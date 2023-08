Abschied vom engagierten Dorfbewohner Franz Sittenauer aus Reichertshausen

Mit 73 Jahren verstarb Franz Sittenauer aus Reichertshausen. © Hellerbrand

Franz Sittenauer aus Reichertshausen ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Nicht nur die Schützen trauern um den engagierten Dorfbewohner.

Reichertshausen – Im Alter von 73 Jahren verstarb vergangenen Dienstag Franz Sittenauer aus Reichertshausen nach einer schweren Krankheit. Beim Trauergottesdienst am Mittwoch in der Pfarrkirche St. Stephanus trauerte die Gemeinde um einer der engagiertesten Mitbürger Reichertshausens, der im Friedhof nebenan seine letzte Ruhe findet.

Sittenauer gab seine Schützen nie auf

Vor allem im örtlichen Schützenwesen hat der Verstorbene viele Spuren hinterlassen. So stand „der Franz“ von 1988 bis 2016 an der Spitze des Vereins, der in der „Ära Sittenauer“ den Wandel zum modernen Schützenverein mit neuem Domizil mit zeitgemäßer Ausstattung erlebte. Denn nach dem Verlust der einstigen Heimat, nach Schließung des Gasthauses Eierkaufer, hielt Franz Sittenauer das Vereinsleben in seinem Stall am Hof aufrecht. Sein Ziel war es, für eine mögliche Fortsetzung des Reichertshausener Schützenwesens an adäquater Stelle gerüstet zu sein.

Diese Chance bot sich schließlich durch den Bau des Bürgerhauses in der Ortsmitte, wo neben Feuerwehr im Erdgeschoß ab 2014 auch die Schützen unterm Dach eine neue Bleibe fanden. Durch Engagement und Eigeninitiative wurden die Räumlichkeiten ausgebaut, die Zukunft des Schützenwesens ist langfristig gesichert.

Marktgemeinderat und Auktionator

Auch im Auer Marktgemeinderat war Franz Sittenauer von 2002 bis 2008 eine Periode lang vertreten, daneben sorgte der Verstorbene für die Feuerwehr Reichertshausen jahrzehntelang als Christbaum-Versteigerer für viel „Weihnachtsumsatz“.

Ihr Ehrenmitglied verlieren auch „D’Wildschützen Freising“, bei denen Sittenauer viele Jahre die Fahne trug und sich zweimal als Schützenkönig verewigte.

Rückhalt und Kraft fand Franz Sittenauer stets in seiner Familie. Im Jahr 1977 führte er seine Gattin Inge, eine geborene Riedl, zum Traualtar, die ihm die drei Kinder Franz-Xaver, Christine und Maximilian schenkte.

Beruflich war Franz Sittenauer viele Jahre bei den Firmen Birnbeck und Schuhmann im Büro tätig, danach war er bis zur Rente beim Wasserwirtschaftsamt in Freising beschäftigt.

Trotz allem Engagement für die Ortsgemeinschaft bekam die Familie natürlich die größte Aufmerksamkeit des Verstorbenen, ganz vorne standen dabei die vier Enkelkinder Luka, Korbinian, Theresa und Josef.

MARTIN HELLERBRAND

