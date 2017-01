Inthronisation Attenkirchen: So etwas sieht man nur ganz selten

von Andreas Beschorner schließen

Attenkirchen - Walzer, Rock’n’Roll und Neue Deutsche Welle: Der Fasching in Attenkirchen ist dank der Garde und des Prinzenpaars nicht nur ein Fest fürs Auge, sondern auch etwas fürs Ohr.

Bei der Inthronisation von Matthias II. und Monika I. am Samstag im Bürgersaal ging es tänzerisch und musikalisch extrem rasant und gekonnt zur Sache. Ein grandioser Abend – mit Präsidium, Elferrat, Hofstaat, Kasperl, Garde und Prinzenpaar ganz in Gold, Bronze und Kupfer.

+ © Beschorner Als Bürgermeister Martin Bormann am Samstagabend symbolisch den goldenen Rathausschlüssel an das neue Herrscherpaar abgab und betonte, er hätte ihn schon ganz gerne am Aschermittwoch wieder zurück, da wusste er noch nicht, welch tänzerisches und teilweise auch akrobatisches Feuerwerk ihn noch erwarten würde. Denn sowohl der choreografisch schwierige, aber souverän aufs Parkett gebrachte Prinzenwalzer von Matthias II. und Monika I. als auch die Zugabe waren vom Feinsten: Rock’n’Roll mit atemberaubend spektakulären Akrobatikeinlagen zu „Footloose“ – so etwas sieht man von Prinzenpaaren nur ganz, ganz selten. Entsprechend groß war der Jubel, den die Regenten der fünften Jahreszeit von ihrem Volk ernteten.



+ © Beschorner Die Garde stand dem kaum nach: Schon der zackige Gardemarsch samt Zugabe war so recht nach dem Geschmack der Attenkirchener Faschingsfans. Und was dann nach der Einlage des Elferrats alle Aktiven zusammen bei der Mitternachtsshow zu Hits der Neuen Deutschen Welle zu bieten hatten, ließ erst recht keine Wünsche offen. Damit hatten Prinzenpaar und Garde Wort gehalten. Denn wie hatte Monika I. bei ihrer Ansprache gesagt? Sie werde „die Bälle rocken“. Sie und „Matthias der Zweite an ihrer Seite“. Und dafür, dass auch die Besucher der Inthronisation der Narrhalla Attenkirchen ihrer Tanzlust freien Lauf lassen konnten, sorgte die Band Lifetime.



Genau eine Woche später, also am kommenden Samstag, wird es in Attenkirchen die nächste Inthronisation geben: Bei der Ballnacht ebenfalls im Bürgersaal (ab 20 Uhr) wird das Kinderprinzenpaar Stefan I. und Anna-Lena I. die Macht übernehmen.