„Positive Entwicklung genommen“: Offene Jugendarbeit in Attenkirchen wird fortgesetzt

Die Argumente für eine Fortführung der offenen Jugendarbeit haben überzeugt: (v. l.) Teamleiterin Veronika Golchert, Kreisjugendringgeschäftsführer Damian Knöpfle und Jugendpflegerin Lena Landenberger. © Fischer

Jugendarbeit wird in Attenkirchen großgeschrieben. Wie groß, das zeigte sich jüngst im Gemeinderat. Unter anderem hat man beschlossen, eine Kooperation mit dem Kreisjugendring fortzusetzen.

Attenkirchen – Die in der Gemeinde geleistete Jugendarbeit kann sich sehen lassen. Nach zwei schwierigen Corona-Jahren steigen die Teilnehmerzahlen im Jugendtreff wieder, wie Jugendpflegerin Lena Landenberger bei einer gemeinsamen Präsentation mit Teamleiterin Veronika Golchert und dem Geschäftsführer des Kreisjugendrings Freising, Damian Knöpfle, feststellte. Das Trio zog eine durchweg positive Bilanz der gemeinsamen Arbeit. Landenberger hob etwa einen Bewerbungsworkshop, Online-Spielabende oder einen America-Day hervor, der nach langer Zeit wieder in Präsenz stattfinden habe können. Großen Stellenwert maß man dem Ferienprogramm mit insgesamt 51 Veranstaltungen und 255 Teilnehmern bei.

Mit ein Grund für das gemeinsame Auftreten des Betreuerteams war die anstehende Neuauflage einer Kooperationsvereinbarung mit dem Kreisjugendring. Im Speziellen ging es darum, ob auch die sogenannte „offene Jugendarbeit“ in bewährter Form fortgesetzt werden soll.

Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit 11:1 Stimmen klar dafür ausgesprochen. Mehrkosten in Höhe von 2538 Euro im Jahr werden in Kauf genommen. Gemeinderat Josef Fischer (UWG) monierte allerdings, dass die Angebote der offenen Jugendarbeit manchmal nur von drei bis vier Jugendlichen wahrgenommen würden. Er vertrat die Ansicht, dass die Jugendlichen in den Vereinen gut aufgehoben seien. Die würden auf dem Gebiet auch gute Arbeit leisten. Bürgermeister Mathias Kern hatte sich dagegen klar für die Fortführung der offenen Jugendarbeit ausgesprochen. Auch er sei am Anfang skeptisch gewesen. Aber trotz der Corona-Flaute habe das Modell „eine positive Entwicklung genommen,“ erklärte Kern.

Dem Vereinsargument hielt Landenberger entgegen, dass die Angebote der offenen Jugendarbeit in der Regel von Jugendlichen in Anspruch genommen würden, „die in den Vereinen nicht so unterkommen“. Auch Dreier- oder Vierergruppen können durchaus Sinn machen, gab Landenberger zu bedenken. Kern machte deutlich, dass man an den Zulauf bei der Narrhalla nicht als Vergleich heranziehen könne. „Es ist eine Ergänzung, und es ist Etwas am Entstehen“, urteilte der Gemeindechef. Unterstützung für die Fortführung der Kooperation gab es auch von Jugendreferentin Veronika Wiesheu (WIR). Es bedürfe in der Jugendarbeit fachlich fundierter Unterstützung, „die man in den Vereinen jetzt so nicht hat“, bekräftigte die Jugendreferentin.

Bei der offenen Jugendarbeit handelt es sich um eine Kooperation mit dem Kreisjugendring Freising. Die aktuelle Vereinbarung stammt aus dem Jahr 2015. Sie wurde einer Darstellung des Sachverhaltes zufolge zwecks der Erhöhung der beauftragten Stunden angepasst. Mittlerweile hat man im Zuge dessen auch die Gehälter um 15,5 Prozent erhöht. Darüber hinaus fallen Mietnebenkosten und IT-Kosten an.

Alexander Fischer

