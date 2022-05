Zu oft zu hohes Tempo: Attenkirchen will Raser mit neuen Geräten einbremsen

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Weil die Gemeinde Attenkirchen Probleme mit Rasern hat, sollen nun weitere Maßnahmen ergriffen werden. (Symbolbild) © dpa / Patrick Pleul

In der Gemeinde Attenkirchen fallen immer wieder Autofahrer mit zu hohem Tempo negativ auf. Gegen die Raser soll nun etwas unternommen werden.

Attenkirchen – Zwei feste Geschwindigkeitsanzeigen gibt es in Attenkirchen – beide an den Ortsein- beziehungsweise -ausgängen an der B 301. Außerdem verfügt die Gemeinde über zwei mobile Geschwindigkeitsmessgeräte, die abwechselnd in den Ortsteilen positioniert werden. Doch das hilft wenig. Vor allem in den Ortsteilen sind Autofahrer mit stark überhöhtem Tempo unterwegs. Dem will man nun einen Riegel vorschieben, indem man weitere feste Messgeräte installiert, die dem Autofahrer auch anzeigen, mit wie viel km/h er gerade unterwegs ist.

Arbeitskreis soll aktiv werden

Am Montag fasste der Attenkirchener Gemeinderat auf Empfehlung der Verwaltung einstimmig den Grundsatzbeschluss, ein Konzept für die Aufstellung weiterer Messanlagen zu erarbeiten. Wie Bürgermeister Mathias Kern sagte, solle dazu ein Arbeitskreis gebildet werden. Dessen Aufgabe ist es, sich alle relevanten Straßen, vor allem in den Ortsteilen, anzusehen und Standorte auszuwählen, die grundsätzlich für die Aufstellung solcher Anlagen geeignet seien. Danach soll unter Beteiligung der Fachstellen – also der Polizei und der für überörtliche Straßen zuständigen Straßenverkehrsbehörde – ein Konzept erarbeitet und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden.

Wie viele solcher fest installierten Anlagen es schlussendlich sein werden, mit denen man Raser einbremsen will, konnte man am Montag noch nicht abschätzen. Die Kosten pro Tempomessgerät liegen laut Aussage von Kern bei rund 2000 Euro.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Audiotour für Radfahrer geplant

Kein Problem in Sachen Geschwindigkeit hat man freilich mit den Radfahrern. Die sollen, so ein anderer Beschluss des Gemeinderats, künftig mithilfe einer digitalen Audiotour die Möglichkeit haben, Wissenswertes zu Sehenswürdigkeiten, Kultur und Geschichte zu erfahren. Der Tourismusverband Hopfenland Hallertau hat dieses Leader-Projekt beantragt, neben Attenkirchen müssen sich nun noch drei andere Gemeinden bereit erklären, daran teilzunehmen. Sollte es etwas werden mit der Audiotour, muss die Gemeinde 1000 Euro dafür aufbringen – eine Summe, bei der dem Gemeinderat die Zustimmung leicht fiel.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.