Proklamation der Narrhalla in Attenkirchen: Dieses Mal sollte alles glatt laufen

Über drei Dutzend Akteure zählt der Hofstaat der Narrhalla Attenkirchen mit Garde, Elfer und Showtanzgruppe für die Faschingssaison 2020/2023. © Hellerbrand

Die Narrhalla Attenkirchen hat jetzt ihren Hofstaat für die Faschingssaison 2023 vorgestellt. Das Prinzenpaar war dabei allerdings keine große Überraschung.

Attenkirchen – Nachwuchsprobleme sind bei der Narrhalla Attenkirchen ein Fremdwort. Bester Beweis war die Proklamation am Samstag im Bürgersaal, als neben den Aktiven der „großen“ Narrhalla auch jede Menge kleine Tänzerinnen, Gardemädels und Mini-Hofnarren für den Fasching 2023 vorgestellt wurden. Und natürlich die Prinzenpaare – die jedoch kein Geheimnis mehr waren:

Weil die Saison im Vorjahr just am Tag nach der Proklamation zwecks Corona-Lockdown abgesagt werden musste, hatten die Hauptakteure der Attenkirchener Regenten, Jessica I. und Kevin I., bereits seit einem Jahr festgestanden.

Nicht minder groß war nun der Applaus, den auch das Kinderprinzenpaar Sebastian Weingartner und Johanna Frohnhöfer von den 180 Anwesenden bekam. Beide kommen aus Nandlstadt und sind dank ihrer Geschwister mit viel Faschingserfahrung ausgestattet, denn bereits zwei Brüder des Prinzen und die Schwester der Prinzessin hatten das Kinder-Zepter in Attenkirchen schon einmal geschwungen.

Die Prinzenpaare: Sebastian und Johanna (vorne, v. l.) sowie Jessica I. und Kevin I. regieren in dieser Saison. © Hellerbrand

Für das neue Erwachsenen-Prinzenpaar Jessica I. (Schmied) und Kevin I. (Baumann), das auch privat ein Paar ist, gilt das Motto: Aller guten Dinge sind vier. Der erste Anlauf in der Saison 2019/20 musste ausfallen, da Jessica mit ihrer Lea schwanger wurde, weshalb der Fasching 2020/21 für die Regentschaft auserkoren worden war. Corona machte dem Vorhaben allerdings einen Strich durch die Rechnung, und auch das Corona-Dilemma vom Vorjahr ist bekannt. Inzwischen hat sich mit Alina weiterer Kindersegen eingestellt, weshalb im vierten Anlauf diese Saison alles klappen könnte.

Einen Vorgeschmack bekamen die Besucher im Bürgersaal am Samstag mit einer Tanzeinlage der designierten Herrscher. Die verfolgten auch die anwesenden Delegationen der Narrhallen Au, Nandlstadt, Mauern und Zolling begeistert.

In den Bürgersaal hatte am Samstag die Narrhalla geladen. © Hellerbrand

Prinz Kevin I. ist Berufssoldat, Prinzessin Jessica I. aktuell nicht im Büro, sondern als Vollzeit-Mama in Elternzeit beschäftigt. Einen Wechsel zum Vorjahr gab es bei den Hofdamen. Während Vanessa Lobmeier im Amt verbleibt, ersetzt Theresa Kugler die eigentlich vorgesehene Jasmin Siebenbürger. Denn die ehemalige Regentin der Saison 2017/18 hat der Storch ins Bein gepikst, weshalb ihr Narrhalla-Präsident Max Lobmeier bei ihrer Vorstellung gleich humorvoll einen neuen Titel verlieh: „Unsere Bauchi, die Erste“.

So war die Stimmung prächtig im Bürgersaal. Mit Blumen für die Prinzessinnen sowie Schampus für die Prinzen, einer davon natürlich alkoholfrei, machte Bürgermeister Mathias Kern seine Aufwartung bei den Hoheiten. Weil die Proklamation dieses Wochenende bereits erfolge, könne er den Narrhallesen heute noch viel Glück für eine tolle Faschingssaison aussprechen, so Kern, der dem breiten Publikum eröffnete, dass ihn am Dienstag eine Rachen-Operation außer Gefecht nehme.

Dass die Narrhalla rein quantitativ gut bestückt ist, offenbarten insgesamt drei Dutzend Akteure auf der Bühne sowie mehrere Krankmeldungen von zuhause mitfiebernden Elfern, Gardemädels und Hofnarren.

Martin Hellerbrand

