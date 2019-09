Mehr Auswahl für Attenkirchen: Zwei neue politische Gruppen vor Gründung

Bei der Wahl im nächsten Jahr dürften die Attenkirchener aus deutlich mehr politischen Angeboten wählen können, als bislang: Zwei neue Gruppen bereiten sich vor.

Attenkirchen – Bürgernahe Gruppe (BG) und Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) – diese beiden Gruppierungen prägen seit Jahrzehnten den Attenkirchener Gemeinderat. Ab 2020 soll sich das ändern: Am Freitag gründet sich die Grüne Offene Liste (GOL) und im Oktober geht die neue Gruppierung um den möglichen Bürgermeisterkandidaten Mathias Kern unter dem Namen „Wir Attenkirchen“ an den Start.

Die Grünen sind deutschlandweit im Aufwind. Und das gilt auch für den Landkreis Freising, wo man in den vergangenen Wochen und Monaten bei Infoveranstaltungen kräftig die Werbetrommel gerührt hatte, um noch mehr in der Fläche präsent zu sein und in weiteren Gemeindeparlamenten mitreden zu können. In Attenkirchen hat das offenbar geklappt. Denn wie Walter Schlott, der die Versammlung leiten wird, mitteilt, wird es bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 auf jeden Fall „bunter“ werden in Attenkirchen. Am Freitag soll sich nämlich die Grüne Offene Liste gründen. Und nicht nur die Liste: Im Anschluss an die Versammlung wird man einen eigenen Bürgermeisterkandidaten vorstellen.



„Wir Attenkirchen“ heißt der zweite Zusammenschluss

Eine ähnliche Vorgehensweise hat die Gruppierung ins Auge gefasst, deren offizielle Existenz schon seit einigen Wochen erwartet wird. Jetzt steht auch der Name fest, unter dem die politische Vereinigung antritt, die vom Vorsitzenden des Moosburger SPD-Ortsverbands, Mathias Kern, initiiert wurde und die den Pfettracher auch zum Bürgermeisterkandidaten machen will: „Wir Attenkirchen“ soll der Zusammenschluss heißen, der sich am 17. Oktober um 19.30 Uhr im Bürgerhaus gründen wird.



Man muss kein Prophet sein: Ab 1. Mai 2020 werden Vertreter aus mehr als den bisherigen zwei Gruppierungen im Gemeinderat sitzen. Und weil Amtsinhaber Martin Bormann von der BG erneut antritt, darf man auch von mindestens drei Kandidaten für den Chefsessel in Attenkirchen ausgehen. Möglicherweise wird auch die UWG einen Kandidaten nominieren, wobei noch unklar ist, aus welchen Personen sich die GOL- und die „Wir Attenkirchen“-Liste zusammensetzen wird. Und dann ist da ja noch immer die Möglichkeit, dass die AfD mit ins Rennen um Gemeinderatssitze und um den Bürgermeisterposten einsteigt. Spannende Zeiten, die da auf die Attenkirchener zukommen.



