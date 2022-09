Ärger um Straßensanierung in Au/Hallertau: Bürgermeister schimpft über „Zirkus ohne Ende“

Von: Nico Bauer

Teilen

Die Bauarbeiten in der Auer Ortsmitte ziehen sich - und zehren an den Nerven der Marktbewohner. (Symbolbild) © dpa

Bei den Bauarbeiten im Auer Ortskern kommt es zu Verzögerungen, was für großen Unmut bei den Verantwortlichen des Markts sorgt. Jetzt wurden neue Zeitpläne bekannt.

Au/Hallertau – Gefühlt haben die Auer in der Ortsmitte eine Ewigkeitsbaustelle, die eigentlich schon am 12. September hätte enden sollen. Laut den Informationen von Bürgermeister Hans Sailer wird nun jedoch bis mindestens Ende Oktober weitergebaut. Das hat bereits für Ärger mit dem MVV gesorgt.

Lucia Schmidmair-Kaindl (CSU/PFW) hatte im Marktrat am Dienstag nachgefragt, wie es weitergehe mit den Bereichen in der Mainburger und der Unteren Hauptstraße. Schließlich sollten diese für das Straßenfest wieder freigegeben werden. Ortschef Hans Sailer bestätigte, dass das der Plan gewesen sei. Dieser habe sich jedoch in Luft aufgelöst, weil es alles andere als rund laufe. Sailer berichtete, dass es nach einem Wechsel des Bauleiters einige Probleme gegeben habe: „Es ist ein Zirkus ohne Ende. Wir haben einen Zeitplan, nur halten sich die Firmen nicht daran.“

Was der neue Zeitplan in Au vorsieht

Der Plan für die nun anstehende Pflasterung sieht vor, dass bis 22. September der letzte Schritt in der Mainburger Straße abgeschlossen ist. Dann sieht der Zeitplan die Pflasterung in der Unteren Hauptstraße vor – von 23. September bis 28. Oktober. Wegen verschiedener Phasen der Austrocknung kann der Arbeitsschritt nicht wirklich beschleunigt werden. Sailer zeigte sich vorsichtig optimistisch, dass die beiden zentralen Straßen Ende Oktober wieder voll nutzbar sind.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Verzögerungen sorgten kürzlich für große Probleme mit dem MVV. Dort war alles auf die Freigabe am 12. September ausgelegt, und so stand kürzlich bereits ein vollbesetzter Linienbus vor der Absperrung. Das wurde richtig ärgerlich, weil Busse mit Passagieren laut einer gesetzlichen Richtlinie eigentlich nicht rückwärts fahren dürfen. „Da standen auch Leute am Rathaus bei der Haltestelle und es kam kein Bus“, beschreibt Sailer die vielen Ärgernisse. Lucia Schmidmair-Kaindl forderte den Rathauschef ganz deutlich auf, in der Bürgerversammlung zu sagen, dass die Marktgemeinde keine Schuld an der schlecht laufenden Baustelle treffe.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.