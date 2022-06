Kurios: Attenkirchen darf B301 nicht für sein Hallertauer Bierfestival sperren - wegen des G7-Gipfels

Teilen

Zum Hallertauer Bierfestival erwartet die Gemeinde Attenkirchen Ende Juni wieder Tausende Besucher. (Archiv) © Lehmann

Eigentlich wollte Attenkirchen für sein Hallertauer Bierfestival wieder die Ortsdurchfahrt B301 sperren. Doch daraus wird nun nichts - wegen des G7-Gipfels.

Attenkirchen – Der G7-Gipfel von 26. bis 28. Juni im Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen strahlt auch auf das Hallertauer Bierfest aus, das von 24. bis 26. Juni in Attenkirchen stattfinden wird.

Entlang der Ortsdurchfahrt B301 dürften heuer keine Probier- und Verkaufsstände der teilnehmenden Brauereien aufgebaut werden, berichtete Bürgermeister Mathias Kern am Montag dem Gemeinderat. Die Straße müsse in Gänze freigehalten werden. Warum? Wenn es bei der Anreise der „Kohorte aus Franken“ Richtung Alpen auf der ursprünglich eingeplanten Strecke über die Autobahn Probleme gebe, müsse die Strecke über das Hinterland zur Durchfahrt verfügbar bleiben, so der Rathauschef vor den verdutzten Gesichtern der Räte und Zuhörer. Dem Bierfestival werde das aber sicherlich keinen Abbruch tun, meinte Kern. Man werde die Verkaufsstände eben entlang der Gehwege installieren.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Prominenter Besuch aus Freising hat sich in Attenkirchen für Sonntag, 26. Mai, dem letzten Tag es Hallertauer Bierfestivals, angekündigt. Zum Auftakt des Stadtradelns im Landkreis Freising wird eine Sternfahrt in Richtung Hallertau stattfinden. Mit dabei: Landrat Helmut Petz, der sich das Wetteifern um die meisten Kilometer nicht entgehen lassen will. Kräftig in die Pedale treten heißt es dann für die Teilnehmer aus dem ganzen Landkreis. Extra Sicherheitsmaßnahmen für die Radler brauche es wohl nicht. Zumindest war das kein Thema im Bericht des Bürgermeisters.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.