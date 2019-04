Tierischer Star: Ochse Jackerl aus Attenkirchen mischt mit bei „Dahoam is Dahoam“

Prominenten Besuch hatte kürzlich Familie Westermeier aus Pfettrach: Vier Schauspieler der bayerischen Familienserie „Dahoam is Dahoam“ waren zu Gast, um mit Ochse Jackerl zu drehen.

Attenkirchen/Pfettrach – Prominenten Besuch hatte kürzlich Familie Westermeier aus Pfettrach (Gemeinde Attenkirchen): Vier Schauspieler der bayerischen Familienserie „Dahoam is Dahoam“ waren bei „Ochsen-Toni“ Anton Westermeier zu Gast, um drei Szenen für die BR-Erfolgsserie zu drehen. Über die Dreharbeiten darf Anton Westermeier jun. noch nichts verraten. Nur so viel: Jackerl, der älteste Ochse auf dem Westermeier-Hof, stand bei dem eintägigen Dreh im Mittelpunkt.

Über eine Moosburger Filmtieragentur sind die Verantwortlichen des BR auf die Westermeiers und ihre Ochsen gekommen. Drei Szenen sollten auf einer Weide in Pfettrach gedreht werden – zusammen mit dem achtjährigen Ochsen Jackerl. Vor Kurzem reiste eine 28-köpfige Crew an – darunter die Schauspieler Carina Dengler (Serienfigur: Katharina Benninger), Christine Reimer (Monika Vogl), Senta Auth (Veronika Brunner) und Werner Rom (Lorenz Schattenhofer). Nachdem Anton Westermeier jun. die BR-Truppe mit seinem Traktor und Anhänger auf die Weide gebracht hatte, ging’s auch schon los. Ochse Jackerl ließ die Filmaufnahmen geduldig über sich ergehen, schließlich musste er größtenteils nur „still stehen und richtig schauen“, erzählt Anton Westermeier jun. Überhaupt wird diese Szene nicht sein erster Auftritt im Fernsehen sein: Bereits 2015 hatte Jackerl einen Gastauftritt bei „Dahoam is Dahoam“ – damals wurde eine Erntedankfest-Szene gedreht.

Für die Westermeiers war es bei dem Dreh „interessant zu sehen, auf welche Kleinigkeiten die beim Film achten“. So wurde etwa der Dreh unterbrochen, wenn ein Flugzeug über die Hallertau geflogen ist, berichtet Anton Westermeier jun. Auch jede Position und jeder Gesichtsausdruck mussten exakt stimmen.

Im Ort hatte es sich unter Dahoam-is-Dahoam-Fans herumgesprochen, dass auf dem Westermeier-Hof gedreht wird. Und so nutzten einige Attenkirchener die Gelegenheit, einen Blick quasi hinter die Kulissen der Serie zu werfen – und auch die Schauspieler hautnah zu sehen. Die waren laut Westermeier „ganz natürlich und sehr nett“.

Nun freuen sich schon alle darauf, wenn die drei Szenen im Fernsehen zu sehen sein werden. Die Ausstrahlung ist für Donnerstag, 6. Juni, geplant – ab 19.30 Uhr im BR Fernsehen.

