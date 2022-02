Alarm nach Experiment im Unterricht: Auer Realschule geräumt - Großes Lob vom Feuerwehrkommandanten

Von: Armin Forster

Nach einer Räumung wegen eines Alarms konnten die Realschüler rasch wieder in ihre Klassenzimmer zurückkehren. © Hellerbrand

Zahlreiche Einsatzkräfte mussten am Mittwoch zur Abenstal-Realschule in Au/Hallertau ausrücken. Doch die Umstände klärten sich vor Ort rasch auf - zum Positiven.

Au/Hallertau – Für kurze Aufregung war am Mittwoch an der Auer Abenstal-Realschule gesorgt: Wie Feuerwehr-Kommandant Sebastian Biendl berichtet, wurden zwei Dutzend Löschkräfte und drei Fahrzeuge zur Schule alarmiert, weil dort am frühen Vormittag die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.

Rasch stellte sich dann heraus: Die Anlage hatte zwar ordentlich gearbeitet – und anders als vergangenen Donnerstag keinen Fehlalarm produziert –, der Hintergrund war aber völlig harmlos und hatte seinen Ursprung im Chemiesaal. „Dort ist ein Experiment unter der Dunstabzugshaube durchgeführt worden, bei dem eine kleine Rauchentwicklung üblich ist. Aber irgendwie hat es wohl ein kleines Wölkchen bis zum Rauchmelder geschafft“, schildert Biendl.

Nach Alarm an Realschule Au/Hallertau: Großes Lob von der Feuerwehr

Der Kommandant sieht die Schneiderfahrt positiv: „Gut zu sehen, dass im Ernstfall alles tadellos abläuft.“ Denn als man angekommen sei, habe man auch eine „top geräumte Schule“ vorgefunden. „Die machen das super.“

Einen ähnlichen Einsatz hatte es vor wenigen Monaten an der Kastulus-Realschule in Moosburg gegeben: Auch dort hatte ein Vorfall im Zusammenhang mit dem Chemieunterricht einen größeren Einsatz für Rettungskräfte ausgelöst.

