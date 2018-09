„Au blüht auf“: Ortsdurchfahrt wird ab Juli 2019 umgestaltet

Leerstände, Schlaglöcher, Raser – die Hauptstraße in Au ist wahrlich kein Aushängeschild für die Marktgemeinde. Doch das soll sich ändern. „Au blüht auf!“ heißt es, wenn ab 2019 die Ortsdurchfahrt umgestaltet wird.

Au/Hallertau – Dass sich jetzt dann was tut an der Ortsdurchfahrt, das freut die meisten Bürger von Au. Bei einem Informationstag zur Neugestaltung der Unteren und Oberen Hauptstraße waren am Samstag zahlreiche Bürger in das Foyer der Hopfenlandhalle gekommen. Ängste, Bedenken und Kritik waren selten. Vielleicht auch deshalb, weil Bürgermeister Karl Ecker gleich zu Beginn kräftig die Werbetrommel gerührt hatte: Die Erneuerung der Ortsdurchfahrt sei „mehr als überfällig“. Nicht nur, weil der Straßenbelag inzwischen schon eine Gefahr darstelle, sei das Projekt wichtig, sondern auch, weil ohne diese Maßnahme, mit der man eine Verlangsamung und Reduzierung des Verkehrs erreichen wolle, die Ortsumfahrung wenig Sinn habe. Beweis: Rund 7500 Fahrzeugbewegungen (davon 440 Schwerlastverkehr) zähle man täglich in Au, auf der Umfahrung aber nur 3000.

Ein weiteres Ziel der Maßnahme sei es, dass marode, verfallene Gebäude, die es neben den „wunderschönen“ Häusern in Au auch gebe, wieder hergerichtet werden. Als Anreiz dafür habe der Gemeinderat ein kommunales Förderprogramm beschlossen, das die Maßnahmen privater Hauseigentümer unterstützt – mit maximal 30 Prozent der Kosten für Maßnahmen am Gebäude (höchstens jedoch 10 000 Euro), mit maximal 45 Prozent bei Maßnahmen in den Freianlagen. Kurz: Das Projekt sei „eine große Chance für Au“.

Und noch etwas war Ecker wichtig: „Wir machen da kein Flickwerk. Das soll aus einem Guss sein!“ Wie dieser Guss aussieht, stellte Planer Martin Wich vom Landschaftsarchitektur-Büro terra.nova vor: In der Unteren und in der Oberen Hauptstraße soll die asphaltierte Fahrbahnbreite von jetzt rund 6,4 auf 5,5 Meter verschmälert werden. Die hohen Bordsteine werden verschwinden und durch nur drei Zentimeter hohe, im Notfall also überfahrbare Bordsteine ersetzt werden. Die Fußwege werden also einen Meter breiter und gepflastert.

Zur Gänze mit Pflaster belegt wird der mittlere Teil der Ortsdurchfahrt. Ziel: Hier soll der Eindruck eines Platzes entstehen, was die Geschwindigkeit der Pkw-Lenker reduzieren soll. Derzeit werde nämlich mit im Schnitt (!) 55 km/h durch den Ort gebraust. Zudem ist die Pflanzung von elf Bäumen auf der Strecke vorgesehen, werden selbstverständlich Einfassungen, Hauseingänge, Treppenanlagen und Lichtschächte erneuert und verbessert. Nicht zu vergessen: 20 Parkplätze sollen – und zwar wechselseitig, um auch dadurch die Geschwindigkeit zu reduzieren – angeordnet werden (bisher gibt es 13).

Die Bürger nahmen diese Planung positiv auf: Ein Bewohner von Osterwaal schilderte seine „Depressionen“ angesichts der „Ödnis“, die wegen der vielen Leerstände in Au herrsche. Wich und Ecker versprachen sich von der Umgestaltung, dass es wieder lebendiger werde im Ortszentrum. Ob das Befahren des Pflasters im mittleren Bereich (Höhe Rathaus) nicht recht laut sei, wollte eine Anwohnerin wissen. Nein, so die Auskunft von Wich. Richtig verlegt werden müsse das Pflaster freilich.

Kritik kam von einem Bürger, der es „lebensgefährlich“ fand, dass die Fahrbahnbreite derart reduziert werde. Das sei doch viel zu eng. Und: „Wer geht denn heute noch zu Fuß!?“, ereiferte er sich. „Da hängen doch nur ein paar Asylanten umanand.“ Während er von einem Teil der Anwesenden Applaus erntete, hielten Wich und Ecker dagegen: Ziel sei es ja, weniger und langsameren Verkehr zu haben. Man werde die Qualität der Ortsmitte nicht erhöhen, „wenn wir nur auf die Autos schauen“, so Ecker klar und energisch.

Was „der Spaß“ denn koste, wollte ein Bürger wissen. Antwort: Man gehe von Gesamtkosten in Höhe von fünf Millionen Euro aus, bekomme aber 60 Prozent Zuschüsse von der Regierung für die förderfähigen Kosten. Starten soll das Mammutprojekt mit Bauabschnitt 1 (Untere Hauptstraße) im Juli 2019, 2020 folgt BA 2 (der mittlere Teil), 2021 dann BA 3 (die Obere Hauptstraße).