Mehr Überflüge: Belastete Bürger aus nördlichem Landkreis Freising wollen wachrütteln

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Am Himmel über dem nördlichen Landkreis bewegt sich nach der Corona-Krise wieder mehr – und einige Anwohner am Boden wollen dagegen nun aktiv werden. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Nach der Corona-Krise erholt sich die Luftfahrt - und die Belastungen für die Menschen am Boden nehmen zu. Im nördlichen Landkreis Freising formiert sich nun Widerstand.

Nördlicher Landkreis Freising – Bürger im Norden des Landkreises sehen die Entwicklung am Flughafen mit Sorge: Die nach der Corona-Krise wieder zunehmende Anzahl von Flugbewegungen und das durch den Klimawandel verursachte häufigere Auftreten von Ostwinden dürften die Belastungen für den nördlichen Landkreis erhöhen. Stefan Neumann aus Attenkirchen, der den (noch) losen Zusammenschluss von Bürgern initiiert hat, will nun die Leute „wachrütteln“, wie er sagt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dabei setzt er auf den Zusammenschluss mehrerer Gemeinden. Attenkirchen, Au, Kirchdorf, Langenbach und Zolling – Bürger aus diesen Gemeinden treibt die Situation am MUC um. Es sei Zeit, sich „wieder aktiver gegen die Belastungen aus dem Überflug in unserer Region zu engagieren“, sind sie überzeugt. Vor allem sieht man wegen des neuen DHL-Gateways die Gefahr, dass am Flughafen die Frachtkapazitäten erhöht werden sollen. Die Folge: mehr Nachtflüge.

Bürger fordern Neubewertung

Die Ziele, die man sich nun auf die Fahnen geschrieben hat, seien zum einen die Neubewertung der Belastung der Region wegen der Überflüge, zum anderen ein bundesweites Nachtflugverbot zwischen 22 und sechs Uhr und zum Dritten eine jährliche Slotreduzierung durch den Ausbau des Schienenfernverkehrs. Neumann und seine Mitstreiter sind dabei der Meinung, dass die notwendigen Verbesserungen nur gemeinsam zu erreichen sind, dass es wenig zielführend sei, wenn sich einzelne Bürgerinitiativen der Gemeinden engagieren. Das Aktionsbündnis Aufgemuckt, das ja einen Zusammenschluss aus zahlreichen Bürgerinitiativen darstellt, sieht Neumann derzeit eher als Organisation, die gegen die dritte Startbahn kämpft. Und die Fluglärmkommission, in der die meisten Landkreisgemeinden vertreten sind, gleiche eher einem zahnlosen Tiger.

„Bewusstsein und Interesse wecken“

Wie der Zusammenschluss von Bürgern aus den besagten Gemeinden im Landkreisnorden nun aussehen soll, weiß Stefan Neumann noch nicht genau, es sei noch „unklar, wie wir das anpacken“. Jetzt gelte es erst einmal, bei den Bürgern „Bewusstsein und Interesse zu wecken“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.