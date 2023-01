Neue Impulse setzen: Kunst- und Kulturverein „Tutuguri“ formiert sich neu

Teilen

Neu formiert hat sich die Führungsriege des Kunst- und Kulturvereins „Tutuguri“. Der Führungsriege gehören an: (v. l.) Kassierin Elke Ritthaler, Vize-Vorsitzender Leonhard Huber, Vorsitzender Heiko Lange, Ex-Vize-Vorsitzender Norbert Härtl, Ex-Vorsitzender Sylvester Denk und Kassenprüferin Arpita Hofmann-Denk. © Fischer

Attenkirchens Kunst- und Kulturverein „Tutuguri“ hat sich neu formiert. Vorsitzender ist nun Heiko Lange. Mitbegründer und Ex-Vorsitzender Sylvester Denk bleibt dem Verein aber treu.

Attenkirchen – Der Kunst- und Kulturverein „Tutuguri“, ein Attenkirchener Aushängeschild, hat sich neu aufgestellt. Mitbegründer Sylvester „Ringo“ Denk hat sein Amt als erster Vorsitzender nach knapp zehn Jahren abgegeben. Er bleibt dem Verein aber als Programmgestalter, Bühnenbetreiber und Berater erhalten.

Der „Tutuguri“-Mitbegründer Sylvester Denk (67) hat die Kulturszene in Attenkirchen über eine Dekade hinweg belebt und maßgeblich mitgeprägt. In der hauseigenen, umgebauten Elektronik-Werkstatt hat Denk 2012, nach der Schließung des „Willi-Bräu“, jetzt Trattoria Giuseppe, kurzerhand eine Spielstätte für Konzerte, eine offene Bühne für Kunst und Kultur eingerichtet. Zusammen mit seiner Ehefrau Arpita Hofmann-Denk, Ex-Wirt Willi Abele und einer Handvoll Gleichgesinnter gelang es über die Jahre hinweg, ein anspruchsvolles Programm auf die Beine zu stellen. Eines, das für viele Kulturfreunde im Landkreis Freising nicht mehr wegzudenken ist.

Mit dem Wegfall des Willi-Bräu war in Attenkirchen ein kulturelles Vakuum entstanden. Die Kulturinitiative KATTI, bei der auch einige aktive Mitglieder von „Tutuguri“ engagiert waren, rief dereinst eine Filmnacht ins Leben und holte Kabarett-Größen wie Dieter Hildebrandt und Gerhard Polt in den Bürgersaal. Aber, Kleinkunst, eine offene Bühne und Jazzkonzerte wie im Willi-Bräu, gab es eben nicht mehr. Genau in diese Lücke stieß man mit der Gründung von „Tutuguri“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Der Gedanke war einfach, die Kleinkunstgeschichten weiterzuführen. Wir haben die Formate quasi übernommen“, erinnert sich Denk. Neue Ideen wie das von Norbert Härtl initiierte „Café Diwan“ mit Lesungen, Lyrik, Musik und ein von Willi Abele ins Spiel gebrachtes Autoren-Kino kamen hinzu. Unter der Devise: kein Telefon, kein Fernsehen, keine E-Mails. Ein Experiment, das aufging. Etwas außergewöhnliche Formate scheinen wie geschaffen für einen Raum, in dem maximal 75 Leute Platz haben. „Ein Drittel regional, ein Drittel überregional, ein Drittel Experiment“, verrät Denk das Erfolgsrezept von „Tutuguri“.

Zu den Highlights im Programm zählten etwa die „Shakers Bluesband“, Michael Fitz oder „SCHERBEkontraBASS“, die Reste der Kultband „Ton Steine Scherben“. Auch beim Uferlos-Festival und jüngst beim „Winterwunder“ in Freising hat „Tutuguri“ Zeichen gesetzt. Etwa mit einer offenen Bühne und einem Poetry Slam. Ein Indiz dafür, dass man sich immer wieder neu erfinden mag.

Und das soll auch so bleiben. Aktuell ist man gerade dabei, die Tradition des Schafkopfspielens wiederzubeleben – mit regelmäßig stattfindenden Kartenabenden. Ein Anliegen des neuen Vorstands, das man bereits erfolgreich in die Tat umgesetzt hat. Alle zwei Wochen soll es das künftig geben. Aber auch für Jüngere und für Familien will der Kunst- und Kulturverein etwas bieten. Eine Neuauflage der Künstlermeile von Attenkirchen nach Thalham ist geplant. Vom Kulturprogramm beim Bierfestival, für das man gemeinsam mit Christine Schindele verantwortlich zeichnet, ganz zu schweigen. Zu tun gibt es also genug für die neu formierte Führungsriege. „Der erste Schritt hin zu einer Verjüngung im Rahmen unserer Möglichkeiten“, sagt der neu gewählte Vorsitzende Heiko Lange.

Der neue Vize Leonhard Huber (54) ist seit drei Jahren mit von der Partie. „Es gibt genügend Freiraum, um neue Impulse zu setzen“, ist er sich sicher. Die Ideen scheinen den kreativen Köpfen von „Tutuguri“ jedenfalls so schnell nicht auszugehen. An Erfahrung mangelt es dem Verein ohnehin nicht. Denn wie gesagt, Sylvester Denk und auch der bisherige Vize-Vorsitzende Norbert Härtl stehen den Verantwortlichen weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung. Infos zum aktuellen Programm gibt es unter www.tutuguri.de.



Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.