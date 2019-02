Schüler lösen fast Waldbrand aus - die Polizei ist ihnen schnell auf der Spur

In einem Wald haben Kinder beim Verbrennen eines Schulhefts fast ein Großfeuer ausgelöst. Die Polizei kam schnell dahinter, wer die Flammen ausgelöst hatte.

Attenkirchen - Zwei Kinder, die laut Polizei noch strafunmündig sind, haben am Dienstag gegen 16.30 Uhr ein altes Schulheft am Rande eines Waldstücks in Attenkirchen angezündet. Nachdem das Feuer größer wurde, griff es auf das umliegende Laub über. Wegen der Ausbreitung des Feuers bekamen die Kinder Panik und flüchteten vom Brandort.

Eine 40-jährige Spaziergängerin aus Attenkirchen, die die Flammen bemerkte, verständigte dann die Feuerwehr. Dank der aufmerksamen Frau und dem schnellen Eingreifen von zwölf Feuerwehrleuten der FFW Attenkirchen konnte ein Waldbrand verhindert werden.

Ein Detail brachte die Polizei schnell auf die richtige Spur

Die Verursacher konnten durch die Polizei ermittelt werden, da sie vor Ort noch ein Schulheft mit einem Namen zurückgelassen hatten. Beide Kinder wurden im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben. Ob ein Sachschaden an den Bäumen entstand, muss noch geklärt werden.

Auch interessant:

Das fresch in Freising: Startklar, aber immer noch kein Eröffnungstermin



Falsche Zwanziger aus dem Kopierer: Mann (53) fliegt mit Blüten in Freising auf



Super-Ergebnis: Leser des Freisinger Tagblatts spenden 194.500 Euro



Schon wieder Grab in Wang geschändet: Was Angehörige finden, ist grausam und traurig zugleich