Großartige Shows auf hohem Niveau: Närrischer Nachwuchs begeistert beim Gardetreffen

Teilen

Mit ihren tollen Hebefiguren begeisterte die Nachwuchsformation „Young Revolution“ aus Gammelsdorf das Publikum beim Attenkirchener Kinder- und Teenie-Sparifankerl am Samstag in der Mehrzweckhalle. © Lorenz

Show- und Gardetanz auf hohem Niveau gab es in Attenkirchen zu sehen: Rund 30 Nachwuchsformationen gaben sich beim Kinder- und Teenie-Sparifankerl die Ehre und präsentierten ihre großartigen Shows.

Attenkirchen – Rund 30 Showtanzgruppen brachten am Samstag die Mehrzweckhalle in Attenkirchen zum Beben, als es hieß: Auf geht’s zum „Kinder- und Teenie-Sparifankerl“. Über sieben Stunden lang zeigte der Nachwuchs aus den verschiedensten Gemeinden großartig einstudierte Show-Nummern auf sehr hohem Niveau – ob nun via Hebefiguren oder kleinen Tanz-Revuen. Eines ist auf jeden Fall sicher: Bei so einem Nachwuchs kann in der Zukunft nichts mehr schief gehen in der närrischen Zeit.

Tolle Gastgeber, toller Walzer: das Attenkirchener Kinderprinzenpaar Johanna und Sebastian. © Lorenz

Während im Foyer der proppenvollen Mehrzweckhalle noch viele Kids vor dem großen Auftritt ein wenig nervös waren, ging auf der Tanzfläche bereits die Post ab. Dort hatte nämlich das Attenkirchener Kinderprinzenpaar Johanna I. und Sebastian II um 14 Uhr das Showtanz-Festival eröffnet – und das mit einem großen Hallo. Denn das Kinderprinzenpaar zeigte zwei Tänze, mit denen es locker mit den Erwachsenen mithalten konnte – leichtfüßig und perfekt einstudiert, ein absoluter Hingucker. Der grandiose Opener durch die Beiden legte zwar gleich schon mal ein hohes Niveau vor, allerdings unterschritt dies keine der zahlreichen Showtanzgruppen – nicht einmal nach sieben Stunden. Denn eines war auch sofort klar: Mögen die Kids vor der Show noch nervös gewesen sein, beim Auftritt selbst zeigten sie allesamt ein fulminantes Profi-Können und ließen das Publikum sehr oft staunend zurück. Waghalsige Hebefiguren und Pyramiden sorgten für tosenden Applaus, wie auch die fein choreographierten Showtänze, wunderbar abgestimmt auf den jeweiligen Song.

Von Nervosität keine Spur: Einen tollen Auftritt präsentierten die Dancing Angels Minis aus Nandlstadt. © Lorenz

Freilich: Für einen Wow-Effekt sorgte erneut das riesige Ensemble der Auer Nachwuchs-Künstler namens „P’Auer Dancers“, von Minis bis Maxis unter einem Zirkus-Motto – mit „wilden Tieren“, Dompteuren und Akrobaten. Hier stimmte das Gesamtkonzept aufgrund guten Timings und den Darstellungskünsten der Kids einfach wunderbar.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die „Movie Stars“ des Kinder- und Jugendgarde Langenbach entführten in die Filmwelt. Als „Cinderella“ begeisterte Elina Wißuwa zusammen mit Danny Wißuwa. © Lorenz

Ein weiteres absolutes Highlight: die Kinder- und Jugendgarde Langenbach. Unter dem Motto „Movie Stars“ wurden bekannte Filmsongs mit Choreographien bebildert – Songs wie „Ghostbusters“ oder „Eye of the Tiger“ aus Rocky. Damit gelang den Langenbachern ein einzigartiges Konzept, einem Musical-Best-of nicht unähnlich, mit ganz viel Liebe zum Detail und noch mehr Ambition im Gepäck. Vor allem die Tanzeinlagen der Teenies ließen den Zuschauer atemlos zurück. Hier war deutlich zu spüren, wie lange daran gefeilt und geprobt wurde, weil eben jeder Schritt und jede Bewegung wackelfrei saßen – ob nun im Petticoat oder im Märchenkleid.

Ein Farbtupfer und ein närrisches Aushängeschild ist die Kindergarde aus Gammelsdorf. © Lorenz

Apropos Kleider: Sämtliche Gruppen glänzten durch eine perfekt gestylte Garderobe – ob nun klassisch narrhallesisch oder ganz neumodern. Mit dabei waren heuer Showtanzgruppen aus: Attenkirchen, Gammelsdorf, Eching/Neufahrn, Wartenberg, Nandlstadt, Dorfen, Wasserburg, Au, Langenbach, Zolling, Hallbergmoos, Moosburg, Meilenhofen, Mainburg und Reichertshausen bei Pfaffenhofen. Alle Beteiligten haben sich im Grunde einen Orden verdient – allerdings keinen Faschingsorden, sondern einen für Fleiß, Ausdauer und einer unglaublichen Disziplin, das das Showtanzfestival zu einem unvergesslichen Erlebnis für Jung und Alt machte.

Für Spaß auf dem Tanzparkett sorgten die jungen Kasperl der Narrhalla Au. © Lorenz

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.