Brücken im Visier: An vielen Bauwerken in Au besteht Handlungsbedarf

Gravierende Mängel wurden an der Brücke an der Schießstattstraße festgestellt. Erste einfache Sanierungsmaßnahmen schlagen mit rund 10 000 Euro zu Buche. © Hel

22 Brücken-Bauwerke hat die Gemeinde Au unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Bei einigen besteht Handlungsbedarf. Die Kosten dafür liegen im sechsstelligen Bereich.

Au/Hallertau – Alle drei Jahre müssen sie einer einfachen Prüfung unterzogen werden, alle sechs Jahre einer Hauptprüfung: Für ihre Brückenbauwerke hat die Marktgemeinde Au gemäß dieser in Deutschland geltenden Norm vor kurzem sogenannte Bauwerksbücher anfertigen lassen. In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates stellte das beauftragte Planungsbüro die Ergebnisse der Untersuchung vor und informierte über anstehende Sanierungen und die zu erwartenden Kosten.

Insgesamt 22 Bauwerken wurde auf den „Zahn gefühlt“. Schäden, die man nicht bemerkt, wenn man drüber fährt, seien es, meinte Bürgermeister Hans Sailer. Gravierende Mängel habe man auf der Brücke an der Schießstattstraße festgestellt, erklärte Florian Schmidt vom Planungsbüro WipflerPLAN. Die Brückenkappen seien beschädigt, viele Roststellen gebe es an zentralen Stellen. Man müsse überlegen, ob man dieses Bauwerk nicht gänzlich aus der Sanierung heraus nehme und lieber an einen Ersatzneubau denke. „Wir müssen die Brücke noch die nächsten fünf Jahre erhalten“, meinte der Bürgermeister. Solange die Straßensanierung innerorts noch nicht abgeschlossen sei, müsse die Brücke als „neuralgischer Punkt“ aufrecht erhalten werden. Diesen Zeitraum könne man mit einfachen Sanierungsmaßnahmen überbrücken, meinte Schmidt. Rund 10 000 Euro müsse die Kommune dafür berappen.

Zu geringe Höhe der Geländer wurden auf den Fuß- und Radwegbrücken neben der Pfaffenhofener Straße und an der Adalbert-Stifter-Straße festgestellt. Brückenbauten, die als Stahlkonstruktionen erstellt wurden, gebe es an der Rennbahnstraße und am Klosterberg. Für Letztere empfehle er die Abstufung zu einer Geh- und Radwegbrücke, so der Ingenieur. Viele unscheinbare Rohrdurchlässe unter den Brücken in den Ortsteilen, unter anderem in Dellnhausen, Sillertshausen und Hirnkirchen, wiesen Verlandungen auf. Auch hier herrsche Handlungsbedarf.

Mit 25 bis 30 Prozent Preissteigerung müsse man im Baustoffsektor seit November 2021 rechnen, erklärte Schmidt. Aktueller Stand der zu erwartenden Kosten: 317 000 Euro brutto. Das Gremium nahm das billigend zur Kenntnis und sprach sich einstimmig für die Vergabe der Planungsleistungen aus. Mit der Ausschreibung für die Sanierung der Bauwerke wolle man heuer noch beginnen, betonte Sailer.

Maria Martin

