Abenstal-Realschule: Der allererste Schüler-Jahrgang sagt „Servus!“

Die besten Absolventen der Abenstal-Realschule: Constanze Raith (Notenschnitt 1,33), Beata Siklodi (1,25), Veronika Pauli (1,25), Hanna Lutz (1,25), Anna-Lena Festner (1,18), Elisabeth Sommer (1,17), Leni Huber (1,17), Lena Bauer (1,09) und Bence Horvath (1,09) wurden von Schulleiterin Kerstin Liese (l.) und dem Auer Bürgermeister Hans Sailer ausgezeichnet. © Hellerbrand

Große Premiere an der Abenstal-Realschule in Au: Dort fand am Freitag die Entlassfeier des ersten Schülerjahrgangs seit der Gründung statt.

Au/Hallertau – Die erste Entlassfeier an der Abenstal-Realschule in Au war ein ganz besonderer Tag. Entsprechend viele Ehrengäste waren vertreten, von denen manche bereits bei der Einweihung vor sechs Jahren mit von der Partie waren: Alt-Landrat Josef Hauner etwa, der frühere Auer Bürgermeister Karl Ecker oder der Ministerialbeauftragte für Realschulen in Oberbayern-Ost, Wilhem Kürzeder.

Alle Prüflinge haben bestanden

Die Stars des Tages waren natürlich andere, nämlich die 65 Schüler des Abschlussjahrgangs aus den Gemeinden Au, Nandlstadt und Attenkirchen, die allesamt über einen roten Teppich in die Hopfenlandhalle schreiten durften. Dass sämtliche 65 Jugendliche der drei Klassen, die zur Prüfung angetreten waren, die Prüfung zur Mittleren Reife geschafft haben, freute Schulleiterin Kerstin Liese natürlich sehr. Besonders begeistert war sie aber, dass „ein Drittel davon sogar mit einer Eins vor dem Komma“ glänzte. Einzeln und begleitet von einem Wunschsong wurden die Absolventen auf die Bühne gebeten, um vor den applaudierenden Eltern, Geschwistern, Mitschülern sowie Lehrern ihr Zeugnis entgegenzunehmen.

Zum Rahmenprogramm der Abschlussfeier gehörte auch eine Schuhplattler-Einlage. © Hellerbrand

„Die Tür in die Zukunft steht Ihnen weit offen“, sagte Landrat Helmut Petz in seinen Grußworten – und musste sich daraufhin gleich wieder verabschieden. Allerdings mit triftigem Grund: Sein jüngster Sohn hatte am gleichen Tag Schulabschluss. Doch für die Festrede war ohnehin ein anderer vorgesehen: Wilhelm Kürzeder – wie er es bei der Schuleinweihung vor sechs Jahren versprochen hatte. Und er hielt Wort, erinnerte in seiner Rede an die „ganzheitliche Ausbildung“ der Schüler, an der neben Elternhaus und Umfeld auch die Schule ihren wesentlichen Beitrag leiste, damit jedes Kind zu einer Persönlichkeit mit ganz individuellen Stärken heranreife.

Zahlreiche Gäste verfolgten die Feier, so auch (v. l.) Elternbeiratsvorsitzender Christian Scharlach, Pfarrer Clemens Voss, Ex-Ortschef Karl Ecker, Bürgermeister Hans Sailer, Alt-Landrat Josef Hauner und Ministerialbeauftragter Wilhelm Kürzeder. © Hellerbrand

Mit Schnappschüssen und Videos an „Schul-Weg“ erinnert

Von den Anfängen als „Außenklasse der Meichelbeck-Realschule Freising bis hin zur eigenständigen Schule, die seit einem Jahr nun mit „Abenstal“ auch einen eigenen Namen trägt, erinnerte Direktorin Kerstin Liese. Mit Schnappschüssen und Videos bebilderte sie den „Schul-Weg“, den sie seit dem ersten Tag begleitete. Die Anfangszeit in Containern rief Schülersprecherin Lena Bauer ins Gedächtnis, außerdem den Umzug in die renovierte Schule sowie in der Folge auch in den Anbau. Die Zeit im Container habe man sehr gut überstanden, schwieriger sei danach schon Corona gewesen, angefangen beim Online-Unterricht bis zur Einhaltung aller Hygienemaßnahmen. Für bleibende Erinnerung sorgten die Polonaise im Container am Unsinnigen Donnerstag oder auch der Tag, als Kerstin Liese aufgrund der Erkrankung aller übrigen Lehrer alle Schulklassen alleine unterrichten musste. Gerne erinnert man sich auch die Abschlussfahrt nach Passau sowie den Tanzkurs.

Dass Letzterer erfolgreich war, zeigte sich dann beim Abschlussball am Abend, der der dreistündigen Entlassfeier folgte.

Marin Hellerbrand

