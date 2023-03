Nachhilfe in Sachen „Solo, Wenz & Sauspiel“: Schafkopfen bei Tutuguri in Attenkirchen

Mit „Zehnerl/Zwanzgerl“ spielten die Teilnehmer der Runde im BachfeldHaus einen vergleichsweise zivilen Tarif. © Fischer

Der Kunst- und Kulturverein „Tutuguri“ hatte schon viel im Programm. Seit geraumer Zeit gehören auch Schafkopfabende dazu. Wir haben an einem teilgenommen.

Attenkirchen – Schafkopfen ist Kult, da braucht man in Bayern niemandem etwas zu erzählen. Zumindest denen nicht, die dieses durchaus anspruchsvolle und variantenreiche Kartenspiel kennen und lieben. Denn im Gegensatz zum hierzulande ebenfalls weit verbreiteten Watten ist Schafkopf kein Glück-spiel. Ein kluger Kopf, der sich die Stiche gut merken kann, kann es beim Schafkopfen weit bringen. Zumindest so weit, dass die Zeche eines Kartenabends im Wirtshaus bezahlt ist. Was lange ein guter Grund war, keinen Stammtisch zu versäumen.

Heutzutage, da klassische Wirtshäuser selbst auf dem Land dünn gesät sind, ist das Ganze eher eine Seltenheit. Grund genug für die treibenden Kräfte des Attenkirchener Kulturvereins Tutuguri, allen voran für den neuen Vize-Vorsitzenden Leonhard Huber, Schafkopfabende zu einer festen Einrichtung zu machen. Am vergangenen Donnerstag traf man sich nach acht Schafkopfabenden quasi zum Abschluss der Wintersaison im BachfeldHaus.

Die Karten und das Geschlechterverhältnis gut gemischt: Der Schafkopfabend von Tutuguri Attenkirchen lockte auch viele Frauen an. © Fischer

Auffällig war schon mal der hohe Frauenanteil. Fast die Hälfte der gut 40 Anwesenden waren weiblichen Geschlechts. Alle warteten dann gespannt auf besondere Gäste: Schließlich hatte sich die Schafkopf-Elite aus Markt Schwaben angesagt – alles Bayernliga-Spieler und Meister ihres Fachs. Und zum Abschluss der Saison stand auch noch die Verteilung der Anfänger-Zertifikate an. Es war also angerichtet im BachfeldHaus.

Bürgermeister mischt kräftig mit

An sieben Tischen standen jeweils vier Schälchen für die Münzen bereit. Man spielte mit „Zehnerl/Zwanzgerl“ einen vergleichsweise zivilen Tarif. An jedem Tisch lagen zudem nigelnagelneue Spielkarten parat. Schon begannen die Ersten ihr Geld abzuzählen und die Karten zu mischen. Die Vorstellung der „Profis“, die den Kartlerinnen und Kartlern an diesem Abend beratend zur Seite standen, ließ noch ein wenig auf sich warten. Zeit also, schon mal anzufangen. Auch Bürgermeister Mathias Kern hatte Platz genommen und mischte fleißig mit. Zu den Anfängern, die auf ein Zertifikat in Sachen „Solo, Wenz & Sauspiel“ hoffen durften, zählte Kern freilich nicht. Schafkopfen ist ihm von Kindesbeinen an ein Begriff, wie das Attenkirchener Gemeindeoberhaupt verriet. Schon sein Opa und sein Vater seien begeisterte Schafkopfspieler gewesen, erklärte Kern.

Am Ende verteilte Leonhard Huber 17 Anfänger-Zertifikate. 15 davon gingen an besagte Frauenriege. Dass die Schafkopf-Abende im BachfeldHaus eine feine Sache sind, darin war man sich einig. Mehr noch: Es ist ein Schafkopfturnier in Freising geplant. In Kooperation mit der Spielvereinigung Attenkirchen wird am Samstag, 13. Mai, ab 14 Uhr im Kleinkunstzelt auf dem Uferlos-Festival der „Uferlosmeister“ ausgespielt. Dass einige aus der Bachfeldrunde mit von der Partie sind, dessen kann man sich dank des Tutuguri-Treffs wohl sicher sein.

Alexander Fischer

