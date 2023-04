30 Jahre Frauenunion Au: Ehrenvorsitzende Mariele Klose gab 1992 den Startschuss

Auszeichnung treuer FU-Damen: (v. l.) Tanja Knieler (Bezirkstagskandidatin), Christa Unger, Barbara Stanglmair, Mariele Klose (Ehrenvorsitzende), Gerlinde Tretter, Johanna Widmann, Elfriede Zollner, Marianne Gantner, Hildgard Heindl (Ortsvorsitzende), Elisabeth Raith (Schriftführerin) Angelika Thalmair, Lucia Schmidmair-Kaindl und Monika Hermann (Kreisvorsitzende). © FU Au

Die Frauenunion Au bestätigte nicht nur ihre Führung, sondern blickte auch auf das 30-jährige Bestehen zurück.

Au/Hallertau – Wiedergewählt wurde bei der Jahreshauptversammlung der Frauenunion Au die Führungsriege um Hildegard Heindl. Neben den Neuwahlen war in der Weinstube Huber in Hebrontshausen auch das 30-jährige Bestehen des Ortsverbands ein großes Thema.

Vorsitzende bleibt also Hildegard Heindl, ihre Stellvertreterin heißt weiter Albertine Petz, und auch Kassiererin Andrea Fuchs und Schriftführerin Elisabeth Raith wurden in ihren Ämtern bestätigt. Markträtin Lucia Schmidmair-Kaindl wurde als eine der Beisitzerinnen gewählt, um ihr Wissen aus der Gemeindepolitik in die Arbeit der FU einfließen zu lassen.

Heindl berichtete den Damen von den Aktivitäten seit der letzten Wahl. Da spielte auch der Bundestagswahlkampf für Erich Irlstorfer eine Rolle. In diesem Rahmen lud man zu einer Tour unter dem Titel „Frauenunion informiert sich bei regionalen Anbietern“ ein. Im August 2021 wurde die „Kathedrale von Au“ besucht. Die Marktstrawanzer führten die voll ausgebuchte und interessierte Gruppe vom Marktplatz bis zum Schloss. Geplant sind für das laufende Jahr eine Führung beim Postbräu in Osseltshausen, die „Kunst des Hopfenkranzlbindens“ und ein Besuch des Freisinger Diözesanmuseums.

Das Bestreben war es, Frauen für Politik zu intereressieren

Dann wurde auf 30 Jahr FU Au zurückgeblickt und an das Engagement der Ehrenvorsitzenden Mariele Klose erinnert, die 1992 mit Unterstützung der damaligen Kreischefin Rita Schweiger den Ortsverband gründete. Knapp 30 Frauen traten bei der Gründung bei und wählten Klose als Vorsitzende. Das Bestreben war es, Frauen für Politik zu interessieren und sich einzubringen. Gemeinsame Veranstaltungen mit den anderen FU-Ortsverbänden wurden organisiert, der Landtag und Bonn bzw. Berlin besucht.

Aber auch soziale Einrichtungen wie Caritas, Lebenshilfe und das Jugendwerk Birkeneck nahmen die Auer Damen unter die Lupe.. Außerdem wurde in der eigenen Gemeinde der Kontakt zu Kindergärten, zur Lernpraxis, Heilpädagogische Kindertagesstätte, BRK und Seniorenheim gepflegt. Aber auch Versammlungen zu aktuellen politischen Themen wurden und werden werden von der FU gern besucht. Ziel war es, mehr Frauen als Kandidatinnen für Gemeinderat und Kreistag und andere politische Ämter zu gewinnen, um dort politische Themen anzugehen, die vor allem Frauen und Familien, aber auch die Politik vor Ort betreffen.

Soziales Engagement war Mariele Klose stets ein Herzensanliegen

In ihrer über 28-jährigen Tätigkeit als Ortsvorsitzende und später als Kreischefin und Kreisrätin war Mariele Klose das soziale Engagement ein Herzensanliegen. Mit großem Einsatz half sie mit ihren Frauen Menschen in verschiedensten Notlagen. Dabei war der örtliche Marktsonntag mit dem Flohmarktstand der Frauenunion immer eine große Hilfe. Die Einnahmen wurden nämlich für soziale Zwecke in der Marktgemeinde verwendet.

Unter dem Motto „CSU – näher am Menschen“ unterstützt Mariele Klose weiterhin die FU und die Kandidaten der Christsozialen für den Land- bzw. Bezirkstag. Hierzu wurde Bezirkstagskandidatin Tanja Knieler aus Hallbergmoos eingeladen, die sich vorstellte und zugleich für Staatsminister Florian Herrmann, Bezirkstagskandidat Simon Schindlmayr und Landtagskandidat Benedikt Flexeder warb.

Klose wünschte der frisch gewählten Vorstandschaft viel Erfolg, einen guten Zusammenhalt und neue Mitglieder, „die bereit sind, politische Verantwortung zu übernehmen“. Zum Abschluss wurden die Jubilarinnen noch von der Führungsriege mit je einer Urkunde und einem Geschenk ausgezeichnet.

