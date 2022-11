Hohes Defizit: Kinderbetreuung in Attenkirchen kostet die Eltern bald mehr Geld

Gemeinderat beschließt Erhöhung

Die Gemeinde Attenkirchen erhöht die Kita-Gebühren für das Kinderhaus „Sausewind“. Als Grund gibt Bürgermeister Mathias Kern an, „dass man in diesem Bereich ein hohes Defizit fährt“.

Attenkirchen – VG-Kämmerin Silvia Rockermaier bestätigte dies auf FT-Nachfrage. Demnach hat der Fehlbetrag im Jahr 2020 gerundet 280 000 Euro betragen. Ein Jahr später ist das Defizit auf gut 430 000 Euro angewachsen. Rockermaier führt dies auf gestiegene Personalkosten sowie auf Gastkinderbeiträge zurück, die fällig werden, wenn Eltern aus Attenkirchen ihre Kinder in Einrichtungen andernorts unterbringen.

Die jetzt vom Gemeinderat beschlossene Erhöhung für Krippe und Kindergarten fällt nach Einschätzung von Kern angemessen aus. Er belegte dies mit vergleichbaren Zahlen aus Haag, Wolfersdorf und Zolling sowie aus Langenbach und Mauern. Außerdem verwies der Gemeindechef auf eine verbesserte Betreuungssituation im Kindergarten und darauf, dass die Gebühren seit 2018 nicht mehr erhöht worden seien. „Ich denke, es ist für alle tragbar“, stellte Kern fest. Eine Debatte fand im Anschluss nicht mehr statt. Der Beschluss zur Änderung der Gebührensatzung fiel einstimmig. Man hatte das Thema bereits ausreichend vorbesprochen.

Zeitpunkt der Gebührenerhöhung ganz bewusst hinausgezögert

Die Entwicklung in der Krippe und im Kindergarten sieht Kern positiv. Attenkirchen sei eine der wenigen Kommunen, die noch ausreichend Krippen- und Kindergartenplätze anbieten würden. „Andere Gemeinde können das nicht“, machte Kern deutlich. Die Erhöhung sei mit den Eltern und der Kindergartenleitung abgesprochen. Auch was den Zeitpunkt der Einführung anbetrifft, habe man sich gemeinsam Gedanken gemacht, erklärte der Gemeindechef. Und zwar dahingehend, dass die Anpassung nicht etwa zum 1. Januar 2023 sondern erst zum 1. März in Kraft tritt. Also nicht im Winter, sondern Monate später, erklärte Kern mit dem Hinweis auf die stark steigenden Energiekosten, mit denen die Familien zu kämpfen hätten.

Insgesamt werden nach Auskunft der Kindergartenleitung im Kinderhaus „Sausewind“ 105 Kinder betreut – 24 in der Krippe und der Rest im Kindergarten. Für Eltern, die das Angebot in Attenkirchen nutzen, ergeben sich folgende neue Gebührensätze: Je nach Betreuungszeit von vier bis maximal neun Stunden täglich erhöhen sich die Krippengebühren stufenweise von bisher 199 und 344 Euro auf 200 und 375 Euro. Für die Eingewöhnungsphase von einem Monat waren bis dato 125 Euro fällig. Künftig sind es 150 Euro. Im Kindergarten liegt die Spanne zwischen 95 und 155 Euro monatlich. Bisher waren für Kinder ab drei Jahren, ebenfalls gestaffelt nach Buchungszeiten von vier bis neun Stunden, zwischen 78 und 133 Euro fällig. „Ich denke, dass wir diesen Weg gehen können“, sagte Kern unter den gegeben Umständen.

Alexander Fischer

