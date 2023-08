Tutuguri Attenkirchen bittet wieder zur Künstlermeile

Von: Andrea Beschorner

Tutuguri goes Künstlermeile: Am Wochenende, 9./10. September, gibt es wieder bei freiem Eintritt auf einer Länge von 1,6 Kilometern Kunst auf Augenhöhe in Attenkirchen – samstags von 14.30 bis 19, sonntags von 13 bis 18 Uhr. © Lehmann

Das Besondere liegt im Detail, in Kleinigkeiten, die den großen Unterschied machen. Und so lädt der Verein Tutuguri am 8. und 9. September nicht zur Kunst-, sondern zur Künstlermeile auf dem Attenkirchener Bahndamm ein.

Attenkirchen – Ein Verein, der sich Kunst auf die Fahnen geschrieben hat, hat aus einer kleinen, sehnsuchtsvollen Idee eines seiner aktiven Mitglieder etwas Großes erschaffen: Enno Messerschmitt hatte – angenervt von Corona und dem Stillstand drumherum – im Kreise seiner Tutuguri-Mitstreiter erwähnt, dass er seine Bilder gerne mal unter freiem Himmel am Bahndamm ausstellen würde. Und Willi Abele nahm ihn damit ernst – womit wir schon beim Erfolgsgeheimnis von Tutuguri wären: Da wird wenig geredet, stattdessen viel gemacht. Und so ist das, was der 70 Mitglieder zählende Verein – 13 davon höchst aktiv – heuer zum zweiten Mal mit der Künstlermeile am Bahndamm zwischen Attenkirchen und Thalham auf die Beine gestellt hat, erneut etwas, das die Akteure unaufgeregt organisiert haben.

Vor allem aber ist es etwas, was die Künstlerinnen und Künstler, die (neu oder wieder) mit von der Partie sind, ebenso dankend annehmen wie die Gäste. Die pilgerten schon bei der Premiere 2021 in Scharen nach Attenkirchen, um sich Kunst einmal auf eine ganz andere Weise abzuholen. Nämlich in einer riesigen Vielfalt und auf Augenhöhe mit den Kunstschaffenden. Die werden auf einer Länge von 1,6 Kilometern auf dem Bahndamm zwischen Attenkirchen und Thalham den besonderen Charme dieses Weges mitten im Grünen nutzen, um sich und ihre Werke unter freiem Himmel in Szene zu setzen. Bei „ghört gseng“ sollen nicht allein die Werke im Mittelpunkt stehen – hier sind diejenigen, die sie geschaffen haben, die Protagonisten.

Und weil Tutuguri nicht Tutuguri wäre, hätte man im Vergleich zur ersten Auflage nicht eine kleine Besonderheit draufgesetzt, waren alle 60 Kunstschaffenden, die an den beiden Tage dabei sind, im Vorfeld dazu aufgerufen, ein postkartengroßes Kunstwerk bei den Organisatoren abzugeben – Kunst, die während der beiden Tage verlost wird. Mit etwas Glück hat dann jeder, der sich für kleines Geld ein Los kauft, die Chance, mit einem Original von Pepito Anumu, Hanna Mosch, Enno Messerschmitt, Leyla Yildiz, Eva Wawatschek, Lia Köhnlein, Doris Schinagl, Gertraud Wagner, Yvonne Kaindl oder der anderen Künstler nach Hause zu gehen. Eine Übersicht über alle, die teilnehmen, ist unter www.tutuguri.de zu finden.

Willi Abele, Heiko Lange, Enno Messerschmitt und Leonhard Huber hatten beim Pressegespräch, bei dem sie die Eckdaten präsentierten, ein Anliegen: Die Menschen sollen doch bitte mit dem Rad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Einen Radlparkplatz gibt es an den Eingängen – entweder in Attenkirchen am Tunnel oder auf Thalhamer Seite in Höhe der Bushaltestelle am Wendehammer.

Auch kulinarisch hat man sich weiterentwickelt: Während beim ersten Mal nur Kaffee und Kuchen angeboten wurde, stehen heuer zusätzlich Würstl und vegetarische Burger auf der Karte. Auch das Rahmenprogramm wurde ergänzt: Zur Mitmachkunst – hier kann sich jeder Gast verewigen – und viel Musikalischem, wie etwa Streetsamba mit Safado oder African Drums, wird es heuer eine Wortbühne geben. Und natürlich ist wieder einiges für den Nachwuchs geboten. Auf die Frage, warum man an beiden Tagen vorbeischauen sollte, sagen die vier: „Weil man’s an einem Tag nicht schafft, alles zu sehen.“

Übrigens: Allen Gästen sei im Vorfeld das Video von Liza Lechner unter tutuguri.de/kuenstlermeile ans Herz gelegt. Hier ist auch sonst alles zur Künstlermeile zu finden. Bei „ghört gseng“ sollen nicht allein die Werke im Mittelpunkt stehen – hier sind diejenigen, die sie geschaffen haben, die Protagonisten.