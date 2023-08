50 Jahre Reit- und Fahrverein Au: Ein halbes Jahrhundert organisierte Pferdeliebe

Aus den Anfangsjahren des RFV Au stammt dieses Bild mit (v. l.) Siegfried Eiba, Rita Straßberger, Kurt Freiberger, Siegfried Bauer, Hans Kühner, Georg Straßberger, Josef Straßberger, Erwin Straßberger, Willi Straßberger, Valentin Schönauer, Willi Kögl, Sepp Straßberger, Hans Kögl, Max Lipp und Michael Eder. © Repro: hel

Vor 50 Jahren organisierten sich Pferdefreunde und gründeten den Reit- und Fahrverein Au. Dieses Wochenende wird nun groß das Jubiläum gefeiert.

Au/Hallertau – Es ist so weit: An diesem Wochenende feiert der Auer Reit- und Fahrverein (RFV) sein 50-jähriges Bestehen. Vor knapp einem halben Jahrhundert, genau am 21. September 1973, fassten 18 Pferdefreunde im Gasthaus Gratzmoar den Entschluss, ihrer Liebe zu den Vierbeinern mit einer Vereinsgründung Struktur zu verleihen. Und formulierten das Ziel, nämlich „den Reit- und Fahrsport zu fördern, den Geist und Körper zu kräftigen und gute Sitten zu pflegen“.

Mann der ersten Stunde war Josef Straßberger, der bis heute noch Herbergsvater der Pferdefreunde ist. Das Team um Gründungsvorsitzenden Hans Kühner hatte große Pläne, die dann mit dem Aufbau eines eigenen Vereinsdomizils an der Pfaffenhofener Straße/Abzweigung Osseltshausen umgesetzt wurden. Die Grundstücke, vornehmlich von der Pfarrpfründestiftung, wurden mit Pacht langfristig gesichert, auf denen dann Reitplatz und Reithalle entstanden. Und zwar mit viel Eigenleistung, denn die finanziellen Mittel waren nicht üppig.

Viele Veranstaltungen

Doch Schritt für Schritt ging es voran – ähnlich wie die Zahl der Mitglieder, die auf 195 im Jahr 1985 anwuchs. Parallel stieg auch die Frequenz an Aktivitäten. Immer öfter fanden Veranstaltungen auf dem Gelände statt, bei denen sich Ross und Reiter in Wettbewerben bei der Dressur, über Hindernissen oder vor dem Kutschbock den Wertungsrichtern stellten. Auch an Großereignisse trauten sich die Pferdefreunde heran, weshalb sich der RFV Au in der oberbayerischen Turnierszene rasch einen hervorragenden Namen als Organisator machte.

Beim 30-jährigen Jubiläum 2003 gab es auch einen Maskenwettbewerb zu Pferde, den damals Christa Hobmeier (l.) moderierte. © Archiv/Repro: hel

Heute wie damals waren engagierte Mitglieder Garanten für die Abwicklung von Events: wie beim Großen Springturnier im Juni dieses Jahres mit 500 Startern. Zum festen Termin im Jahreskalender zählt auch die Pferdesegnung am Pfingstmontag, bei der der Geistliche nach der Messfeier auf dem Gelände allen vorbeireitenden Vier- und Zweibeinern den kirchlichen Segen zukommen lässt. Mit Vereinsmeisterschaften, aber auch Zusammenkünften auf dem Gelände oder im Herbergslokal wird das gesellige Leben gepflegt. Im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde ist der Reitverein längst fester Bestandteil und eine Bereicherung.

Garant für den Erfolg war seit jeher der enge Schulterschluss der Mitglieder. Deren Vorsitzende in den vergangenen 50 Jahren waren Hans Kühner (bis 2002), Heribert Zoth, Günter Wortmann, Marcus Clases und seit Juli 2021 Johanna Trostl. Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 380, darunter 72 Personen unter 18 Jahren. Die lebenden Ehrenmitglieder sind Hans Kühner, Josef Straßberger, Willi Straßberger, Hans Österreicher, Ewald Hagl und Georg Neumaier.

Fester Bestandteil im Verein ist der Fahrsport, wie das Bild mit Josef Straßberger auf dem Kutschbock mit Heribert Zoth als Mitfahrer aus dem Jahr 2005 zeigt. © Archiv/Repro: hel

Die aktuelle Führung bilden neben Johanna Trostl als Vorsitzende Hans Stock als Vize, die beiden Schatzmeisterinnen Anita Brücklmaier und Anna Nieder sowie die beiden Schriftführerinnen Juliana Diener und Michaela Staab. Jugendwärterin ist Brigitte Diener, Anlagenwart Christian Dörfler und Fahrwärterin Linda Ihnen.

Martin Hellerbrand

Alle Infos zum Jubiläumsfest Diesen Samstag, 12. August 2023, feiert der Reit- und Fahrverein Au 50-jähriges Jubiläum auf der Reitanlage (Pfaffenhofener Straße 50, Au/Hallertau). Start ist um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen, daneben gibt es Vorführungen in fast allen Sparten des Reitsports. Auch die Vorstellung eines Hundetrainings sorgt für Abwechslung. Ab 17 Uhr gibt es beim Biergartenbetrieb Köstlichkeiten vom Grill, ab 20 Uhr Musik durch die Live-Band Ned Wirkli. Zum Kinderprogramm in der Reithalle gehören eine Hüpfburg und Steckenpferde.

