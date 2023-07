„Massive Veränderungen“ an der Sonnenstraße in Attenkirchen

Reihenhäuser werden nicht mehr gefragt, da ist sich ein Planer in Attenkirchen sicher (Symbolbild). © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Bauvorhaben in Attenkirchen hat jetzt für reichlich Kritik im Gemeinderat gesorgt. Vorerst darf die Planung aber weiterlaufen.

Attenkirchen – An der Attenkirchener Sonnenstraße sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils fünf Wohnungen entstehen. Es handelt sich um das Vorhaben eines Investors, der laut Bürgermeister Mathias Kern der Meinung ist, dass „Reihenhäuser schlecht gehen würden“ und er deshalb „auf Wohnungen mit Gartenanteil“ umgestellt habe. Auch Single-Wohnungen seien in den beiden geplanten Gebäuden vorgesehen, wie Kern erläuterte.

Das Vorhaben stieß im Gremium allerdings auf Skepsis – auch und gerade wegen der Stellplatzsituation. Denn wie einem Antrag auf Vorbescheid zu entnehmen war, sind sogenannte „Duplexgaragen“ dafür vorgesehen, was Hermann Lachner (BG) zufolge, so wie es dargestellt sei, „nicht funktioniert“. Dafür sei schlicht und ergreifend zu wenig Platz. Es müsse gewährleistet sein, dass genug Freiraum für die Autos bestehe. Das könne er so nicht erkennen, machte Lachner deutlich.

Kern gab zu bedenken, dass eine Detailplanung noch ausstehe. Aus baurechtlicher Sicht sei die Planung „sauber“. Und er fügte an: „Wir haben da keine Ansatzpunkte, auch wenn es uns nicht gefällt.“ Dass es an der Sonnenstraße durch den Bau der beiden Mehrfamilienhäuser zu „massiven Veränderungen“ kommt, räumte der Ortschef ein. Aber, es gebe in der Umgebung bereits Gebäude von ähnlichem Ausmaß, so Kern.

Auch Anton Westermeier (BG) meldete Bedenken gegen das Bauvorhaben an. „Die Stellplätze sind Augenwischerei“, hielt er fest. Am Ende würden die Autos doch auf der Straße geparkt. Christine Krojer (BG) schlug eine entsprechende Beschilderung, sprich ein Parkverbot in dem Bereich vor. Kern erklärte, er halte das für überlegenswert. Aber, man müsse erst einmal die weitere Planung abwarten. Es gebe noch keinen Bauplan. Aktuell gelte es, lediglich über den Antrag auf Vorbescheid abzustimmen. VG-Geschäftsstellenleiter Eugen Altmann sah es ähnlich: Die Details müssten noch dargestellt werden, nicht nur was die Stellplätze, sondern etwa auch die Spielflächen anbelange.

Lachner blieb unabhängig davon jedoch bei seiner ablehnenden Haltung. Er sprach von „einem Riegel“, dem er so nicht zustimmen könne. Thilo Mittag (GOL) gab zu bedenken, dass die jetzt vorgelegte Planung „von der Aufteilung her sehr viel positiver zu bewerten“ sei, als das, was vorher zur Debatte stand. Von der Verdichtung her sei das Ganze natürlich ein anderes Thema, urteilte Mittag. Am Ende stimmten vier Räte gegen den Antrag. Bei einem zu erwartenden Bauantrag behalte man sich laut Kern „Auflagen und Bedingungen“ vor.