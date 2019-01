„Es kommt auf jeden und jede an“

Im Foyer der Hopfenlandhalle wurden Aperol Sprizz, Prosecco und Orangensaft gereicht. Wie immer startete der Neujahrsempfang der Marktgemeinde Au in der Hallertau auch im Jahr 2019 mit einem Stehempfang. Nach einer Viertelstunde öffneten sich dann die Pforten zur Halle, in der die Tische gerichtet, die Bühne geschmückt und vor allem das Büfett aufgebaut worden waren.

+ Au/Hallertau – Den Dankeschön-Abend des Marktes Au für all die ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde eröffnete Bürgermeister Karl Ecker – allerdings ohne seine schöne Amtskette, die er vergessen hatte umzulegen und die er sich erst nach seiner Ansprache umhängte. Auf die Worte, die der Rathauschef an die rund 200 Gäste richtete, hatte das freilich keine Auswirkungen.

Bürgerschaftliches Engagement, so Ecker, habe viele Gesichter – beispielsweise auch den Einsatz von Hilfs- und Rettungsdiensten bei Ereignissen wie derzeit dem Schneechaos im Süden Bayerns. Doch so groß das ehrenamtliche Engagement auch sei, so sehr man gerade auch in Au „füreinander da“ sei, so groß sei auch der Anlass, „nicht nur optimistisch in die Zukunft zu blicken“. Wachsender Egoismus, Geldgier und Neid seien festzustellen. Die Ehrenamtlichen würden mit ihrer Arbeit „ein gewaltiges Gegengewicht zu diesen negativen Tendenzen“ darstellen. Sie leisteten einen „Kontrapunkt“.

Ehrenamtliches Engagement sei aber nicht nur ein Geben, betonte der Rathauschef, sondern auch „ein Bekommen, ein Beschenkt-Werden“. Wer sich ehrenamtlich einbringt, „gewinnt an Verstand, Mut und Einfühlungsvermögen“, versicherte der Bürgermeister. Ecker appellierte an die Gäste: „Es kommt auf jede und auf jeden von uns an.“ Denn auf freiwilliges Engagement könne man einfach nicht verzichten. Das große Aber, das Ecker nicht unerwähnt ließ: „Ehrenamtliche Arbeit darf nicht Lückenbüßer werden.“ Heißt: Mit Ehrenamt dürften nicht „die Löcher unseres Staates gestopft werden“.

Doch Ecker versicherte den Anwesenden nochmals, dass gemäß den Ergebnissen einer Langzeitumfrage die Menschen am glücklichsten seien, „die sich gemeinnützig engagieren“. Die deutliche Aufforderung des Rathauschefs: „Machen Sie sich und andere weiterhin glücklich.“

Zwischen musikalischen Einlagen eines Saxophon-Quartetts und vor dem Sturm auf das Büfett der Gaststätte „Zum tapferen Schneiderlein“ aus Hirnkirchen sprach Vize-Landrat Robert Scholz ein Grußwort. Er verwies auf die Realschule in Au, die Dank einer „gewissen Zähigkeit“ des Bürgermeisters realisiert worden sei. Der derzeit im Bau befindliche Erweiterungstrakt soll Ende dieses Jahres fertig werden. Aber auch ein verbesserter ÖPNV, dazu eine neue Radlkarte und neue Broschüren – der Landkreis tue viel für den Markt Au.

Andreas Beschorner