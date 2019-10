„WIR“: Neue Attenkirchener Gruppierung will politischen Kulturwandel

In Attenkirchen hat sich eine neue politische Gruppierung in Stellung gebracht: „WIR“ verspricht den Wählern einen Kulturwandel und präsentiert auch einen Bürgermeisterkandidaten.

Attenkirchen – Bereits am 19. September hat sich, wie jetzt bekannt wurde, die kommunale Wählervereinigung „WIR“ für Attenkirchen und seine Ortsteile im Sportheim gegründet. Mit Initiator Mathias Kern hat man nicht nur den Vorsitzenden gewählt, sondern auch den Mann vorgeschlagen, der nach seiner offiziellen Nominierung das Rennen um das Bürgermeisteramt aufnehmen soll. WIR umfasst momentan 41 Mitglieder.

Unter den Teilnehmern an der Gründungsversammlung hätten sich viele Aktive aus dem Gemeindeleben und den örtlichen Vereinen befunden, hieß es. Zudem seien auch die Attenkirchener Ortsteile personell gut vertreten gewesen. Zum größten Teil seien die Anwesenden bisher noch nicht politisch aktiv geworden. Manche freilich hätten sich bereits bei den beiden bisherigen kommunalpolitischen Gruppierungen der Gemeinde, der Bürgernahen Gruppe (BG) und der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG), oder in Parteien engagiert.

WIR-Gründer erklären ihre Motive

Nach der einstimmigen Annahme der Satzung wurde der Vorstand von WIR gewählt: Vorsitzender ist Mathias Kern, seine Stellvertreter heißen Birgit Salzbrunn und Max Lobmeier, Schriftführerin ist Veronika Wiesheu, Stellvertretender Schriftführer Reinhold Riedl, Kassier Horst Maier und Stellvertretende Kassierin Mona Schäffler.

Ein maßgeblicher Beweggrund für die Gründung der neuen, parteiunabhängigen Gruppierung sei laut Kern gewesen, dass WIR die politische Landschaft in der Gemeinde Attenkirchen bereichern und ein Stück weit aufbrechen will, die seit 30 Jahren durch zwei konkurrierende politische Lager geprägt ist und die sich durch harte, teilweise unversöhnliche Auseinandersetzungen „auszeichnet“. Auf der einen Seite steht die bei den Freien Wählern organisierte Bürgernahe Gruppe. Auf der anderen Seite die örtliche CSU, die bis 2014 mit einer Fraktion im Gemeinderat vertreten war, und seit 2014 die maßgeblich aus vormaligen CSU-Gemeinderäten hervorgegangene UWG.

Ein Ziel: Bau- und Gewerbegrundstücke für Gemeindebürger

WIR wolle zum einen maßgeblich zu einem politischen Kulturwandel in der Gemeinde hin zu mehr Kooperation und Zusammenarbeit beitragen. Zum anderen gebe es in bedeutenden Themenfeldern der Attenkirchener Kommunalpolitik akuten Handlungsbedarf, so könne beispielsweise interessierten Gemeindebürgern momentan und schon seit geraumer Zeit weder ein Bau- noch ein Gewerbegrundstück von Seiten der Gemeinde angeboten werden.

WIR hat acht – für alle zur konstruktiven Mitarbeit offene – Arbeitsgruppen gebildet, um neue inhaltliche Anstöße liefern und zur konstruktiven Problemlösung beitragen zu können. WIR will zur Kommunalwahl am 15. März 2020 mit einer Gemeinderatsliste und einem Bürgermeisterkandidaten antreten und so für die Attenkirchener Gemeindebürger zu einem attraktiveren und interessanteren Wahlangebot beitragen.

Mathias Kern will für WIR als Bürgermeister in Attenkirchen kandidieren

Im Anschluss an die Gründungsversammlung wurde der 37-jährige Verwaltungsbeamte und Vorsitzende von WIR, Mathias Kern, vom neu gewählten Vorstand einstimmig als Bürgermeisterkandidat vorgeschlagen. Die Nominierung der Gemeinderatsliste und des Bürgermeisterkandidaten durch die Mitglieder von WIR findet am Donnerstag, 21. November, im Gasthaus Ostermeier in Gütlsdorf statt.

Kern, der bekanntlich Vorsitzender der SPD Moosburg ist, wird nicht für den Kreistag antreten und, sollte er Ortschef in Attenkirchen werden, auch nicht mehr als Vorsitzender der Genossen in Moosburg kandidieren. Attenkirchen habe „oberste Priorität“ in seiner politischen Arbeit.

Lesen Sie auch: Umwelt-Aktivisten haben am Freitagmorgen in Freising rund 3000 Gelbe Säcke gesammelt und auf dem Marienplatz abgelegt. Der Oberbürgermeister war vom Anblick erstaunt.