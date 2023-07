Abschlussfeier für Auer Realschüler: Sie werden bald „mit Handkuss“ begrüßt

Die Schulbesten der Absolventen an der Auer Abenstal-Realschule wurden mit Präsenten gewürdigt. © Hellerbrand

An der Abenstal-Realschule wurden jetzt die diesjährigen Absolventen feierlich verabschiedet. Alle von ihnen haben die Mittlere Reife geschafft.

Au/Hallertau – „Eine neue Tür geht auf“, prophezeite Landrat Helmut Petz den 50 Absolventen der Abenstal Realschule, die am Freitag gemeinsam mit Eltern, Lehrern und Ehrengästen die Entlassfeier in der Hopfenlandhalle zelebrierten. „Das ist auch eine Bestätigung, dass der Kreistag den Markt Au zurecht als Realschulstandort erhoben hat“, bilanzierte der Landrat hinsichtlich der Schülerzahlen, wo es „kontinuierlich nach oben“ gehe.

Dass alle 50 Absolventen die Mittlerer Reife geschafft hätten, erleichtere sicher den Start in die nahe Zukunft. Gerne erinnerte der Petz an das „bildungsdurchlässige“ Schulsystem, das jedem die Chance biete, je nach Zeitpunkt neue Wege einzuschlagen. „Ich war auch nicht immer ein Super-Schüler“, bekannte der Landrat mit Blick auf seine Gymnasiumzeit – wo es ebenfalls irgendwann mal „schnackelte“ mit dem Erkenntnisgewinn: Mehr lernen bringt mehr Erfolg. „Die Zeit spielt in ihre Richtung“, spielte der Landrat dann auf die Marktlage an, wo Betriebe Auszubildende „mit Handkuss“ begrüßen würden: „Auch beim Landratsamt Freising“.

Zur Entlassfeier waren Schüler, Eltern und Ehrengäste gekommen. © Hellerbrand

Wie es mitunter gehen kann, berichtete Bürgermeister Hans Sailer mit Blick auf den eigenen Bildungsweg, der ihn nach zehn Jahren eine Lehre, anschließend eine Schulzeit und in der Folge sogar ein Studium aufnehmen ließ. Den 20 Jahren als Lehrer an der Berufsschule folgten zehn weitere an der FOS/BOS, ehe er nun seit 2020 als Bürgermeister arbeitet. „Die Zeichen stehen gut. Zeigt, was ihr könnt, traut euch und übernehmt auch Verantwortung“, animierte Sailer jeden Absolventen, seinen ganz individuellen Weg zu wählen: „Mit jeder Aufgabe, die man übernimmt, wächst man weiter“.

„Als Vorsitzender des Elternbeirats und stolzer Vater“ bedauerte Christian Scharlach, dass mit diesem Tag auch seine Realschulzeit ende, die Schülern und Erziehungsberechtigten mit „Home-Schooling“ oder „Wechselunterricht“ einiges abverlangt habe.

An das Datum „12. September 2017“, den ersten Realschultag dieses Jahrgangs, erinnerte Schulleiterin Kerstin Liese, die hierzu eine Schultüte mitgebracht hatte. Mit jeder Menge Inhalt von „Glibber“ als Verweis auf „zähe Schultage“ bis hin zum Feuerzeug: „Letztendlich ist euch immer ein Licht aufgegangen.“

Das Bläserensemble der Abenstal-Realschule bereicherte die Feier mit bekannten Stücken wie „Mamma Mia“. © Hellerbrand

Für ehrenamtliches Engagement von Hausaufgabenhilfe über Sanitätshelfer bis hin zu Konfliktschlichter bekamen über ein Dutzend Schüler dann noch Auszeichnungen und Extralob auf offener Bühne, die Abschiedsworte aus Reihen der Absolventen sprachen Laura Gantner, Felix Sebald und Hannes Scharlach. Tenor: Es war eine tolle Schulzeit.

Toll waren dann auch die Ergebnisse in den Zeugnissen, die die beiden Lehrer der zehnten Klassen, Stefan Weber und Markus Rösch, aushändigten. Insgesamt 20 Prozent des Jahrgangs hatten dabei eine Eins vor dem Komma, Schulbeste war Maria Rabl mit einem 1,17-Schnitt. Zu den weiteren neun Geehrten zählten Benedikt Karber (1,27), Hannes Scharlach (1,45), Dominik Baranyai und Franziska Lachner (beide 1,64), Gergö Spengler (1,73), Magdalena Stanglmaier, Emma Szilas und Tizian Ebensperger (alle 1,83) sowie Felix Sebald (1,92).

Martin Hellerbrand

