Auer Marktkapelle bietet  klangvoller Ohrenschmaus

Harmonisch, facettenreich und kurzweilig: Das 28. Neujahrskonzert der Auer Marktkapelle begeisterte mehr als 600 Besucher in der Hopfenlandhalle.

+ Au/Hallertau –„Kaiserlich beschwingt“ war das Thema, das Zepter in Form des Taktstocks hatte Georg Neumeier in der Hand. Dem Fördervereins-Vorsitzenden Jürgen Hofer war es vorbehalten, nach dem musikalischen Auftakt „Also sprach Zarathustra“ die Besucher willkommen zu heißen. Zwar fehlte diesmal royaler Besuch wie etwa Hopfenhoheiten oder Musikkönigin. Dafür waren die ersten Reihen aber mit Staatsminister Florian Herrmann nebst Gattin Renate, MdB Erich Irlstorfer und Landrat Josef Hauner mit Gattin Ingeborg hochkarätig besetzt.

Auch Landesschützenmeister Wolfgang Kink gab sich die Ehre und ließ es sich nicht nehmen, sich von der Qualität der Hauskapelle des Bayerischen Sportschützenbunds zu überzeugen. Und was er hörte, dürfte ihm gefallen haben: Denn den Stücken der Kapelle wie etwa dem Marsch „Unterm Doppeladler“, dem Kaiserwalzer von Johann Strauß oder „Im weißen Rössl“ war prächtig zuzuhören, wobei verschiedene Passagen mittels Solisten oder Instrumentalgruppen hervorgehoben wurden.

Bereits im August sei über Musikrichtung und Repertoire entschieden worden, hatte Hofer zu Beginn anklingen lassen, ohne zu verhehlen, dass unzählige Übungsstunden, ein Probentag sowie ein weiteres Wochenende zum Einstudieren notwendig gewesen seien. Ohne Fleiß kein Preis, und ohne Nachwuchs keine Zukunft für die Kapelle.

Dass in Au gut gearbeitet wird, bewies nach der Pause die Jugendblaskapelle. Unter der Leitung von Verena Bauer ließ der Nachwuchs mit Stücken aus dem Dschungelbuch aufhorchen und krönte den Auftritt mit „We are the champions“ von Queen.

Furios verlief dann der Endspurt: Dem Konzertmotto folgend, durfte der Marsch „Kaiserin Sissi“ nicht fehlen, bevor anschließend die Stilrichtung gewechselt wurde. Es gab Swing. Ein Höhepunkt war schließlich der Konzertmarsch „Gonna fly now“, durch den der Rocky-Film Bekanntheit erreichte. Nun erklärte sich auch der Boxsack als Bühnendeko, denn wie aus dem Nichts kam Sylvester Stallone in Person von Martin Linseisen, um im Bademantel und Boxerhandschuhen diesem einige Hiebe zu verpassen.

Vor allem war das Konzert ein außergewöhnlicher Ohrenschmaus. So glänzte Jürgen Endler, Top-Trompeter in Reihen der Marktkapelle, mit mehreren Soli, wofür er stürmischen Beifall erntete. Beim Lied „Just a Gigolo“ schlüpfte Dirigent Georg Neumeier in die Rolle des Rosenkavaliers, schmetterte das Liebeslied und verteilte Blumen.

Und nicht zu vergessen: Unaufgeregt und professionell erwies sich einmal mehr Christl Sittenauer als Idealbesetzung in der Rolle der Moderatorin.

Martin Hellerbrand