Neue Cheforganisatoren für das Hallertauer Bierfestival: Junge Kräfte übernehmen das Ruder

Sie packen’s an: Bürgermeister Mathias Kern freut sich mit der neuen Leiterin der Bierfestivals, Andrea Nieder (vorne, v. l.), sowie den weiteren Organisatoren Simon Wiesheu, Dominic Schermbach, Christine Krojer, Franziska Clement, Tobias Stock und Christine Schindele (hinten, v. l.) auf das Bierfestival 2024. © Hellerbrand

Die Zukunft des Hallertauer Bierfestivals scheint gesichert: In Attenkirchen wurde jetzt ein neues, deutlich verjüngtes Lenkungsteam präsentiert.

Attenkirchen – Mit neuer Führungsmannschaft soll der Erfolg des Hallertauer Bierfestivals fortgesetzt werden: Mit diesem Credo wurde am Montag in Attenkirchen das neue Team vorgestellt, dass künftig die Fäden rund um das Großereignis in Händen hält. Dabei vollzieht sich ein Generationenwechsel im Lenkungsteam, da sich die bisherigen Festival-Macher Alexander Herzog und Bernhard Nieder zurückziehen (siehe Kasten unten).

Neue Cheforganisatorin wird Andrea Nieder aus Attenkirchen. „Sie hat ab sofort den Hut auf“, erklärte Bürgermeister Mathias Kern bei der Vorstellung im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Montag. Dabei wurde schnell deutlich: Die 23-Jährige ist kein „Greenhorn“ in der Materie. Als gelernte Steuerfachangestellte, die derzeit ihr Master-Studium baut, hat sie bereits beim vergangenen Bierfestival finanziell und buchhalterisch Verantwortung im Hintergrund übernommen. Und außerdem als „rechte Hand vom Papa“, Bernhard Nieder, agiert. Weil die meisten Beteiligten eine Fortsetzung des Bierfestivals wünschen, es auch die mithelfenden Vereine „unbedingt wollen“, habe sie sich bereit erklärt, die Leitung zu übernehmen. Das Festival habe sich seit dem Start vor zwölf Jahren fest etabliert, betonte die 23-Jährige. „Ich denke, dass es für Attenkirchen ein Mehrwert ist.“

Der Grund für den Wechsel „Wir haben’s sechs Mal gemacht, das reicht – jetzt sollen mal Jüngere ran.“ So bringt Alexander Herzog (64) die Gründe auf den Punkt, die ihn und seinen Weggefährten Bernhard Nieder dazu bewogen hätten, nicht mehr als Cheforganisatoren des Hallertauer Bierfestivals zu fungieren. Der Entscheidung seien auch keinerlei Überwerfungen zugrunde gelegen, im Gegenteil: „Wir stehen gerne weiter beratend zur Seite“, sagt Herzog. Und: „Ich freue mich, wenn ich kommendes Jahr ganz entspannt zum Festival gehen und selbst ein paar Bierchen probieren kann.“

Das sah Kern genauso. Nach den Rückzugsankündigungen der bisherigen „Macher“ sei ihm zu Jahresbeginn doch etwas bange gewesen, bekannte der Ortschef, jedoch blicke er dank des neuen Teams sehr positiv in die Festivalzukunft. Insgesamt stellt sich das Organisationsteam künftig breiter und mit zugehörigem Fachgebiet auf. Namentlich gehören neben Andrea Nieder dazu: Dominic Schermbach (Biere/Brauereien), Tobias Stock (Festgelände/Auf- und Abbau), Franziska Clement (Gastronomie), Simon Wiesheu (Werbung), Christine Schindele (Kultur), Christine Krojer (Kunsthandwerk), Thomas Stein (Vereine) und Bernhard Nieder (Sicherheit).

Alte Hasen weiter an Bord - Termin für 2024 steht fest

Auch Bürgermeister Mathias Kern gehört der Lenkungsgruppe an, die laut Andrea Nieder bereits erstmals tagte. Es sei die „Chance eines Generationenwechsels“, so Kern zur neuen Mannschaft, der mit Bernhard Nieder und Thomas Stein in weniger aktiven Rollen zumindest ein paar erfahrene Kräfte weiterhin zur Seite stehen.

Das 7. Hallertauer Bierfestival 2024 ist bereits von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 16. Juni, terminiert. Über das Dreitagesfest mit der neuen Führungsmannschaft zeigte sich Mathias Kern zuversichtlich: „Ich hab’ a guads Gfui.“

Martin Hellerbrand

