Horrorunfall in Attenkirchen: Mann liegt zwei Tage schwer verletzt neben seinem Auto

Von: Andrea Beschorner

In einem schwer einsehbaren Dickicht bei Attenkirchen ist ein Auto samt Fahrer nach einem Unfall gelandet. © FW Attenkirchen

Bei einem Unfall auf der B301 bei Attenkirchen wurde ein Mann in seinem Auto ins angrenzende Dickicht katapultiert. Erst zwei Tage später fand man ihn schwer verletzt.

Freising – Die Geschichte klingt wie aus einem schaurigen Drehbuch: Es ist Sonntag, frühmorgens um 6 Uhr, als ein 37-Jähriger mit seinem Skoda auf der B301 von Attenkirchen in Richtung Zolling unterwegs ist. Aufgrund eines Sekundenschlafs kommt er kurz nach Attenkirchen nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt in den angrenzenden Graben. Doch die Fahrt endet dort nicht: Als er über eine erhöhte Feldeinfahrt schlittert, wird sein Fahrzeug förmlich in die Luft katapultiert, schlägt nach etwa zehn Metern auf zwei Meter Höhe in einen Baum ein und bleibt unter diesem stehen – laut Polizei Freising verborgen vom Dickicht.

Schwer verletzt, Handy kaputt: 37-Jähriger kann nicht auf sich aufmerksam machen

Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen und den widrigen Umständen an der Unfallstelle kann der 37-Jährige weder Hilfe rufen noch irgendwie auf sich aufmerksam machen. Bei dem Unfall ist sein Mobiltelefon so sehr beschädigt worden, dass es nicht mehr funktioniert. Der Mann liegt viele Stunden schwer verletzt neben seinem Auto.

Das Unfallauto samt Fahrer war von der Straße aus nur schwer einsehbar. © FW Attenkirchen

54-Jährige aus dem Landkreis Freising wird zum Schutzengel

Dann die Rettung: Mehr als 48 Stunden später, am Dienstag um 10 Uhr, verständigt eine 54-Jährige aus dem Landkreis Freising die Polizei. Sie habe an eben dieser schwer einsehbaren Stelle eine Fahrzeug im Straßengraben bemerkt, berichtet die Frau. Polizei, Feuerwehr und Notarzt machen sich sofort auf den Weg und finden den Mann in seiner dramatischen Lage an der von der Frau mitgeteilten Stelle. Jetzt muss alles schnell gehen: Noch am Unfallort kann der Verletzte stabilisiert werden, dann bringen ihn die Rettungskräfte in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Polizei schreibt später in ihrem Pressebericht: „Dank der aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin konnte ein schlimmerer Ausgang in Folge der schweren Verletzungen verhindert werden.“

Feuerwehr muss den Ärzten den Weg freischneiden

Wie gut die unterschiedlichen Rettungskräfte zusammenarbeiteten, zeigt auch folgendes Detail: Damit Ärzte und Rettungssanitäter überhaupt an den Verletzten herankamen, musste die Feuerwehr Attenkirchen, die mit drei Fahrzeugen und 14 Mitgliedern vor Ort war, den Weg erst einmal freischneiden – was in Rekordgeschwindigkeit geschah.

Gerade noch rechtzeitig verständigte eine 54-Jährige die Polizei: Ein 37-Jähriger, der zwei Tage lang schwer verletzt unbemerkt neben seinem Auto lag, konnte so gerettet werden. Sein Auto ist Schrott. © FW Attenkirchen

Ein weiteres Detail, das in diesem Zusammenhang allerdings zur Nebensache wird: Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

