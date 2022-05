„Super Initiative“: Staatsminister Herrmann lobt Attenkirchens Baumpflanz-Aktion

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Griffen begeistert zum Spaten: (v. l.) „Baumwart“ Andreas Kaindl, Bürgermeister Mathias Kern und Staatsminister Florian Herrmann. © Beschorner

Um die Werbetrommel für mehr Obstbäume im Freistaat zu rühren, hat die Gemeinde Attenkirchen symbolisch drei Obstbäume gepflanzt. Dafür kam sogar der Staatsminister in die Hallertau.

Attenkirchen – Was es nicht alles gibt. Sogar einen „Internationalen Tag der Streuobstwiese“ gibt es. Der ist zwar eher unbekannt, aber dennoch wichtig – so wichtig, dass Staatsminister und CSU-Stimmkreisabgeordneter Florian Herrmann am Freitag nach Attenkirchen gekommen war, um symbolisch drei Obstbäume zu pflanzen und dabei die Werbetrommel für mehr Obstbäume im Freistaat zu rühren.

Dass man sich gerade in Attenkirchen traf, war kein Zufall. Denn die Gemeinde ist ohne Zweifel eine Art Vorbildgemeinde in Sachen Streuobstwiese. Wie „Baumwart“ Andreas Kaindl am Freitag sagte, stehe Attenkirchen mit seinem Bestand an Streuobstwiesen sehr gut da. Was damit gemeint war, erklärte Bürgermeister Mathias Kern etwas näher: Bei Brandloh und bei Pfettrach gebe es beispielsweise schon große Streuobstwiesen, jetzt komme noch das kleine Areal am Ende der Asamstraße direkt neben dem Bockerlweg und an der Gemeindegrenze zu Nandlstadt hinzu. Und was wurde da am Freitag symbolisch gepflanzt? Ein rotfleischiger Apfel („Roter Mond“), ein grüner Apfel („Transparent von Concels“) und eine Hauszwetschge.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Herrmann bezeichnete die Aktion als „super Initiative“. Streuobstwiesen seien ein gutes Beispiel dafür, „dass die Alten nicht alles verkehrt gemacht haben“, sagte der Minister und erinnerte sich an „das Gartl“ seiner Oma. Streuobstwiesen hätten sowohl einen wirtschaftlichen Aspekt, weil die Früchte geerntet und verwertet werden, als auch einen ökologischen Aspekt, indem sie vor allem für den Erhalt der Artenvielfalt von großer Bedeutung seien.

Das im Zuge des Bürgerbegehrens „Rettet die Bienen“ formulierte Ziel, die Bestände an Streuobstwiesen in Bayern zu steigern, hätte man auf zwei verschiedene Arten erreichen können: entweder durch Verbote oder durch Anreize. Die Staatsregierung habe sich für die zweite Variante entschieden, habe zusammen mit dem Landesbund für Vogelschutz und dem Bund Naturschutz den „Streuobstpakt“ gegründet.

Dessen „relativ ehrgeiziges Ziel“ sei es, bis zum Jahr 2035 eine Million Obstbäume im Freistaat zu pflanzen. Allein dafür stelle die Staatsregierung pro Jahr fünf Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kämen die Erfassung und das Monitoring, außerdem Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. Für alle Maßnahmen in all diesen Bereichen mache der Freistaat jährlich rund 25,4 Millionen Euro locker.

Und dann griff das Trio zum Spaten, bedeckte die Wurzel des bereits gesetzten „Roten Mondes“ mit Erde und blickte dann stolz auf sein Werk.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.