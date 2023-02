Hundebesitzer müssen nachzahlen: Attenkirchen erhöht Hundesteuer

Herrchen und Frauchen von Hunden müssen in Attenkirchen für ihre treuen Begleiter künftig tiefer in die Tasche greifen. Die entsprechende Satzung wurde jetzt angepasst.

Rückwirkend zum 1. Januar

Hundebesitzer müssen tiefer in die Tasche greifen: Der Gemeinderat Attenkirchen hat beschlossen, die Hundesteuer zu erhöhen - und zwar rückwirkend zum 1. Januar.

Attenkirchen – Es ist schon etwas her: Im Jahr 2010 wurde die Hundesteuersatzung Attenkirchens letztmals geändert. Da der örtliche Rechnungsausschuss nun eine Überarbeitung reklamiert hat, widmete sich der Gemeinderat in der Sitzung am Montag im Bürgersaal dem Thema.

Hierzu hatte Bürgermeister Mathias Kern einige Zahlen mitgebracht: Zum Stichtag 1. August 2022 waren 192 Hundebesitzer in Attenkirchen registriert, davon 26 mit „Zweithund“ und vier mit drei Vierbeinern im Haushalt. Ebenso zwei Kampfhund-Besitzer mit Negativzeugnis für ihr Tier. Die Einnahmen aus der Hundesteuer beliefen sich 2022 auf 6396 Euro, die jährlichen Fixausgaben der Gemeinde lagen bei 4100 Euro. Darunter fallen vor allem die Unterhaltung und Reinigung der Hundestationen (100 Arbeitsstunden) durch den Bauhof in Höhe von 3700 Euro sowie die Bereitstellung der Hundetüten mit 400 Euro. Maschinenkosten wurden dabei nicht berücksichtigt.

Attenkirchen bislang im unteren Bereich

Die Vergleichszahlen mit den übrigen VG-Gemeinden brachten zu Tage, dass sich Attenkirchen neben Haag mit nur je 26 Euro für den „Ersthund“ im unteren Bereich bewegt. Wolfersdorf, das seine Satzung im vergangenen Jahr überarbeitet habe, verlange aktuell 35 und Zolling 30 Euro, berichtete Kern. Um diese Diskrepanz zu beheben, stockt Attenkirchen nun ebenfalls auf 35 Euro auf. Die aktuellen Sätze von 52 Euro für den „Zweithund“ sowie 78 Euro für das dritte Tier bleiben bestehen. Im Zusammenhang mit der Abgabenanpassung wurde auch gleich die komplette Hundesteuersatzung auf den neuesten Stand gebracht. Denn die bisherige Grundlage war eine Mustersatzung aus dem Jahr 1980, die im Jahr 2020 eine Nachfolgerin fand.

Kampfhunde und Helfer-Tiere

So werden hier Kampfhunde steuerlich einheitlich betrachtet – egal, ob mit oder ohne Negativzeugnis für das Tier. Damit wird die Steuererhebung vereinfacht, die sich wie bisher mit 208 Euro für den ersten Kampfhund, 416 Euro für den zweiten und 624 Euro für den dritten beläuft. Hunde, die für Sehbehinderte, Gehörlose, Schwerhörige oder völlig Hilflose unentbehrlich sind, bleiben auch künftig steuerbefreit, ebenso Rettungshunde.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Nachfrage von Eva-Maria Rieger (UWG), inwieweit sich eine Veränderung des Hundebesitzes aufgrund Abgabe oder Tod sowie Neuanschaffung während des Jahres finanziell auswirkt, beantwortete Kern mit dem Verweis auf die Hundesteuer als Jahressteuer. Nur beim unmittelbaren „Ersatz“ eines ausgeschiedenen Hundes mit einem neuen werde der Betrag nur einmal erhoben, was in Paragraf 4 geregelt sei.

Und wie sieht die Steuerverpflichtung aus, wenn sich Hundesegen einstellt, wollte Sepp Fischer wissen. Hier musste Geschäftsleiter Eugen Altmann kurz in der Satzung blättern, um die genaue Antwort zu geben: „nach vier Monaten“. Die einstimmig abgesegnete Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar in Kraft, weshalb Hundebesitzer die Erhöhung um neun Euro heuer noch zu spüren bekommen.

Martin Hellerbrand

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.