„Am Hochfeld“ in Au/Hallertau: Neues Baugebiet „entsiegelt“ Fläche

Einst Autohaus, bald Wohngebiet: Am Ortseingang von Au entstehen demnächst Bauparzellen. Das Areal „Am Hochfeld“ war jetzt Thema im Marktrat. © Martin Hellerbrand

Das Neubaugebiet „Am Hochfeld“ am Auer Ortseingang ist auf den Weg gebracht. Im Gemeinderat gab es zuvor noch Klärungsbedarf.

Au/Hallertau – Das Baugebiet „Am Hochfeld“ kann in Angriff genommen werden: Der Auer Marktgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Voraussetzungen dafür geschaffen. Bei der Behandlung der Stellungnahmen öffentlicher Träger und Behörden ergaben sich keine wesentlichen Hinderungsgründe für das am Ortseingang auf dem ehemaligen Firmengelände eines Autohauses angesiedelte Vorhaben.

Nach Auskunft von Bauamtsleiter Christoph Hösl plant ein privater Investor dort, auf insgesamt sechs Bauparzellen Mehrfamilien- und Zweifamilienhäuser zu errichten. Es handle sich um eine „Wiedernutzbarmachung von Flächen“. Sprich, wo früher Gewerbe betrieben wurde, soll jetzt Wohnbebauung entstehen. Der Bebauungsplan ist laut Hösl bereits in Kraft getreten. Im Zuge eines beschleunigten Verfahrens habe der Marktrat Baurecht dafür hergestellt. Mit den Abbrucharbeiten und der Umgestaltung des ehemaligen Werksgeländes wird Hösl zufolge bereits begonnen. Über den Baubeginn könne man allerdings noch nichts sagen, so der Bauamtsleiter.

Häuser anstelle der Gewerberuine

Im Marktrat boten die besagten Stellungnahmen keinen großen Anlass zur Debatte. Wenngleich Michael Hagl (GOL) wenig Verständnis dafür aufbrachte, dass die Abteilung „Altlasten“ im Landratsamt auf den Flächenverbrauch durch das neue Baugebiet aufmerksam machte. In einer Stellungnahme gab es einen Hinweis, dass damit bereits die Hälfte der eigentlich vorgesehenen Fläche verbraucht würde. Hagl stellte sich auf den Standpunkt, dass das im Falle des Baugebiets „Am Hochfeld“ doch keine Rolle spiele. Seiner Meinung nach handle es sich um eine bereits versiegelte Fläche, besser gesagt um eine Gewerberuine, die lediglich durch eine neue Bebauung ersetzt würde. Eine Sicht der Dinge, die auch die Gemeinde in ihrer Abwägung vertrat. Mehr noch: Das Bauamt wies explizit darauf hin, dass insgesamt durch die vorliegende Planung sogar Fläche „entsiegelt“ würde.

Schall-Untersuchung wegen Busbetrieb

Es gab jedoch noch andere Bedenken seitens des Landratsamts. Die Immissionsschutzbehörde hält nämlich Schallschutzauflagen für erforderlich. Etwa, was den Verkehrslärm betrifft und die Ausrichtung von Schlafzimmern anbelangt. Direkt gegenüber des Baugebiets befindet sich ein Busbetrieb. Die Behörde hatte eine schalltechnische Untersuchung respektive ein entsprechendes Gutachten zur Bedingung gemacht. Laut Bauamtsleiter Christoph Hösl ist dergleichen aber nichts Ungewöhnliches. Man habe den Forderungen entsprochen. Ein Hinderungsgrund für die notwendige 4. Änderung des Bebauungsplans „Am Hochfeld“ war das am Ende also ebenfalls nicht.

Alexander Fischer

