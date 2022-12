Lichterglanz, Livemusik und viele Leckereien in Attenkirchen

Für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgten beim Christkindlmarkt in Attenkirchen die vielen Lichter, Sterne und Kugeln. © Martin

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause ist am Samstag der Christkindlmarkt in Attenkirchen zurückgekehrt – mit neuem Konzept und viel Lichterglanz.

Attenkirchen - Die vorweihnachtliche Veranstaltung wollte man zu einem noch attraktiveren Treffpunkt als wie bisher werden lassen, betonte Bürgermeister Mathias Kern. Mehr Möglichkeiten für einen „gemütlichen Ratsch“ habe man schaffen wollen.

Im Vorfeld wurden auf dem Dorfplatz „Standl“ und Stehtische so platziert, dass man „näher zusammengerückt“ sei und so die stimmungsvolle Atmosphäre noch besser genießen konnte. Weihnachtsfeeling verbreiteten vor allem die vielen festlich beleuchteten Tannenbäume vom Christbaumhof Sepp Fischer aus Attenkirchen. Musikalische Darbietungen, eine Lesung des Märchenerzählers Volker Patalong, Bastel- und Malangebote für Kinder, Nikolausbesuch und viele handwerkliche Produkte rundeten die vorweihnachtliche Veranstaltung ab.

Ganz viel Augenmerk habe man heuer auf das Wohl der Kinder gelegt, sagte Kern. Das Programm sei so „gemischt“ worden, dass es für die Kinder nicht langweilig werde. Schulleiterin Isabella Böhme war rundum zufrieden mit ihren Schützlingen. Vor dem offiziellen Beginn des Christkindlmarkts hatten die Schüler aller Jahrgangsstufen die Besucher mit einem Lichter-Tanz sowie bayerischen Weihnachtsliedern und -gedichten überrascht.

„Der Nikolaus wird tanzen“, behaupteten die Kleinen vom Attenkirchener Kinderhaus „Sausewind“. Dessen Leiterinnen Diane Linseisen und Cornelia Fürst hatten die „Performance“ mit den Kindern vorbereitet.

Fleißig gebastelt haben die Mädchen und Buben beim Christkindlmarkt. © Martin

Ein Holzstern über jedem Verkaufsstand, wies auf die Anbieter der regionalen Produkte hin. Beim „Bienenmädl“ Katharina Limmer aus dem Attenkirchener Ortsteil Roggendorf gab es unter anderem Honig aus eigener Fertigung. Sepp Bauer bot kunstvolle Arbeiten aus Holz an. Feine Marmeladen verkauften die Mitglieder des Elternbeirats von Schule und Kita. Kulinarische Schmankerl gab es unter anderem an den Ständen der Freiwilligen Feuerwehr und der Spielvereinigung Attenkirchen. Alle Einnahmen wurden für die Jugendförderung in der Gemeinde gestiftet. Gern besucht wurde auch die „Wärmestube“ des Pfarrgemeinderats, in der es neben Kaffee und Apfelsaft auch Leckereien aus der Weihnachtsbäckerei gab.

Für besonderes Engagement bei der Vorbereitung des Marktes wurden Maximilian Lobmeir, Frédérique Saberschinsky, Ingrid Kleespies, Petra Hobmeier und Rhena Klausz mit einem kleinen Präsent ausgezeichnet. Einen Segensspruch gab es vor Beginn des Fests von den beiden Geistlichen, Pfarrer Stephan Rauscher und Pfarrerin Lydia Hartmann aus Au.

Maria Martin