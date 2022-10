„Warm duschen gehört sich eigentlich schon“: Wo Attenkirchen Energie sparen will (und wo nicht)

Für viele Sportler in Attenkirchen ist die warme Dusche nach dem Training unverzichtbar. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Trotz aller Bemühungen, soweit wie möglich Energie einzusparen, gibt es Grenzen. Das hat sich jetzt im Gemeinderat Attenkirchen herausgestellt.

Attenkirchen – In Attenkirchen hat man sich die Entscheidung, wie die Anfang September in Kraft getretene „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristige Maßnahmen“ umzusetzen ist, nicht leicht gemacht. Die Verwaltung hat die gemeindlichen Liegenschaften auf ihr Einsparpotenzial hin überprüft und in nichtöffentlicher Sitzung eine ganze Reihe von Energiesparmaßnahmen beschlossen. Bürgermeister Mathias Kern gab nun die entsprechenden Ergebnisse im Gemeinderat bekannt.

Unklar war bis zuletzt gewesen, wie man mit der Warmwasseraufbereitung in der Schulturn- und Mehrzweckhalle umgehen soll. Dort findet beispielsweise regelmäßig das Volleyball- oder Tischtennistraining der Spielvereinigung Attenkirchen statt. Einfach abschalten, sprich „kalt duschen“, ist nach einer Befragung der Beteiligten im Grunde unzumutbar.

Gesundheitsgefährdung und Verlust an Geselligkeit befürchtet

Jedenfalls machten die Vertreterinnen der Volleyball-Abteilung, Helene Budjarek und Yvonne Peuker, jetzt in der Sitzung deutlich, dass es ein Unding wäre, nach dem Training nicht mehr duschen zu können. Man würde stark schwitzen, nicht wenige würden nach dem Training mit dem Fahrrad nach Hause fahren, was im Winter ja einer Gesundheitsgefährdung gleichkomme. Ganz abgesehen davon, dass das gesellige Beisammensein nach dem Training dann ins Wasser fallen würde. Sich total verschwitzt zusammen an einen Tisch zu setzen, das mache keinen Sinn.

Ähnlich äußerte sich eine Vertreterin der Tischtennisabteilung, die ebenfalls gekommen war, um ihre Skepsis darüber zum Ausdruck zu bringen. „Warm duschen gehört sich eigentlich schon“, sagte Ingrid Kleespies. Der Gemeinderat kam schließlich überein, die Warmwasseraufbereitung in dem Fall nicht außer Kraft zu setzen. Die Kosteneinsparung von circa 2000 Euro im Jahr stehe nicht dafür, hieß es.

Nur 15 Grad Celsius im Jugendtreff - Beschluss zu Weihnachtslichtern

Festgehalten wird allerdings daran, die Heizung in untergeordneten Räumen wie Putzkammern ganz abzuschalten. Das gilt sowohl für die Mehrzweckhalle, als auch für die Grundschule, den Kindergarten sowie für die Feuerwehr und den Bauhof. Die Grundtemperatur in den gemeindlichen Liegenschaften inklusive Jugendtreff soll 15 Grad Celsius betragen. Mit Ausnahme des Dorfzentrums, das man mit 19 Grad warm halten will. Auf die Weihnachtsbeleuchtung am Gemeindezentrum, im Bereich der Kirche, an der Schule, am Kinderhaus sowie beim Weihnachtsmarkt am 3. Dezember soll laut Beschluss jedoch nicht verzichtet werden: mit der Begründung, dass es Zeitschaltuhren gebe und ausschließlich LED-Leuchten zum Einsatz kommen würden.

Alexander Fischer

