Schlitternde Krüge und lodernde Flammen beim Attenkirchener Sonnwendfeuer

Gut besuchte Veranstaltung

Erst witzige Gaudi-Spiele, dann heißes Sonnwendfeuer: Ein großes Fest für die ganze Familie war am Samstag auf dem Gelände der SpVgg Attenkirchen geboten.

Attenkirchen – Spiel, Spaß, Spannung und beste Unterhaltung waren auch heuer garantiert, als der mit rund 900 Mitgliedern größte Verein im Ort, die SpVgg Attenkirchen, zur Sonnwendfeier lud. Ab 17 Uhr herrschte am Samstag Hochbetrieb am Sportgelände, das mit Biertischgarnituren sowie allerlei Stationen als Unterhaltungsprogramm bestückt war.

Die Qual der Wahl

Strahlenden Gesichter gab es natürlich vor allem bei den Kindern, die sich in der Sporthalle zwischen einem Sprung in die Hüpfburg, einem Schuss auf die Torwand oder einem Abtauchen im Bällebad entscheiden mussten. Auch die hohe Kletterwand nutzten viele kleine Abenteurer als Herausforderung. Und wer es wirklich kunterbunt treiben wollte, für den hielten die Damen am Schminktisch herrliche Farben und Muster für die Kindergesichter parat. Auf Drängen seines Nachwuchses durfte auch mancher Papa nicht ungeschminkt die Haller verlassen – zumindest mit Sonne auf der Backe.

+ Wer kommt dem Ziel am nächsten? Beim Maßkrug-Schubsen war Feingefühl gefragt. © Hellerbrand

Doch auch vor der Halle war einiges geboten. Etwa am Nagelstock oder beim langen Tisch mit der Disziplin „Maßkrug-Schubsen“. Hier musste ein leerer Steinkrug rund drei Meter weit geschoben werden, um dann exakt mittig auf der Zielscheibe zu landen. Zu viel des Guten war ebensowenig hilfreich wie eine zu sanfte, lasche Handhabung.

Höhepunkt der Veranstaltung war aber das Entzünden des Sonnwendfeuers, das ab 21.30 Uhr in den Attenkirchener Himmel loderte. In ausreichendem Abstand verfolgten Kinder und Erwachsene das Schauspiel, das dank anwesendem Löschwagen der Freiwilligen Feuerwehr Attenkirchen entspannt über die Bühne ging.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Weit weniger Ruhe hatten hingegen die rund 60 Helfer der SpVgg, die vom Aufbau bis zur Verköstigung von rund 500 Besuchern im Laufe der Festivität sorgten. Dank Grillfleisch, Würstl, Salaten und Pommes bis hin zu süßen Kuchenspezialitäten musste kein Magen knurren.

Kniffliges Schätzen

Reichlich Spannung gab es bei den Schätzspielen. Wie viele „Pfennigbrauseguadl“ sind im Glas? Der Antwort kam der junge Michael Hobmeier am nächsten. Knifflig war auch das Erraten einer willkürlichen Anzahl an Kronkorken in einem Gefäß. Dass Marianne Eichinger dieses Bierstöpsel-Ratespiel gewann, war naheliegend, denn als ehemalige Wirtin von Aiglsdorf verfügt sie über jahrzehntelange Erfahrung.

Beim Torwandschießen zeigte sich Max Rieger junior am treffsichersten, die Preise für die Gewinner waren Gutscheine für lokale Gaststätten.

Martin Hellerbrand

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.