ohne sichtliche Bewegung“ entgegen. Um 10 Uhr nachts ist die Verhandlung beendet. Vier Tage nach dem Prozess legt Graf ein Geständnis ab und lässt seiner Frau ausrichten, sie brauche sich keine Sorgen zu machen, denn heute Nacht sei ihm die Muttergottes erschienen und habe ihm Trost gespendet.

König Maximilian II. lehnt Gnadengesuch ab

Am 22. Oktober 1856 eröffnet der königliche Gerichtsassessor Pappenberger dem Verurteilten in der Fronfeste zu München, dass sein Gnadengesuch von König Maximilian II. abgelehnt worden sei und die Exekution nach der erbetenen „dreitätigen Gnadenfrist“ am kommenden Samstag, den 25. Oktober 1856, öffentlich vollzogen werde.

Als letzten Wunsch bittet Graf in einem Schreiben des Verteidigers seine Frau, die ihn kein einziges Mal in der Fronfeste besucht hat, sie möge doch für ihn eine heilige Messe lesen lassen und einen Gulden opfern. Außerdem solle nach seinem Tod der Pfarrer für das „Seelenheil des Hingerichteten“ einen Bittgang zu einem Wallfahrtsort organisieren.

In der Nacht vor der Hinrichtung schläft Joseph Graf vielleicht noch eine halbe Stunde, nimmt an der Messe in der Anstaltskapelle teil, beichtet und empfängt die heilige Kommunion.

Als man ihn am nächsten Morgen von der Fronfeste abholt und zur Hinrichtungsstätte auf dem Marsfeld (heute Arnulfstraße, gegenüber dem Augustiner-Biergarten) führt, sackt er in sich zusammen. Beim Besteigen des Schafotts, dem Blutgerüst, scheint er bereits bewusstlos zu sein. Wie eine Zeitung schreibt, ist es gerade 6 Uhr in der Früh, als das Fallbeil seinen Kopf vom Körper trennt. Weil erst seit rund zwei Jahren die Guillotine die Enthauptung durch das Richtschwert abgelöst hat, habe das Gericht zwei badische Scharfrichter eingeladen, um die Handhabung der Fallschwertmaschine kennenzulernen.

Hinrichtung vorlauter Fremden

Das Publikum sei nicht so zahlreich erschienen wie bei früheren Exekutionen, „vermutlich war es den Leuten zu kalt oder sie haben an der oftmaligen Wiederkehr solcher furchtbaren Schauspiele das Interesse verloren“. Von seinem Heimatdorf und seiner Familie sei jedenfalls niemand dabei gewesen.

Ernst Keller (Quelle: Digitale Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek München)

