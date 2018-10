Als Stephan Meurisch aus Inkofen zu Fuß nach Tibet ging

13 000 Kilometer durch 13 Länder, zwei Kontinente und sieben Zeitzonen: das lag vor Stephan Meurisch aus Inkofen, als er vor sechs Jahren zu Fuß und ohne Geld von München aus auf den „long trail to Tibet“ startete.

Attenkirchen – Auf Einladung der VHS Zolling nahm der Wanderer und Globetrotter am Freitagabend sein Publikum im Bachfeldhaus mit auf eine faszinierende Reise. Er hatte Job und Wohnung gekündigt.

Seine Regeln: Keine Hilfsmittel - Ziel: Tibet.

Nach der Feier zu seinem 31. Geburtstag machte sich Stephan Meurisch am Morgen des 12. März 2012 auf den Weg: nach zwei Stunden Schlaf, bepackt mit einem 20 Kilogramm schweren Rucksack. Die Regeln, die er sich selbst gestellt hatte: keine Hilfsmittel wie Bus, Bahn, Auto oder Pferd. Das Ziel: Tibet.

„Der Wirt erzählte, dass er in jungen Jahren gerne das Gleiche gemacht hätte“

+ Über die Fußreise von München nach Tibet hörten die Zuhörer in Attenkirchen. Die erste Station war: ein Gasthof in Forstinning. © Martin Die erste Station am Abend: ein Gasthof in Forstinning. „Ich habe dem Wirt von meinem Plan erzählt“, erzählte Meurisch: „Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt, dass er in jungen Jahren gerne das Gleiche gemacht hätte.“ Der Schlafplatz und ein Abendessen waren ihm nach dem ersten Tag sicher. Über Burghausen, Salzburg ging es weiter nach Wien und die Tschechoslowakei. Die Sprache habe er dort gelernt „wie ein Kind“.

„Ich habe für Kost und Logis gearbeitet und viel Zeit bei den Familien verbracht“

„Man achtet auf die Mimik und man hört vor allem erst einmal zu.“ Jeden Tag habe er so drei neue Wörter der fremden Sprache gelernt. „Wenn du zu Fuß bist, verbringst du viel Zeit mit Menschen“, sinniert der 37-jährige: „Vieles ergab sich auf dem Weg.“

Der gelernte Elektriker wurde zum Beispiel in den ländlichen Regionen von Ungarn, Rumänien und Bulgarien oft um fachlichen Rat gebeten: „Ich habe für Kost und Logis gearbeitet und viel Zeit bei den Familien verbracht.“

Auf das erste große Problem sei er in Istanbul gestoßen. Die Brücke über den Bosporus, die Europa mit Asien verbindet, durfte zu Fuß nicht überquert werden. Was tun? „Ich hatte Glück“, sagte Meurisch: „Damals war der Bau des Eisenbahntunnels unter der Wasserstraße so gut wie fertig.“ Durch das Vermitteln der Medien hab er eine Sondergenehmigung erhalten, die Baustelle unterirdisch zu durchqueren.

„Ich ließ mich von den Menschen leiten, denn die kennen den Weg besser als die Landkarte“

In 70 Metern Tiefe sei er in Begleitung der türkischen Ingenieure nach zwei Stunden und 1,4 Kilometern trockenen Fußes auf der asiatischen Seite der Stadt angekommen. „Wundervoll, wie viel verschiedene Gerüche, Farben und Menschen es in Istanbul gibt. Die Stadt schläft nicht.“ Weiter ging es quer durch die Türkei, Georgien, den Iran nach Indien.

„Ich ließ mich von den Menschen leiten, denn die kennen den Weg besser als die Landkarte.“ Doch in Nepal musste er einen herben Rückschlag verkraften. „Das Land war durch ein Erdbeben zerstört. Ich konnte nicht zu Fuß nach Tibet einreisen.“

Das letzte Stück musste er – nach vier Jahren Wanderung – per Flugzeug zurücklegen. Was im Nachhinein geblieben ist? „Eine Leichtigkeit.“ Jeden Tag der Wanderung habe er erfahren, dass etwas von ihm abgefallen sei. „Ein unsichtbares Gewicht, das bisher eine Last war.“ Von Maria Martin