In Attenkirchen gibt’s heuer Bier vom Wasi: Stargast Markus Wasmeier beim Hallertauer Bierfestival

Beim 6. Hallertauer Bierfestival in Attenkirchen will Stargast Markus Wasmeier seine Braukünste präsentieren. Dazu sind nun weitere Programmdetails bekannt.

Attenkirchen – Die Vorbereitungen für das 6. Hallertauer Bierfestival vom 19. bis 21. Juni in Attenkirchen laufen inzwischen auf Hochtouren. Die rund 60 Biere für die drei Großschenken sind weitgehend festgelegt. Auf dem Brauermarktplatz, wo Brauereien ihre Bier selbst präsentieren, sind schon beinahe alle Flächen vergeben.

Besonders stolz sind die Veranstalter über die Zusage des Doppel-Olympiasiegers Markus Wasmeier, seine Biere auf dem Brauermarktplatz zu präsentieren. Fast jeder kennt den sympathischen ehemaligen Skirennfahrer. Viele wissen, dass er in Schliersee-Neuhaus ein sehr sehenswertes Museumsdorf aufgebaut hat. Aber nur wenigen ist bekannt, dass Wasmeier in seiner historischen Schöpfbrauerei vorzügliche Biere braut – unfiltriert und nicht pasteurisiert, weshalb es diese Biere nur im und um das Freilichtmuseum gibt. Nun also besteht für Bierfreunde die Möglichkeit, auf dem 6. Hallertauer Bierfestival den „Wasinator“ und andere Spezialitäten aus Wasmeiers Brauerei zu verkosten.



Wieder auf dem Brauermarktplatz vertreten sind auch die Chiemseer Heimatbrauer: ein Zusammenschluss von elf Brauereien, die gemeinsam mit den Touristikern diese oberbayerische Region vorstellen werden. Der Getränkelogistiker des Hallertauer Bierfestivals, Bernhard Nieder, hat mit seiner Tochter Andrea damit bereits mehr als 20 Brauereien gewinnen können. „Es wird auf dem Brauermarktplatz weitere rund 70 bis 80 Bierspezialitäten zum Verkosten geben“, verspricht Andrea Nieder. „Insgesamt können also mehr als 130 verschiedene Biere verkostet werden.“



Vom langjährigen Bierfestival-Partner Private Brauereien kommt der diesjährige Schirmherr: Georg Rittmayer ist Präsident dieses mitgliederstärksten Brauerei-Verbandes in Deutschland und selbst Brauereibesitzer im oberfränkischen Hallerndorf. Er wird das Hallertauer Bierfestival am Freitag, 19. Juni, um 19 Uhr eröffnen. Klar, dass Rittmayer den weiten Weg nach Attenkirchen nicht macht, ohne einige seiner fränkischen Bierspezialitäten mitzubringen, die an den drei Festivaltagen ausgeschenkt werden können.



Bereits weit fortgeschritten ist die Zusammenstellung des Musik- und Kulturprogramms: Zuletzt konnte für den Auftakt am Freitag noch die Coverband „Luis Trinkers Höhenrausch“ aus Abensberg/Regensburg engagiert werden. Nachdem am Festivalsamstag um 18 Uhr Deutschland gegen Portugal spielt, prüfen die Veranstalter derzeit auch die Möglichkeiten, eine Übertragung des Spieles anzubieten.



ft